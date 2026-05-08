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協商版本突變卦 護理團體怒轟「形同虛設」

▲面對版本突然生變，邱慧洳在一旁痛哭失聲。（圖／翻攝畫面）

痛罵蘇清泉「惡劣」！陳玉鳳下跪磕頭、邱慧洳痛哭失聲

立法院今（8）日原定處理《醫療法》修正草案，當中攸關「三班護病比」入法，朝野各黨皆提出版本，其中民眾黨團力拚在院會闖關通過，不過，上午在立法院長韓國瑜召集朝野協商後，卻因版本內容調整，引爆護理界強烈怒火，甚至出現護師代表陳玉鳳當場下跪磕頭、民眾黨立委邱慧洳痛哭失聲的激烈場面，而藍委蘇清泉更是被砲轟「惡劣」。民眾黨提出的《醫療法》修正草案，主張將「三班護病比」明文入法，強制衛福部把相關標準納入醫療機構設置規範，並針對違規醫院祭出罰則。依草案內容，若醫療機構累計3次未改善，最重可處停業1年。邱慧洳強調，唯有獎勵與處罰雙軌並行，才能真正改善護理人力不足問題。然而，朝野協商後版本卻將醫療法諮詢委員會中「護理人員須占二分之一」的規定，下修為「三分之一」，引發護理團體強烈不滿，包括中華民國護師工會全國聯合會、護理師工會隨即前往立法院抗議，要求維持原先二分之一比例，拒絕退讓；同時也痛批，如果降到三分之一，「這種委員會根本就不用設了」。台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳，在抗議現場情緒激動，甚至一度下跪磕頭，苦苦拜託立委不要退讓。她痛批，藍綠立委完全無視病人安全，「只想圖利醫院」，並揚言未來將前往國民黨與民進黨中央黨部抗議。陳玉鳳更直接點名藍委蘇清泉，質疑其主張將比例退到三分之一，真的非常惡劣，並提及安泰醫院過去火災事件與違建爭議，怒批「這種版本對病人完全沒有保障」，現場氣氛一度相當火爆，而一路推動法案的邱慧洳則在一旁情緒潰堤，甚至蹲地掩面痛哭。