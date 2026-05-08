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▲手動到設定內將「透過訊息內容建立行事曆行程」功能關閉，關閉後就不會再出現藍色超連結。（圖／手機截圖）

聊天室藍色超連結移除路徑

LINE行事曆先前推出後，只要聊天室訊息出現日期、時間等內容，就會自動變成可點擊的藍色超連結，本意是要方便用戶快速建立行程。不過，卻被用戶嫌棄到不行，認為容易影響閱讀體驗，當時就有大批用戶敲碗希望可以關閉超連結功能，LINE行事曆功能原本主打便利性，當聊天室訊息出現可辨識的時間、日期內容時，系統可協助建立行程，方便安排聚會、會議、提醒事項等。不過，功能上線後也有用戶認為，聊天室內頻繁出現藍色超連結，會讓畫面變得雜亂，尤其在工作群組或日常聊天中，容易造成閱讀干擾。LINE最新版本新增手動開關，將選擇權交還給用戶。想要快速建立行程的人可以繼續使用；不喜歡聊天室文字自動變色、變連結的人，也能直接關閉，讓聊天畫面回到較單純的顯示方式。