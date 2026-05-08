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梅雨季第2波鋒面來了！今、明迎雷雨轉涼：母親節才放晴

▲新一波鋒面周五通過台灣，中部以北、東半部有局部大雨，母親節西半部雨勢趨緩，東半部仍有雨。（圖／中央氣象署）

母親節後又變天！下周二、三再迎鋒面轉雨

▲今、明鋒面通過、東北季風增強，全台降雨機率提升，周日母親節雨區縮小，下週二、三將有另一波鋒面。（圖／中央氣象署）

哈格比颱風動態！最新路徑、對台影響一次看

▲（圖／氣象應用推廣基金會．洩天機教室）

氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今、明（8、9日）受到梅雨季第2波鋒面影響，北部、東半部地區轉涼變天，偶有雷雨發生機率，直到週日（10日）母親節天氣才好轉，但下週二（12）將有另一波鋒面影響天氣。氣象專家吳德榮表示，今晨鋒面雲系從華南移入臺灣海峽，伴隨降水回波，各地尚無降雨；截至4：42各地區平地最低氣溫約在19至21度。各地氣溫部分，今起氣溫漸降、明日北臺明顯偏涼。今日各地區氣溫如下：北部19至27度、中部20至33度、南部20至35度、東部19至31度。最新歐洲模式模擬顯示，今、明（8、9日）兩天「梅雨季」第2波鋒面影響，北部、東半部地區轉有局部短暫陣雨、中南部山區午後亦有局部短暫陣雨；偶有雷雨發生的機率。週日（10日）母親節白天起至下週一（11日）鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉、氣溫升，東半部地區及山區午後仍有局部短暫降雨的機率。下週二、三（12、13日）另一鋒面在北部附近醞釀，北臺略受影響，降雨機率漸提高。吳德榮分析，下週四至週六（14至16日）鋒面漸往北移，臺灣在暖氣團內，白天暖熱，但大氣很不穩定、易降雨。由於各國模式末期模擬差異大，且將持續調整，應繼續觀察。針對哈格比颱風部分，根據氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」及最新歐洲模式系集模擬圖皆顯示，第5號輕颱「哈格比」在關島西南方海面，偏西北西進行，下週一、二（11、12日）行至菲律賓東方海面，將減弱為熱帶低壓，並有逐漸消散、向東北迴轉的趨勢，對臺無威脅。