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▲李珠珢乾爹已出帳的投資總額高達2.7億台幣，可見其財力雄厚。（圖／翻攝自Threads）

韓籍啦啦隊女神李珠珢6日在浪LIVE直播，吸引大批粉絲斗內，粗估收益近百萬元。其中一名金主乾爹出手就斗內近40萬台幣，成為「榜一大哥」，他因此獲得李珠珢的限定唇印卡，卻被網友開酸亂花錢。對此，這名乾爹昨（7）日曬出自己的股票後台，已出帳投資總額高達2.7億元，可見其財力雄厚，他也霸氣表示：「在不影響我生活品質的情況下，至少我覺得我個人花費的起」。乾爹6日晚間看完李珠珢的直播後，興奮截圖自己的斗內頁面在Threads發文，笑說自己是「永遠的珠珠收藏家」。只見他豪砸300多萬鑽石積分，只為打賞李珠珢，換算成台幣花費大概近40萬元。他的這篇貼文曝光後，引起廣大粉絲關注，不少人大讚他有錢，但也有酸民批評他炫富、亂花錢當盤子。對此，乾爹昨晚再度發文，回擊酸民，「有錢的人很多，比都比不完，但也不需要別人來衡量擔心花費，做好自己的本份就好了～在不影響我生活品質的情況下，至少我覺得我個人花費的起。順便附上這些天打股票的收益，我其實不太需要酸民你們的擔心」。只見乾爹曬出的截圖中，已出帳投資總額高達2.7億元，雖然報酬率僅0.48%，但交易額相當驚人，可見其實乾爹並不缺錢。網友看了也紛紛留言，「大神，我也要感謝你，我才能在浪上繼續看到珠珠」、「謝謝大神，你好厲害」、「每個人的生活方式不同，在可以負擔的情況下消費其實無傷大雅，酸民與其整天在那裡眼紅發廢文，不如好好思考該如何投資自己想辦法賺錢」。另外，乾爹的老婆也有出來幫他說話，當看到酸民留言：「這些癡漢不知道給過自己親生母親幾萬？」老婆親自現身回應：「我可以回答妳，這是我老公，他對他的父母跟我的父母都很好，連孩子們的學費跟生活支出基本都是他負擔的哦。」高EQ反應，力挺老公平常的娛樂消費。