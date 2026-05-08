NBA日前剛結束的季後賽首輪連連爆出冷門，波士頓塞爾提克與休士頓火箭竟雙雙爆冷出局，讓外界開始瘋狂討論休賽季交易市場的走向。前NBA球星提格（Jeff Teague）日前拋出震撼彈，認為塞爾提克與火箭可能都對現有的核心感到厭倦，因此今夏有可能上演「杜蘭特（Kevin Durant）互換布朗（Jaylen Brown）」的世紀交易案。
提格直言：兩隊都累了！KD、JB互換並非不可能
塞爾提克與火箭今年都在季後賽首輪爆冷出局，杜蘭特因傷缺席了火箭6場比賽中的5場，而布朗雖然個人數據亮眼，卻未能帶領綠衫軍挺進次輪。提格指出：「我可以看到布朗去休士頓。用杜蘭特換JB，這絕對有可能發生。雖然我不喜歡這個交易，但我認為這是一個現實的選項。」
提格進一步解釋，他不看好這筆交易的原因在於杜蘭特與塔圖姆（Jayson Tatum）的球風過於重疊，「他們兩人都在場上做同樣的事」；相較之下，布朗能提供更多的進攻多樣性。
火箭不排除動KD 重建與爭冠間的兩難
火箭隊本季表現起伏不定，根據《Heavy Sports》報導指出，火箭管理層目前傳出對交易市場的想法是「沒有人是不可交易的」，只要籌碼夠吸引人，包括杜蘭特在內的球星都可能被擺上貨架。
然而，若要送走杜蘭特，火箭勢必會要求一位更年輕的超級巨星作為回報。目前火箭陣中擁有申京（Alperen Sengun）、湯普森（Amen Thompson）等優質潛力股，且球團內部極度看好新秀里德謝帕德（Reed Sheppard），甚至將他比作「下一個奈許（Steve Nash）」。若能用高齡的杜蘭特換回正值巔峰的布朗，對火箭而言將是絕佳的換血契機。
布朗言論引發爭議 比起冠軍更愛「個人成就」？
塞爾提克方面，布朗本季的言論引發了不小風波。他在塔圖姆缺陣期間打出MVP等級的數據，並在日前竟宣稱這是他「在NBA最喜歡的一個賽季」，而非奪冠的2024年。
這番話被《Heavy Sports》解讀成他更看重個人表現與地位，而非團隊榮耀與冠軍戒指。隨著綠衫軍再度折戟首輪，這種心態是否會成為球隊內訌的導火線，值得關注。報導中分析，由於布朗比杜蘭特還年輕，若這筆交易成行，火箭可能還需額外貼上選秀權或其他球員。
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塞爾提克與火箭今年都在季後賽首輪爆冷出局，杜蘭特因傷缺席了火箭6場比賽中的5場，而布朗雖然個人數據亮眼，卻未能帶領綠衫軍挺進次輪。提格指出：「我可以看到布朗去休士頓。用杜蘭特換JB，這絕對有可能發生。雖然我不喜歡這個交易，但我認為這是一個現實的選項。」
提格進一步解釋，他不看好這筆交易的原因在於杜蘭特與塔圖姆（Jayson Tatum）的球風過於重疊，「他們兩人都在場上做同樣的事」；相較之下，布朗能提供更多的進攻多樣性。
火箭不排除動KD 重建與爭冠間的兩難
火箭隊本季表現起伏不定，根據《Heavy Sports》報導指出，火箭管理層目前傳出對交易市場的想法是「沒有人是不可交易的」，只要籌碼夠吸引人，包括杜蘭特在內的球星都可能被擺上貨架。
然而，若要送走杜蘭特，火箭勢必會要求一位更年輕的超級巨星作為回報。目前火箭陣中擁有申京（Alperen Sengun）、湯普森（Amen Thompson）等優質潛力股，且球團內部極度看好新秀里德謝帕德（Reed Sheppard），甚至將他比作「下一個奈許（Steve Nash）」。若能用高齡的杜蘭特換回正值巔峰的布朗，對火箭而言將是絕佳的換血契機。
布朗言論引發爭議 比起冠軍更愛「個人成就」？
塞爾提克方面，布朗本季的言論引發了不小風波。他在塔圖姆缺陣期間打出MVP等級的數據，並在日前竟宣稱這是他「在NBA最喜歡的一個賽季」，而非奪冠的2024年。
這番話被《Heavy Sports》解讀成他更看重個人表現與地位，而非團隊榮耀與冠軍戒指。隨著綠衫軍再度折戟首輪，這種心態是否會成為球隊內訌的導火線，值得關注。報導中分析，由於布朗比杜蘭特還年輕，若這筆交易成行，火箭可能還需額外貼上選秀權或其他球員。