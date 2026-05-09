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不是于右任書法不好！台電換Logo都是歷史品牌走過的路

所以很多有歷史的品牌，最終都走向同一條路，就是把書法字數位化重繪，或者直接換成現代字體

▲台電近期換下過去由于右任書法所寫的「台灣電力公司」及台電LOGO，改由台灣知名設計師聶永真的「永真急制設計工作室」，改為線條乾淨、簡約的字體及圖示。（圖／Threads）

聶永真不只是換Logo字體！96萬元真相：整套CIS優化、符合印刷規範

「這就是為什麼這次操刀的設計師接的不只是換個字而已，而是整套CIS優化」

印刷規範手冊

設計費裡面有一部分，其實就是在買以後不用猜的安全感，這件事，大部分人不知道。」

▲懂印刷的設計師米漿小姐出面透露，設計師的設計不會就只是單純的字體改動，而是整套CIS優化，其中就包含印刷規範手冊。（圖/聶永真臉書）

值錢的還有被複製的送印規範！同行集體出面打臉網友

但背後那套讓印刷廠知道怎麼執行的規範，才是真正值錢的東西。

「推爆印刷專業，這個真的是很多設計師在設計字體的時候，必須先思考印刷的問題！」、「這篇正解留友看，身為設計師看到很多人說用AI就能做出來，真的也不想多評論什麼」、「印刷廠先推你這篇，先不論美醜，聶永真這個新設計印刷沒什麼問題，但網友AI設計大部分真的都很有問題」。

▲米漿小姐強調，台電換Logo這件事，好不好看，見仁見智，但背後那套讓印刷廠知道怎麼執行的規範，才是真正值錢的東西。（圖/Threads）

台電近期邀請設計師聶永真優化識別系統，將原有台電Logo「一代草聖」于右任書法字體替換，結果引爆藝術界以及群眾反彈，不少人認為就這6個字的設計要價96萬元，根本是在浪費錢，也有許多民眾表示「AI隨便設計都比聶永真的還漂亮」。不過，專門負責包裝設計、懂印刷的設計師「米漿小姐」就發聲揭開真相，透露台電花的這96萬元不僅僅只是一個字體的更換，而是整套CIS（企業識別系統）的優化，其中也包含了「印刷規範手冊」，貼文曝光後立刻引起超多同行聲援力挺，直呼外行的人才會覺得人家錢很好賺。「米漿小姐」在社群平台「Threads」貼文指出：「于右任的草書，筆觸細、墨色有層次、粗細變化大，放在招牌上很有氣勢，但你知道這種字送進印刷機是什麼感覺嗎？細筆畫遇到吸墨性強的紙，容易斷；粗筆畫遇到網點印刷，容易糊；縮小到名片尺寸，細節幾乎全部消失，這不是設計師的錯，也不是印刷廠的錯，是書法字本身的物理特性，跟印刷機的物理規則，天生就有一道溝。」「米漿小姐」提到：「，不是因為舊的不好看，而是舊的在新的應用場景裡撐不住。」其中包含應用在APP圖示、電費帳單、路燈旗幟、工程車車身，米漿小姐解釋，CIS裡面有一本東西叫做，裡面規定了標準色的CMYK值（印刷四分色模式）、最小使用尺寸、黑白版本、反白版本，還有各種材質的應用規範，這本手冊，就是設計和印刷之間的翻譯機。對於很多人說「打6個字可以賺96萬」，米漿小姐也說：「但這96萬裡面，有一大部分其實是在替未來每一次印刷省麻煩，如果規範沒做好，台電每次出一批新的文宣品，印刷廠就要重新猜一次印刷的條件以及限制是什麼，米漿小姐強調，台電換Logo這件事，好不好看，見仁見智，設計不只是視覺，設計是一套可以被正確複製的系統，如果你也有品牌識別需要送印，記得問設計師要那本規範手冊，那本手冊，就是你和印刷廠溝通的共同語言。貼文曝光後，不少設計師以及印刷廠同行都紛紛回應表示「淚推這篇！看到有人說他用AI做的都比較好看真的快吐血，大家真的懂設計嗎？」、「太多人不了解設計跟印刷了，銜接設計與印刷也是很專業的工作，絕對不是只是幾個字打一打、AI圖跑一跑就好」、