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▲著沃爾皮的20天復健期窗口期滿，洋基隊並未將其激活，而是選擇將他下放小聯盟。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基隊的游擊區可能迎來一場意想不到的地震。曾被視為傳奇球星德瑞克·基特（Derek Jeter）接班人的安東尼·沃爾皮（Anthony Volpe），在傷癒復出的權利窗口關閉後，竟被洋基隊正式下放至3A（Scranton），而非重回大聯盟名單。這項舉動引發外界高度關注，資深記者更爆料，洋基可能在7月交易截止日前將這位昔日的「非賣品」送走。原本外界預期，正在進行肩部手術後復健賽的沃爾皮，將在近期重返洋基內野。儘管他在小聯盟僅累積不到35個打席，遠低於當初球團承諾的「完整春訓份量」，但總教練布恩（Aaron Boone）與管理層一度表現出急於讓他歸隊的態度，引發媒體批評球團對其有「偏愛」之嫌，甚至不惜犧牲近期表現優異的卡巴列羅（Jose Caballero）。然而，事態在上周出現反轉。隨著沃爾皮的20天復健期窗口期滿，洋基隊並未將其激活，而是選擇將他下放小聯盟。這意味著，沃爾皮至少在短期內將待在3A，而不會出現在布朗克斯。大聯盟資深內幕記者摩洛西（Jon Morosi）在MLB Network節目中大膽預測，這項變動可能為交易埋下伏筆。摩洛西指出，如果卡巴列羅能持續展現優於沃爾皮的上壘率與守備實力，且洋基隊在沒有沃爾皮的情況下持續贏球，那麼洋基隊極有可能在7月交易截止日前，利用沃爾皮的剩餘價值來補強球隊其他漏洞。「如果你是一家缺乏長期游擊戰力的球隊，你會想看看沃爾皮在其他地方的發展潛力，」摩洛西表示。他認為，隨著頂級新秀隆巴德二世（George Lombard Jr.）在3A表現出色，沃爾皮的地位已不再穩固。不過，另一種分析則指出，洋基下放沃爾皮可能並非為了交易，而是為了「服務年資操縱（Service Time Manipulation）」。透過將沃爾皮留在小聯盟20天，洋基可以延後他獲得自由球員身分的時機，從而多獲得一年的球隊控制權。雖然數據顯示卡巴列羅的表現可能只是曇花一現（擊球初速與擊球強度均位居聯盟末段），但藉由他的出色戰績作為掩護，洋基球團在面對球員工會的申訴時，擁有足夠的辯論空間。沃爾皮在過去三個大聯盟賽季中，生涯平均攻擊指數（OPS）僅為.662，進攻端始終未能展現預期的突破。對於這位曾經不可替代的「金童」，洋基管理層的態度顯然已從無條件支持轉向務實。無論最終是為了多留他一年，還是真的考慮將其交易，沃爾皮的洋基生涯都已走到了最關鍵的十字路口。