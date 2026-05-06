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日本自民黨青年局幹部訪台團自2日起至6日組團訪台，由局長平沼正二郎擔任團長，先後拜會副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜和各政黨人士。不過據掌握，原先訪團按照過往慣例，擬拜會國民黨主席鄭麗文，但鄭麗文突另有安排，和日方時間對不上，以「主席行程太滿」為由拒絕，甚至傳出訪團一度表示「副主席也可以」，但遭黨中央稱「沒必要」，讓自民黨相當不滿。《NOWNEWS今日新聞》向涉外圈求證，至少有兩人證實此事；另有熟悉國民黨青年事務人士透露，自從鄭麗文上台後，對日交流基本中斷，此次訪團來台，黨內也沒有任何安排跟指示。截稿前，記者多次致電國民黨國際部，但都沒有回應。日本自民黨青年局自1967年以來，每年固定訪問台灣，今年5月2日至6日再度組團訪台，陸續拜會副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌、民進黨祕書長徐國勇、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等人，總統賴清德則因為出訪行程，未能會面。據《NOWNEWS今日新聞》掌握，訪團原定也將拜會國民黨主席鄭麗文，但卻遭黨中央以「主席行程太滿」為由拒絕，訪團則表示「見副主席」也可以，但遭國民黨表示「沒必要」婉拒。而國民黨從前主席江啟臣設立國際部6年以來，包含前主席朱立倫任內，都曾親自接見自民黨青年團訪團。《NOWNEWS今日新聞》向兩名涉外圈人士求證，皆證實此事，其中一名熟稔藍營涉外人士說，按照慣例過往都是由黨主席接見，沒聽說要改由副主席接待一事，另名和日本關係良好的外交體系人士則透露，鄭麗文原先和訪團約好，但疑似突另有安排，和日方時間對不上，因此婉拒拜會，然而日本人一向對正式開會交流嚴謹，並且守時，為此自民黨頗爲相當不滿。國民黨過去長期經營對日關係，早在1967年就透過救國團展開台日交流，即使中華民國和日本斷交、轉型為民間單位，仍延續和自民黨友好關係迄今，今年自民黨青年局來台，也是在救國團主任葛永光的安排下，和台中市長盧秀燕會晤。前總統馬英九任內，國民黨外交政策定調「親美、友日、和中」，認為美、中、台關係應要有三角平衡關係，才有辦法鞏固台灣，不然天秤兩端很容易失衡；對日關係則定位為「特別夥伴關係」，注重青年、投資交流，此路線後來也延續到前主席朱立倫任內。現任黨主席鄭麗文競選主席期間，也曾表示若當選黨魁，要去拜會日本首相高市早苗、推動政黨外交，更曾在專訪中提到，希望東亞往和解的方向走，而不是往對立的方向走。不過鄭麗文4月初赴中拜謁國父孫中山時，曾11次點名日本，痛批日本殖民統治台灣、發動侵略戰爭，表示「兩岸之間，仍舊因130年前的甲午戰爭，沿著台灣海峽，被日本帝國主義的大刀所砍劈的傷口，至今無法癒合」，友日路線似乎不復從前。據了解，過去自民黨青年局來台，國民黨都是由國際部偕同主席辦公室安排，委請青年事務相關單位、青年立委陪同主席一同接待。熟悉黨內青年系統人士表示，自從鄭麗文上台後，對日交流全面暫停，國際部也鮮少發揮職能，此訪團來台，更是完全沒有安排，「國民黨歷年來跟自民黨不錯，但我不確定是黨跟黨不錯，還是侷限某些主席跟自民黨不錯，但就我掌握，鄭麗文上台後對日交流基本上是沒有」。