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2026年世界桌球團體錦標賽於英國倫敦進入決賽圈激戰，男子八強賽上演世紀大冷門。由世界排名第7的「沉默刺客」林昀儒領銜的中華男團，歷經五盤大戰以3：2擊退大會頭號種子瑞典隊，成功闖進四強，寫下隊史紀錄並保底銅牌。林昀儒單日獨拿2分、連續橫掃瑞典兩大主力的超凡表現，不僅讓中日媒體一致盛讚，更讓對手莫雷加德（Truls Möregårdh）賽前的預言成真。本場比賽的焦點在於中華隊一哥林昀儒的強勢發揮。第一盤他便對上世界排名第2、巴黎奧運銀牌得主莫雷加德。林昀儒展現極佳的戰術執行力，以11：8、11：9、13：11直落三的比分「碾碎」強敵，為中華隊打出氣勢。在關鍵的第五盤決勝盤中，林昀儒再度披掛上陣對決瑞典另一主將卡爾伯格（Anton Källberg）。他依舊沒給對手任何機會，再度以3：0（11：8、11：9、11：5）取勝，成為帶領中華隊站上領獎台的超級英雄。瑞典隊作為本屆賽事第一種子，曾在小組賽擊敗中國隊以全勝姿態晉級，是奪冠熱門之一。然而，莫雷加德在賽前接受訪問時就曾提到：「中華隊的主將（林昀儒）實力非常強，我和卡爾伯格都很難對付他，他很難被擊敗。」 賽後結果證明莫雷加德一語成讖，瑞典雙星確實雙雙敗在林昀儒拍下。日本媒體《Sponichi Annex》以「大爆冷」為題報導此戰，感嘆第一種子瑞典隊竟在八強賽爆冷不敵台灣止步；中國媒體也以「霸氣」形容林昀儒的表現，稱其戰術運用的成功讓對手無從招架稱讚林昀儒「霸氣戰勝男單世界第2」、「獨取2分帶隊晉級」。中華男團能挺進四強，除了林昀儒的2分外，17歲小將郭冠宏在第二盤以3：2爆冷逆轉卡爾伯格也是關鍵點之一。林昀儒賽後謙虛表示：「我跟小莫已經交手過很多次了，我們彼此非常了解，我只專注打好我的戰術，並堅信能成功。」展望接下來的賽程，中華男團將於倫敦時間5月9日與3：1擊敗德國的日本隊爭奪決賽門票。林昀儒霸氣喊話：「面對日本隊我們會盡全力，感謝球迷們的應援，我會全力以赴衝擊決賽。」