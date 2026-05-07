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▲直播中粉絲們的禮物、紅包從頭到尾沒有停過，而李珠珢（如圖）收到「百萬花魁」時表現淡定。（圖／翻攝自浪Live）

韓籍啦啦隊女神李珠珢昨晚（6日）首次登上「浪Live」直播，擁有超高人氣的她，身穿性感小洋裝罕見露出事業線，一現身立刻引來許多粉絲瘋狂抖內，甚至有人直接送出平台最貴的禮物「百萬花魁」，讓李珠珢開播不到10分鐘就達到平台業績目標，本次直播吸金約台幣100萬、熱度破億，讓網友直呼：「直播主天花板」、「不做啦啦隊還有直播可以做，人生已經是超級勝利組。」李珠珢昨晚身穿細肩帶深V洋裝，罕見露出事業線，搭配一頭長髮整個人像是仙女般，首度登上「浪Live」直播的她，引來許多粉絲狂刷抖內，不僅收到平台最貴的禮物、價值約13至14萬台幣的「百萬花魁」，還有2個高價值的「鳳舞」，讓李珠珢開播短短10分鐘就達到業績目標順利「畢業」。由於官方祭出「直播間抖內榜1」可以獲得李珠珢的唇印照，只見直播中粉絲們的禮物、紅包從頭到尾沒有停過，李珠珢則不斷向粉絲甜喊「謝謝」。當收到花魁時不像其它人露出驚喜的表情，反應十分淡定，對此網友認為：「她可能不曉得是什麼東西，也不曉得能賺多少錢。」、「她可能不知道這個能幹嘛。」李珠珢本次直播熱度破億、獲得共800萬點的抖內，換算台幣約100萬，吸金力超強讓網友看了掉下巴，直呼：「浪Live」的抖內機制共分為2種，一種是透過直播中刷禮物的方式，來給支持的直播主表達支持；另一種則是透過私下訊息直播主的方式，透過平台贈送禮物給喜愛的直播主，而這兩種都會公開顯示直播主共收到多少支持。不少人好奇問收到「百萬花魁」很厲害嗎？據了解，這已是該平台最貴的禮物，象徵主播的高人氣與粉絲的極致寵愛，通常在熱門直播間才會出現，更是才藝、顏值主播實力的里程碑，一般直播相當少見。