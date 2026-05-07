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▲李藝斌表態想加入富邦悍將啦啦隊，讓粉絲也相當期待後續。（圖／翻攝自Morrisの啦啦隊樂園YouTube）

韓籍啦啦隊女神李藝斌（이예빈）外型高挑、皮膚白皙，還有神似混血兒般的深邃五官，讓她受到不少台灣粉絲關注，因此李藝斌除了在韓國應援職棒KT巫師隊，去年也正式來台加入職籃攻城獅成為慕獅女孩。日前李藝斌出席活動時更公開表態，稱自己想加入富邦悍將，此言一出讓粉絲瞬間暴動，紛紛喊話當初把李珠珢帶進富邦的總經理陳昭如，希望她出手招攬：「乾媽快出動」。李藝斌2日出席一日店長活動，當天主持人是富邦應援團長JUICY，JUICY在現場對李藝斌拋出橄欖枝：「歡迎加入富邦好不好？」結果李藝斌立刻點頭，用生澀的中文說：｢對，藝斌，富邦」，這反而讓JUICY嚇一跳，反問李藝斌為什麼？李藝斌解釋，富邦悍將的主題色是藍色、白色，她自己喜歡藍色，所以願意加入富邦，更何況有可愛的JUICY在那邊。李藝斌此言一出，立刻讓現場粉絲暴動，影片被PO上網後也引發網友熱議，大家看了興奮紛紛留言：「藝彬超正，拜託乾媽」、「可以！乾媽拜托，我的最愛」、「知道要加入就要加入聲量最高的」、「她很美耶，拜託乾媽快出動」。而網友口中的乾媽其實就是富邦育樂總經理陳昭如，當初也是她親自簽約讓人氣女神李珠珢入隊的。不過也有一派網友猜測，既然李藝斌敢公開說自己想加入富邦悍將，應該是早就有球團的人跟她聯繫了，否則一般啦啦隊成員不會隨意表態想加入別隊。粉絲也因此期待好消息趕快公布，希望下個球季可以在富邦悍將看到李藝斌跟李珠珢、南珉貞、李雅英組成「富邦四本柱」。