母親節前夕紅包入帳！勞保局昨（7）日發放「國民年金生育給付」，隨 2026 年投保金額調升，符合資格者可領到 4 萬 2,206 元。然而，在國保新制上路的同時，勞動部也針對「勞保級距上限」鬆口評估，攸關全台千萬勞工的退休老本是否會被「物價偷走」。
🟡 4.2 萬一早入帳！這筆錢「5 年沒領就充公」
勞保局表示，國民年金生育給付已於 5 月 7 日起陸續撥款。只要是在國保加保期間分娩或早產的女性被保險人，即可領取 2 個月投保金額的給付。
🟡 2026 國保新制懶人包：保費漲 85 元、年金加碼至 5 千
2026 年起，《國民年金法》迎來規模最大的一波調整，不論是保費金額還是給付標準都有明顯變化：
除了國保新制，勞工更關心勞保退休金是否縮水。多名立委昨（7）日質詢勞動部長洪申翰，指出勞保最高投保級距（45,800 元）已凍漲 10 年，與現實薪資脫節。
🟡 沒繳國民年金會怎樣？小心「10 年期限」損失慘重
雖然國保無強制罰款，但長期欠繳後果嚴重。若欠費超過 10 年 將無法補繳，導致該段年資永久消失。最直接的影響是：未來年滿 65 歲領取老年年金時，將無法選擇較優的「5,000 元保底」A 式計算，只能領取金額較低的 B 式，對退休生活品質大打折扣。
🟡 5 月發錢預定表：18 筆津貼入帳日總整理
除了已發放的生育給付，5 月月底前還有多項補助接力入帳，民眾可依日期對帳：
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勞保局表示，國民年金生育給付已於 5 月 7 日起陸續撥款。只要是在國保加保期間分娩或早產的女性被保險人，即可領取 2 個月投保金額的給付。
- 最新金額： 受惠於月投保金額調升至 21,103 元，生育給付由原本的 3.9 萬提高至 4 萬 2,206 元（雙胞胎以上按比例增給）。
- 急迫提醒： 生育給付具 5 年 請求權時效，若從分娩次日起算 5 年內未提出申請，這筆錢將全數充公，千萬別讓自己的權益睡著。
2026 年起，《國民年金法》迎來規模最大的一波調整，不論是保費金額還是給付標準都有明顯變化：
- 保費微調： 一般被保險人每月自付保費變為 1,330 元，較 2025 年增加約 85 元。
- 給付加碼： 老年年金 A 式（保底型）與遺屬年金的基本數額，預計由 4,049 元調高至 5,000 元。
- 人性修法： 全面廢除「配偶連帶罰鍰」，欠費不再牽連配偶；同時放寬排富標準，保障更多自住需求的長輩不因財產增值而喪失領取資格。
除了國保新制，勞工更關心勞保退休金是否縮水。多名立委昨（7）日質詢勞動部長洪申翰，指出勞保最高投保級距（45,800 元）已凍漲 10 年，與現實薪資脫節。
- 退休金「被偷走」： 立委王育敏質疑，物價飛漲但投保天花板不動，導致高薪勞工面臨「高薪低報」，努力打拼但退休金卻受限。
- 部長回應： 洪申翰坦言勞保基金財務壓力大，但承諾將在 2 個月內提出調高最高級距至 4 萬 8,200 元的相關評估資料。
雖然國保無強制罰款，但長期欠繳後果嚴重。若欠費超過 10 年 將無法補繳，導致該段年資永久消失。最直接的影響是：未來年滿 65 歲領取老年年金時，將無法選擇較優的「5,000 元保底」A 式計算，只能領取金額較低的 B 式，對退休生活品質大打折扣。
🟡 5 月發錢預定表：18 筆津貼入帳日總整理
除了已發放的生育給付，5 月月底前還有多項補助接力入帳，民眾可依日期對帳：
- 5/14、5/21、5/28： 國民年金生育給付。
- 5/15： 國民年金喪葬給付。
- 5/20： 老農津貼、農民月退休儲金。
- 5/25： 老年基本保證年金、原住民給付。
- 5/28： 勞保年金給付、勞退月退休金（首發+續發案）。
- 5/29： 國保老年年金、身心障礙年金、遺屬年金、國保喪葬給付。