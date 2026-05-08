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▲王俐人（如圖）遭造謠酬勞高達800萬立刻被討債，對此她無奈表示這會影響到私人生活，甚至危及生命安全。（圖／記者葉政勳攝影）

王俐人背負1500萬債務，近日因登上成人平台SWAG引發軒然大波。她在直播中裸身、與AV男優近距離互動，引來網民狠酸「為錢賣肉」，甚至盛傳酬勞高達800萬。王俐人接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，無奈反擊：「根本不知道800萬在哪！」坦言不僅一毛錢都還沒拿到，還立刻被債主討債，直呼「這已經影響到我個人生活。」回首演藝之路，她透露年輕時因不懂圈內潛規則、曾遭前東家封殺、面臨無戲可拍的困境，但她入行至今始終秉持「賣藝不賣身」的底線。王俐人因投資私廚餐廳虧損，再加上借名擔任餐廳負責人，欠下千萬債務，近日登上SWAG的她，坦言當初受邀時沒做足功課，以為只是「」的通告，後來一查才發現原來維基百科上是寫色情網路平台。被問到是否後悔答應SWAG？王俐人直言「不會」，她認為這就是個節目，既然答應了就不後悔，笑說：「雖然我（事前）功課沒做好，但唯一後悔的只有沒去問『』？」外傳她因擔任SWAG來賓，兩天賺進800萬，再加上IG開通訂閱制，推算10個月就能還完千萬債務，對此王俐人駁斥「我沒賺800萬，大家如果要幫我還，就求求別退訂閱喔！」更直言目前一毛錢都還沒拿到，不懂消息到底從何而來。她向記者透露因為自己欠的債實在太多，新聞曝光後最近接到很多電話說「」，讓王俐人無奈表示這會影響到她的私人生活，甚至危及生命安全，「萬一我被人殺了，大家也不會為了我難過，只會變成茶餘飯後的話題。」提到這次SWAG初體驗，王俐人看到了別人的辛苦，提到自己問了其中一位女優為何要拍片？對方直說因為錢賺得多，對此王俐人明白為生活打拚的不容易，直呼：「我還沒辦法拍（AV），因為我無法在那麼多人的面前做這件事，會看起來很不專業，有些東西我做不來。」王俐人曾遭算命師指出「」，回首個人的演藝生涯起起伏伏，畢業於隸屬美國名校哥倫比亞大學的巴納德學院（Barnard College）的她，回台後踏入演藝圈，並憑著《麻辣鮮師》走紅，她沒料到自己因客串一角獲得觀眾矚目，並接連演出幾部戲劇作品。然而，王俐人卻因簽錯經紀公司而被冷凍、打壓，甚至被封殺換角，有好長一段時間幾乎沒工作，她形容：「我們藝人就像商品，經紀人則是業務，當你的業務沒有在推的話，你這商品賣不出去就會死掉。」王俐人在訪談過程中也直言自己作風洋派、個性直接，不懂圈內的潛規則，導致沒戲可拍，成為演藝圈的邊緣人，她分享以前不懂為何製作人要聽她唱歌不是去錄音室，而是去KTV，更曾被前經紀人帶去與金主吃飯，結果遭對方毛手毛腳，讓王俐人心想「我是要被賣了嗎」？感到十分害怕且震驚，也意識到只有自己能保護自己。外型清新的王俐人，綱出道時曾收到包養邀約，但當時中文不好而鬧出笑話，對方打來詢問她要不要「保養」，讓王俐人聽了一頭霧水、雙方雞同鴨講好一陣子，後來才明白原來對方是想問她願不願意被「包養」而非保養，但她入行至今始終秉持「賣藝不賣身」的底線，因拒絕潛規則流失不少機會，她有感而發說：「我就是太會保護自己了。」