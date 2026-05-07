🟡7-ELEVEN

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7-11「超值好康價」是5月6日至5月10日。（圖／業者提供）

🟡全家便利商店

全家「5日5好康」是5月8日至5月12日。（圖／全家提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是5月6日至5月10日。（圖／業者提供）

🟡OK超商

▲OK超商「週週超值選」是5月8日至5月10日。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP於5月7日上午9時開賣灣仔碼頭灌湯小籠包櫛瓜鮮蝦口味12入129元，每顆平均10.7元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）

超商本周優惠更新，7-11推出「超值好康價」活動，5月6日至5月10日限時5天登場，共5款商品買2送2，平均單件特價來看，，口味有巧克力、香草、榴槤、泰式奶茶、南洋香芋5種可任選。杜老爺情人果冰棒5支100元，平均每支20元，約5.7折也是逼近半價。全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是5月8日至5月12日，杜老爺淇淋巧酥甜筒10元多1支，平均每支30元。門市「限時殺5日」是5月6日至5月10日，買一送一商品共3款，OKmart推出「週週超值選」，5月8日至5月10日期間，；杜老爺指定冰棒第2件10元，平均每支23元。美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。