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▲▼陳漢典（前）和Lulu去年10月登記結婚，兩人正式從12年的螢幕搭檔升格為夫妻，跌破許多人眼鏡。（圖／天地合娛樂提供、記者林柏年攝影）

Lulu（黃路梓茵）和陳漢典去年9月宣布婚訊，10月完成結婚登記，正式從12年的螢幕搭檔升格為夫妻，跌破外界眼鏡，陳漢典近日上節目被問及第一次和Lulu接吻時，會不會感到尷尬，他思考幾秒後脫口：「好像也...滿怪的...」笑翻現場的主持人。陳漢典近日上Podcast節目《瘋女人聊天室》宣傳領銜主演的舞台劇《暗戀桃花源》傳承版，透露Lulu看了他的表演後稱讚「好喜歡你的身體，身體控制很好，完成度非常高」，主持人這時「歪樓」問陳漢典「你們是什麼時候開始認識彼此的身體？」陳漢典害羞回答：「在某一個夜深人靜的夜晚！」另兩位主持人繼續追問陳漢典，「那個轉換會不會尷尬？本來是好朋友，突然有一天要手牽手...第一次接吻會不會怪？」只見陳漢典停頓了約3秒鐘，坦言：「好像也...滿怪的...以為我會說還好齁，好怪喔！」此話一出，惹得現場3位主持人哄堂大笑。去年7月，Lulu在公開活動上放話，笑說自己必須「真的走投無路」，才會考慮把陳漢典當成另一半，沒想到，兩人2個月後同時認愛和宣布結婚喜訊，被外界虧是直接打臉自己，網友揶揄「所以現在是走投無路了嗎」、「說不考慮的人最誠實」。當時被問到會不會把陳漢典列入擇偶名單，Lulu還堅定搖頭，笑說「不用啊，我們目前都還有收入，他應該也不會考慮我」，語氣中盡是玩笑。沒想到，才過幾個月，兩人就親自公布婚訊，讓網友直說，Lulu早就悄悄把陳漢典放心上。