中央氣象署表示，今（7）日天氣依舊多雲到晴，各地高溫上看30度，周五、周六（5月8日至5月9日）將有鋒面報到，加上東北季風增強，天氣再度轉趨不穩定；而今天下午生成的「哈格比颱風」，路徑對台灣則沒有影響。

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今天天氣：高溫飆30度　全台多雲到晴

5月7日今天的天氣，氣象署指出，整體環境以悶熱為主，台灣西半部高溫31至34度，南部近山區可能來到36度，東半部28至29度；全台多雲到晴、陽光露臉，大台北、東半部、山區午後可能有局部雨勢。 

今天空氣品質

良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖

環境部提及，境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；清晨及夜晚馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

明天天氣：鋒面通過台灣　中部以北雨勢明顯

5月8日明天的天氣，氣象署指出，鋒面通過及東北季風稍增強，氣溫稍下降，中部以北有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；北部及宜花24至26度，中南部及台東28至32度，低溫預測在中部以北及宜花20至22度，南部及台東23至25度。

一周天氣：周五還有鋒面　母親節天氣回穩

氣象署說明，周六華南雲雨區帶來水氣，不過降雨範圍比周五縮小一些，主要集中在北部、東半部、中部山區的「局部短暫陣雨」，南部則偏向午後零星降雨，整體來看，雨勢雖未完全結束，但逐步趨緩。周日母親節（5月10日）降雨範圍進一步縮小，主要落在東半部及午後山區。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...