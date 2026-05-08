母親節前夕紅包入帳！勞保局昨（7）日發放「國民年金生育給付」，隨 2026 年投保金額調升，符合資格者可領到 4 萬 2,206 元。然而，在國保新制上路的同時，勞動部也針對「勞保級距上限」鬆口評估，攸關全台千萬勞工的退休老本是否會被「物價偷走」。

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🟡 4.2 萬一早入帳！這筆錢「5 年沒領就充公」

勞保局表示，國民年金生育給付已於 5 月 7 日起陸續撥款。只要是在國保加保期間分娩或早產的女性被保險人，即可領取 2 個月投保金額的給付。

  • 最新金額： 受惠於月投保金額調升至 21,103 元，生育給付由原本的 3.9 萬提高至 4 萬 2,206 元（雙胞胎以上按比例增給）。
  • 急迫提醒： 生育給付具 5 年 請求權時效，若從分娩次日起算 5 年內未提出申請，這筆錢將全數充公，千萬別讓自己的權益睡著。
▲國民年金生育給付 4.2 萬一早入帳！提醒符合資格的媽媽，這筆紅包具 5 年請求權時效，若孩子出生後 5 年內未領取將全數充公。（示意圖／取自photoAC）
▲國民年金生育給付 4.2 萬一早入帳！提醒符合資格的媽媽，這筆紅包具 5 年請求權時效，若孩子出生後 5 年內未領取將全數充公。（示意圖／取自photoAC）
🟡 2026 國保新制懶人包：保費漲 85 元、年金加碼至 5 千

2026 年起，《國民年金法》迎來規模最大的一波調整，不論是保費金額還是給付標準都有明顯變化：

  • 保費微調： 一般被保險人每月自付保費變為 1,330 元，較 2025 年增加約 85 元。
  • 給付加碼： 老年年金 A 式（保底型）與遺屬年金的基本數額，預計由 4,049 元調高至 5,000 元。
  • 人性修法： 全面廢除「配偶連帶罰鍰」，欠費不再牽連配偶；同時放寬排富標準，保障更多自住需求的長輩不因財產增值而喪失領取資格。
🟡 制度面大衝擊！勞保最高級距 10 年未動　勞動部允諾評估

除了國保新制，勞工更關心勞保退休金是否縮水。多名立委昨（7）日質詢勞動部長洪申翰，指出勞保最高投保級距（45,800 元）已凍漲 10 年，與現實薪資脫節。

  • 退休金「被偷走」： 立委王育敏質疑，物價飛漲但投保天花板不動，導致高薪勞工面臨「高薪低報」，努力打拼但退休金卻受限。
  • 部長回應： 洪申翰坦言勞保基金財務壓力大，但承諾將在 2 個月內提出調高最高級距至 4 萬 8,200 元的相關評估資料
▲勞動部長洪申翰針對勞保最高級距凍漲 10 年問題，允諾 2 個月內提出調升評估，確保勞工退休老本。（圖／記者鍾泓良攝）
▲勞動部長洪申翰針對勞保最高級距凍漲 10 年問題，允諾 2 個月內提出調升評估，確保勞工退休老本。（圖／記者鍾泓良攝）
🟡 沒繳國民年金會怎樣？小心「10 年期限」損失慘重

雖然國保無強制罰款，但長期欠繳後果嚴重。若欠費超過 10 年 將無法補繳，導致該段年資永久消失。最直接的影響是：未來年滿 65 歲領取老年年金時，將無法選擇較優的「5,000 元保底」A 式計算，只能領取金額較低的 B 式，對退休生活品質大打折扣。

🟡 5 月發錢預定表：18 筆津貼入帳日總整理

除了已發放的生育給付，5 月月底前還有多項補助接力入帳，民眾可依日期對帳：

  • 5/14、5/21、5/28： 國民年金生育給付。
  • 5/15： 國民年金喪葬給付。
  • 5/20： 老農津貼、農民月退休儲金。
  • 5/25： 老年基本保證年金、原住民給付。
  • 5/28： 勞保年金給付、勞退月退休金（首發+續發案）。
  • 5/29： 國保老年年金、身心障礙年金、遺屬年金、國保喪葬給付。
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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...