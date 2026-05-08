台電近期剛過完80歲生日，也將使用近80年的于右任書法標準字LOGO，更換為現代化的新版字體，但也被批評當台電累積虧損3571億元，還浪費錢換LOGO。台電於臉書回應，公司平均年齡已降至42歲，因此期待改善企業識別，並指Google、Apple及星巴克都曾換過LOGO，「老品牌台電勇於創新不容易，希望大家能多多給予支持。」
台電在4月30日剛過完80歲生日，近期也換下過去由于右任書法所寫的「台灣電力公司」及台電LOGO，改由台灣知名設計師聶永真的「永真急制設計工作室」以總價96萬8940元重新設計，改為線條乾淨、簡約的字體及圖示。
但該案遭質疑是選擇立場較親綠的聶永真設計，並指出台電如今累積虧損高達3571億元，認為此時花錢換LOGO是浪費錢。
台電新視覺上線！ 聶永真談歷程「無愧於心」 盼阻政治仇恨操作
聶永真今（8）發文回應，設計成果一直以來都是一體兩面，無論每個人的喜好與批評，理性評論這本來就是開放選項，台電標誌「優化案」的起源最主要是為了解決原標誌功能困境，這個品牌識別案在2025年初就已經結案，由於台電一直以來是政治議題的操作目標，所以識別標誌與應用是以較趨緩的方式陸續上線及更新。
老品牌台電勇於創新不容易 台電：Google、Apple也換過
台電也在臉書表示，企業識別隨著時間和需求更換是各大品牌常見的事，包括Google、Apple、可口可樂、星巴克、Uber等，都曾更換過企業識別LOGO。
而台電平均年齡已降至42歲，同仁組成相當年輕化，期待公司發展新意象，「老品牌台電勇於創新不容易，希望大家能多多給予支持」，並指該案遵守《政府採購法》全程上網招標公開透明，任何黨派立場皆可投標，無需過度政治聯想。
此次調整設計以「延續」為核心，保留「台電」字樣、三環與四道閃電等核心元素，重新整理字體比例與整體視覺設計，除延續台電熟悉印象，也期望展現與時俱進的企業形象。
台電說明，更新採「新舊並存、逐步替換」原則，新版優先運用於網站、APP及電子帳單等數位介面，各服務據點實體招牌與紙本帳單等印刷物，則配合庫存使用、新印製或後續整修時逐步更新，兼顧實務需求與經費運用。
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但該案遭質疑是選擇立場較親綠的聶永真設計，並指出台電如今累積虧損高達3571億元，認為此時花錢換LOGO是浪費錢。
台電新視覺上線！ 聶永真談歷程「無愧於心」 盼阻政治仇恨操作
聶永真今（8）發文回應，設計成果一直以來都是一體兩面，無論每個人的喜好與批評，理性評論這本來就是開放選項，台電標誌「優化案」的起源最主要是為了解決原標誌功能困境，這個品牌識別案在2025年初就已經結案，由於台電一直以來是政治議題的操作目標，所以識別標誌與應用是以較趨緩的方式陸續上線及更新。
老品牌台電勇於創新不容易 台電：Google、Apple也換過
台電也在臉書表示，企業識別隨著時間和需求更換是各大品牌常見的事，包括Google、Apple、可口可樂、星巴克、Uber等，都曾更換過企業識別LOGO。
而台電平均年齡已降至42歲，同仁組成相當年輕化，期待公司發展新意象，「老品牌台電勇於創新不容易，希望大家能多多給予支持」，並指該案遵守《政府採購法》全程上網招標公開透明，任何黨派立場皆可投標，無需過度政治聯想。
此次調整設計以「延續」為核心，保留「台電」字樣、三環與四道閃電等核心元素，重新整理字體比例與整體視覺設計，除延續台電熟悉印象，也期望展現與時俱進的企業形象。
台電說明，更新採「新舊並存、逐步替換」原則，新版優先運用於網站、APP及電子帳單等數位介面，各服務據點實體招牌與紙本帳單等印刷物，則配合庫存使用、新印製或後續整修時逐步更新，兼顧實務需求與經費運用。