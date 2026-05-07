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IC設計龍頭聯發科股價近期漲勢凌厲，也讓證交所出手祭出處置措施。根據證交所公告，聯發科因連續3個營業日達公布注意交易資訊標準，將自7日起至5月20日止，進入處置交易，共計10個營業日，期間改採人工管制撮合作業，約每5分鐘撮合一次。聯發科目前為台股市值第三大個股，市值約5.5兆元，僅次於台積電與台達電。這次進入分盤處置，也成為台股處置制度以來，市值規模最大的個股之一，受到市場高度關注。聯發科近期股價強勢上攻，近一個月漲幅高達134.13%。6日盤中一度攻上漲停價3470元，終場收在3430元。觀察三大法人籌碼，6日外資買超聯發科4225張，投信也加碼511張。依規定，處置期間聯發科交易節奏將變慢，從原本逐筆撮合改為約每5分鐘撮合一次。市場後續將觀察，在流動性受到限制後，聯發科股價是否仍能延續強勢走勢。