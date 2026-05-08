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新版LOGO被讚像「打電波」 網友熱議品牌年輕化

台電：非重新設計 採新舊並存、逐步替換

聶永真：原字樣非于右任專為台電題字

曝投標曾猶豫 聶永真：怕被政治攻防波及

聶永真：公開招標、問心無愧

台灣電力公司近期更換LOGO引起討論，原本的LOGO出自書法名家于右任之手，新版則出自知名設計師聶永真的「永真急制設計工作室」。新LOGO相關討論也在網路掀起兩極評價，支持者認為新版設計展現品牌革新態度，細節調整具專業性；但也有部分民眾質疑更換設計的必要性與成本問題。聶永真今（8日）清晨於臉書表示，台電標誌新修版的標準字，仍加入了與于右任原法帖字體的中宮及端點特性的連結。「無論結果帶來的喜好拉鋸為何，我們交出了我們的專業，無愧於心」。他也表示，當初確實猶豫是否要投標，因台電一直以來是政治仇恨的操作目標，如果被有心政客逮到潑髒水的機會，勢必會被波及。近日有民眾在社群平台Threads發文指出，發現台電新版Logo整體風格較過往更年輕，形容如同「打了醫美電波」，認為新版設計在正式感中仍保有辨識度與個性。也有網友透露，台電自今年起已正式啟用新版企業識別系統，整體視覺設計朝向年輕化與數位化調整。另有網友翻出2024年決標紀錄指出，總價96萬8940元的「台電識別系統優化設計」標案，由知名設計品牌「永真急制設計工作室」得標，相關討論也在網路掀起兩極評價。支持者認為新版設計展現品牌革新態度，細節調整具專業性；但也有部分民眾質疑更換設計的必要性與成本問題。針對外界關注，台電表示，此次優化並非重新設計，而是著重於整理字體比例與整體視覺系統，希望在保留民眾熟悉印象的同時，展現與時俱進的企業形象。台電指出，由於早期製圖方式與當代數位應用存在落差，長年衍生不同媒介上的識別不一致問題，包括鑄鐵孔蓋、變電箱噴漆、小型印刷品及立體招牌等，皆可能因媒介需求而有所調整，因此此次優化也同步建立更完整、精準的數位製圖系統，以利後續統一應用。對於民眾關心的更新成本與資源浪費問題，台電強調，新版識別目前優先使用於網站、APP與電子帳單等數位介面；至於各服務據點招牌、紙本帳單及其他印刷物，則將配合既有庫存使用狀況，待後續重印或場域整修時逐步替換，以兼顧實務需求與經費妥善運用。聶永真也透過社群發文回應表示，此次案子定位為「優化」而非「重新設計」，核心目的是解決原有識別系統在當代媒介使用上的功能困境，並建立一套屬於台電自身、能適應數位與多元媒介環境的企業標準字。聶永真指出，原「台灣電力公司」字樣並非于右任專門為台電書寫，而是後續自字帖擷取、排列與描圖製成，因此此次更新仍保留原有字體精神，並邀請專業字體設計師協助調整細節，希望在傳統辨識度與現代應用間取得平衡。針對外界討論，聶永真坦言，團隊當初對是否投標曾「猶疑躊躇好一陣子」，原因在於台電長期處於高度政治攻防之中，擔心設計團隊也會因此遭到波及。他表示，此次標案總金額約100萬元、執行時間長達一年半，內容涵蓋整套品牌識別與應用系統，實際上遠低於團隊平時企業品牌案的市場行情，「雖然吃力不討好，但仍覺得有種想幫台電把任務好好完成的使命感。」他也提到，案子公開後，仍遭部分政治人物與特定媒體質疑為「酬庸」，讓團隊承受不少壓力。不過他強調，團隊最終決定投標，除了情感因素，更希望協助台電往現代化企業識別再往前一步，「希望為台電開啟下一個50年全新的企業識別。」對於外界質疑「為何總是由同一批設計團隊承接政府標案」，聶永真則回應，相關案件皆為公開招標，「如果有人做得比我們更好、超越我們並取得標案，我其實會心悅誠服，非常開心。」他最後表示，無論外界對新版識別的評價如何，「我們交出了自己的專業，無愧於心。」