🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11推出「超值好康價」活動，5月6日至5月10日限時5天登場，共5款商品買2送2，平均單件特價來看，可口可樂ZERO瓶裝600毫升18元、小時光麵館辛辣香菇風味25元、葡萄／可樂軟糖25元、一口海苔洋芋片21元。
明果冰淇淋也是買2送2，每杯特價28元，口味有巧克力、香草、榴槤、泰式奶茶、南洋香芋5種可任選。杜老爺情人果冰棒5支100元，平均每支20元，約5.7折也是逼近半價。
🟡全家便利商店
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是5月8日至5月12日，包括FMC天然水平均10元、UCC無糖咖啡平均18元、青梅脆樂冰平均20元 、麻辣臭豆腐泡麵平均30元。杜老爺淇淋巧酥甜筒10元多1支，平均每支30元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是5月6日至5月10日，買一送一商品共3款，農心辛辣白菜風味平均25元、辛拉麵辣白醬風味平均33元、 LOTTE潤喉糖平均24元。
🟡OK超商
OKmart推出「週週超值選」，5月8日至5月10日期間， 味味一品麻辣臭豆腐麵買1送1，平均每碗30元；杜老爺指定冰棒第2件10元，平均每支23元。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，5月7日上午9時開賣灣仔碼頭灌湯小籠包櫛瓜鮮蝦口味129元，每包270g共12入，平均單顆小籠包10.7元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
超商本周優惠更新，7-11推出「超值好康價」活動，5月6日至5月10日限時5天登場，共5款商品買2送2，平均單件特價來看，可口可樂ZERO瓶裝600毫升18元、小時光麵館辛辣香菇風味25元、葡萄／可樂軟糖25元、一口海苔洋芋片21元。
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全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是5月8日至5月12日，包括FMC天然水平均10元、UCC無糖咖啡平均18元、青梅脆樂冰平均20元 、麻辣臭豆腐泡麵平均30元。杜老爺淇淋巧酥甜筒10元多1支，平均每支30元。
門市「限時殺5日」是5月6日至5月10日，買一送一商品共3款，農心辛辣白菜風味平均25元、辛拉麵辣白醬風味平均33元、 LOTTE潤喉糖平均24元。
OKmart推出「週週超值選」，5月8日至5月10日期間， 味味一品麻辣臭豆腐麵買1送1，平均每碗30元；杜老爺指定冰棒第2件10元，平均每支23元。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，5月7日上午9時開賣灣仔碼頭灌湯小籠包櫛瓜鮮蝦口味129元，每包270g共12入，平均單顆小籠包10.7元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。