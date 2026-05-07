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▲周四水氣少，僅東半部有雨，周五、周六鋒面通過、東北季風增強，全台降雨機率提升，周日母親節雨區縮小。（圖／中央氣象署）

▲周四各地高溫上看30度，周五降雨、東北季風影響，氣溫再次下滑，直到下周一才明顯回溫。（圖／中央氣象署）

今（7）日全台天氣偏熱，各地高溫28至32度，天氣風險公司分析師林孝儒表示，周五、周六（5月8日至5月9日）受鋒面與東北季風影響，各地容易出現雷雨、瞬間大雨，北部、東半部明顯轉涼，母親節（5月10日）降雨趨緩；此外，第5號颱風「哈格比」會逐漸減弱消散，對台灣無直接影響。林孝儒指出，今天台灣各地天氣偏暖、偏熱，白天高溫28至32度、早晚低溫22至25度，日夜溫差較大；天氣方面，各地晴時多雲，只有迎風面的東部偶爾有短暫陣雨，午後局部山區也可能因為熱對流發展帶來短暫陣雨，但整體降雨範圍較零散，影響不大。林孝儒提醒，周五、周六鋒面通過、東北季風增強，天氣又會轉為不穩定，氣溫略為下滑，尤其周五降雨影響範圍廣，容易伴隨「雷雨、瞬間較大雨勢」，周六降雨則集中在北部、東半部。周五、周六因為下雨，北部、東部白天高溫降到23至26度、低溫19至21度，中南部高溫28至32度、低溫21至25度，北部、東北部體感將較有涼意。林孝儒說明，周日母親節當天，隨著東北季風減弱，北部降雨再度趨緩，不過東半部天氣仍較不穩定，容易有短暫陣雨，中南部則普遍為晴時多雲的穩定天氣，氣溫都較熱。林孝儒總結，周五至周日，中北部、東半部天氣最不穩定，若安排假期戶外活動，要特別留意；此外，在菲律賓東方遠洋面生成的第5號颱風「哈格比」，未來將持續往菲律賓東部海域靠近，後續有減弱並消散的趨勢，對台灣天氣並無影響。