我是廣告 請繼續往下閱讀

麥當勞：母親節買一送一！歡樂送免費吃雞塊 速食優惠一堆

麥當勞APP即日起至5月10日

豬肉滿福堡買一送一優惠券！

母親節歡樂送優惠套餐76折起！

大薯＋4杯38元飲品（原價674元）。



◾️2份勁辣雞腿堡＋2份麥香魚＋2份四塊雞塊＋2包大薯＋4杯38元飲品（原價664元）。



◾️20塊雞塊＋2塊麥脆雞腿（原／辣味）＋2包大薯＋4杯38元飲 品（原價633元）。



◾️2份無敵豬肉滿福堡＋2份火腿蛋堡＋4份薯餅＋2份四塊雞塊＋4杯38元飲品（原價670元）。



◾️2份無敵豬肉滿福堡＋2份豬肉滿福堡加蛋＋4份薯餅＋2份四塊雞塊＋4杯38元飲品（原價686元）。



歡樂送2.0滿額贈送雞塊！ 麥當勞5月13日至6月9日，麥當勞APP周周送「歡樂送2.0專屬優惠券」，單筆消費滿350元「免費送6塊麥克雞塊」乙份。（優惠券限用於食物消費，外送費及其他優惠券不得納入滿額門檻計算。）



提醒大家，APP會員帳號每週享四張歡樂送2.0專屬優惠券，分別適用於四個時段: 週一至週五10:30前早餐時段限定、週一至週五10:30後限定、週六至週日10:30前早餐時段限定、週六至週日10:30後限定，優惠券使用效期依APP顯示為準。



▲漢堡王母親節爽吃5月「買一送一」優惠券。（圖／漢堡王提供） 漢堡王：母親節買一送一！套餐百元有找 優惠券再加碼



漢堡王即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）爽吃「買一送一」迎夏尋堡趣優惠券，小薯條、小洋蔥圈、小辣薯球、4塊雞塊、3入黃金QQ球、大玉米濃湯及38元中杯飲料共11款「買一送一」；還有1+1自由配49元起、套餐百元有找。



母親節加碼優惠！ 即日起至5月14日，母親節雙人餐特價299元、加1元多一份辣薯球。開吃：皇家華堡／捲捲德腸堡／勁濃培根烤腿堡（3選2不同口味）＋中薯條＋6塊雞塊＋2杯中杯飲料，特價299元全台門市開吃（不適用於機場內、科技廠內、兒童樂園等店，特殊折扣恕不提供客製）。



頂呱呱：薯條買一送一！買炸雞派對桶「免費雞塊點心盒」



母親節頂呱呱呱心寵媽咪表示，即日起至5月10日，全台門市（桃園機場／松山機場除外）不只有買一送一速食優惠，還有買「呱心派對桶」贈送「點心盒」。提醒大家，可單點／不限組數；台中／南港LALAPORT、板橋環球門市無販售「呱呱雞柳條」；青埔門市無販售「可樂曲線瓶1.25L」，以「功夫純茶3杯」代替。



◾️波浪薯條「買一送一」特價69元（原價138元）



◾️「呱呱雞柳條」2份特價129元（原價198元）



◾️買呱心派對桶「免費送點心盒」特價598元（原價824元）：呱心派對桶「原味雞腿3隻＋原味炸雞3塊＋呱呱包3顆＋1.25L可樂」、點心盒「阿勇雞塊6塊（附田園醬）＋甜甜包2顆＋地瓜薯條」。



頂呱呱全新聯名創立於1888年的百年醬料「李錦記」，夏季推出期間限定「潮洲辣子」聯名餐點，香氣濃郁的潮式紅油辣子、結合頂呱呱酥炸美食，即日起嚐鮮潮洲辣子雞柳條、潮洲辣子呱呱包等新品85元起。



福勝亭：買一送一！19元多一件 母親節優惠券



福勝亭母親節13大優惠券繼續吃買一送一、加19元多一件，即日起至6月23日，出示DM即可享優惠（外送／線上訂購不適用）；內用可享白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加：



◾️ 買一送一！ 飲料2杯優惠價35元（原價70元）



◾️ 加19元多一件！ 日式唐揚雞2份優惠價84元（原價130元）



◾️「開運豬排定食」優惠價200元（原價230元）



◾️「黃金泡菜」優惠價36元（原價45元）



◾️「茶碗蒸」優惠價46元（原價55元）



◾️「酥炸長尾蝦＋黃金泡菜」優惠價110元（原價133元）



◾️「開運豬排定食＋胡麻玉米筍＋飲料」優惠價265元（原價320元）



◾️「鮮嫩炸雞柳定食＋茶碗蒸＋飲料」優惠價265元（原價320元）



◾️「日式醬烤雞腿定食＋和風豆腐＋飲料」優惠價265元（原價320元）



◾️「起司豬排丼定食＋涼拌干貝唇」優惠價269元（原價325元）



◾️「鹽烤鯖魚定食＋日式唐揚雞」優惠價277元（原價335元）



◾️「厚切活力豬排定食＋酥炸長尾蝦」優惠價313元（原價378元）



◾️「開運豬排定食＋和風咖哩雞肉定食＋涼拌小菜＋飲料x2」優惠價465元（原價575元）



▲福勝亭母親節優惠券爽吃買一送一、加19元多一件。（圖／翻攝自福勝亭FB） 必勝客：母親節披薩優惠499元起！套餐免千元



必勝客母親節披薩優惠戰開搶！限定口味單點「明太子生蠔干貝大披薩」499元起、APP專屬單點「巨魷海鮮宴愛心披薩999」元起，人氣母親節小套餐929元起開吃「明太子生蠔干貝大披薩＋吳寶春聯名荔枝玫瑰巴斯克(小)＋BBQ烤雞2選1＋芝心腸6個＋可樂1.25L」。



提醒大家，母親節為提升餐點品質與服務效率，2026年5月9日（六）至5月10日（日）將調整菜單，部分餐點暫停販售。



達美樂：母親節披薩優惠5折起！「999純金火山披薩」抽獎



2026達美樂母親節披薩優惠！即日起至5月17日：



◾️優惠代碼865436「龍蝦舞干貝愛心火山大披薩」外帶半價優惠499元。



◾️優惠代碼356585「佳節歡聚套餐」888元（5折）：經典／招牌系列手拍大披薩2個＋紫薯地瓜球＋蝴蝶酥8個。



◾️優惠代碼671950「暖心饗宴套餐」1099元（69折）：龍蝦舞干貝愛心火山大披薩＋可可火山大披薩＋青花椒雞塊＋1.25L大可樂。



◾️優惠代碼759798「寵愛女王套餐」1369元（65折）：龍蝦舞干貝愛心火山大披薩＋經典系列手拍大披薩＋豐盛拼盤1份（蝴蝶酥3個＋鱈魚星星＋香烤薯球＋香烤雞翅4塊）＋1.25L大可樂。



訂購任一款達美樂母親節限定套餐，並於5月17日前，憑購買發票序號至達美樂官方活動網站完成登錄，即可獲得抽獎資格，有機會把全球唯一「999純金火山」帶回家（每組發票號碼限乙次抽獎機會）。



拿坡里：外帶大披薩269元！6入原味蛋塔199元



拿坡里表示，到店外帶或內用最優惠，大披薩269元、小披薩169，經典6入原味蛋塔199元。



即日起至5月20日，母親節披薩套餐推薦，嗨Coke! 暢快吃肉應援派對四大組合，「2個大披薩＋9塊炸雞＋冰棒1盒＋2瓶飲料」外帶1107元起；登錄發票還可參加可口可樂好禮抽獎。



拿坡里官方表示，今年母親節預購餐點表現優於去年同期，預估假日中午取餐人潮約為11點半至下午1點，現場等待時間約45至60分鐘；晚餐尖峰時段約為下午5點至7點半，部分熱門門市等待時間可能達60至90分鐘。各店已安排增加約1.5倍人力提前備貨，部分門市仍可能依現場供應狀況調整部分餐點販售內容。提醒民眾提早預訂或於離峰時段取餐，以降低等待時間。



三商炸雞：「買6送6」特價399元！



即日起至5月27日，三商炸雞母親節感恩季，人氣商品「酷樂雞腿」增重20%加肉不加價；推薦「買6送6」炸雞組合，外帶「6隻酷樂雞腿桶＋6塊炸雞」特價399元（原價840元），整桶12塊、平均一塊炸雞約33元。



▲摩斯漢堡母親節「MOS超值省」17張優惠券，出示圖片吃優惠。（圖／摩斯漢堡提供） 摩斯漢堡：10元多一件！母親節傳情摺紙「免費喝中杯咖啡」



摩斯漢堡表示，即日起至5月15日，凡至全台門市向櫃台人員索取「花束傳情摺紙卡」，並在活動期間內完成摺紙活動、並寫下感恩心情，於櫃台出示後即可「免費兌換中杯摩斯咖啡」乙杯（每店限量100杯，送完為止）；推薦「親子享樂餐」優惠價189元，爽吃摩斯鱈魚堡、超級大麥薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶2杯。



摩斯漢堡：10元多一件、套餐省60元 勞動節連假優惠券



摩斯漢堡5月「MOS超值省」優惠券，即日起至至5月31日，17張優惠券激省攻略：



◾️ ＋10元多一件！ 月亮薯條、摩斯蒟蒻冰紅茶、摩斯咖啡／摩斯奶茶、精選咖啡「＋10元多一件」。



◾️ 2杯飲料99元！ 紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶等4款指定飲品任選。



◾️ 套餐現省60元起！ 「超級大麥薑燒珍珠堡／摩斯炸蝦堡＋摩斯雞塊4塊＋月亮薯條＋大杯冰紅茶」特價169元起（原價229元）。



肯德基：母親節速食優惠46折！8炸雞＋6蛋撻399元、加1元多吃4塊雞塊



肯德基即日起至5月11日母親節優惠加碼：



◾️50498歡聚分饗桶「咔啦脆雞x8+原味蛋撻x6 」特價399元（原價862元，約46折）



◾️50505歡聚分饗桶「爆脆無骨雞腿霸 x 8＋原味蛋撻 x 6」特價399元（原價862元，約46折）



◾️50500開心果蛋撻禮盒「開心果脆粒蛋撻 x 6」特價285元（原價342元，約83折）



◾️50504薯餅雙入組「薯餅 x 2」特價55元（原價80元，約69折至5月18日）



◾️爆脆無骨雞腿霸就醬沾分享盒「爆脆無骨雞腿霸 x 6＋中香酥脆薯＋上校雞塊 x 8＋大瓶可樂1.25L＋南洋酸甜醬＋BBQ煙燻醬」特價488元（原價743元，約66折至5月18日）



1元肯德基預定快取隱藏優惠！ 肯德基PK雙饗卡APP，使用線上訂餐「預訂快取」，外帶、外送、內用或車道取餐都有優惠：



◾️車道預定快取，購買多人餐＋1元多一份上校雞塊（4入）、XL餐＋1元多一顆原味蛋撻。



◾️外送消費滿800元，輸入優惠碼「800FREE」免費送一盒原味蛋撻（6入）。



繼光香香雞：母親節優惠加購！29元起吃地瓜球、香香炸雞等



繼光香香雞母親節搶先開吃報稅季省錢優惠，5月7日至5月20日，消費滿額享10大加購優惠菜單



消費滿99元，可享29元加購優惠



◾️「地瓜球」加購價29元（原價35元）



◾️新品「迷你吉拿棒」加購價39元（原價49元）



消費滿149元，可享59元起加購優惠



◾️「蒜脆杏鮑菇」加購價59元（原價75元）



◾️「香香炸雞M」，加購價79元（原價90元）



超值心動優惠組合「幸福下午茶」79元起



◾️韓式經典組合「魚板串（辣）」＋流心「QQ球」特價79元（原價94元）



◾️「墨魚甜不辣（海苔）＋甜心地瓜球」特價89元（原價105元）



一個人「豪華獨享組」129元起



◾️「香香炸雞M＋樂薯（原味）」特價129元（原價155元）



◾️「阿根廷魷魚M＋玉米肋排」特價169元（原價184元）



多人組團划算吃「歡樂分享餐」239元起



◾️「香香炸雞L＋阿根廷魷魚M＋蒜脆杏鮑菇」特價309元（原價340元）



◾️「起士腿丁 ／BBQ腿丁（擇1）＋蒜脆杏鮑菇＋甜心地瓜球」特價239元（原價260元）



德克士炸雞：母親節套餐58折起！享加購優惠



德克士炸雞表示，暖心感恩祭即日起至5月27日，母親節限定套餐58折起優惠：



◾️即日起至5月10日，德克士母親節限定套餐「咔滋脆皮炸雞5塊＋咔滋香辣雞翅2對＋檸香雞腿堡＋大地瓜薯條＋鮮萃檸檬綠／紅茶3杯」特價629元；可享199元加購母親節點心組。



◾️5月11日至5月27日，德克士暖心同聚分享餐「咔滋脆皮炸雞5塊＋BBQ烤翅2對＋大咔滋薯霸＋鮮萃檸檬綠／紅茶2杯」特價539元；可享199元加購暢銷點心組。



爆彈燒本舖：巨無霸章魚燒「任選3顆520元」慶祝母親節



來自東京池袋的人氣「爆彈燒本舖（ばくだん焼本舗）」，主打直徑約8公分、重達200克的巨無霸章魚燒，外酥內軟嫩的道地濕潤口感，咬得到章魚、蛤蜊、天婦羅碎、玉米、高麗菜內餡。今年母親節在台灣推出限定優惠「 任選三顆520元」自由搭配。



登台以來「爆彈燒本舖」推出多達15款風味，從搭配美乃滋與柴魚的經典「原味巨無霸」、微辣帶酸的「 旨辛醬」、海味鹹香的「明太子」、創意「卡滋天婦羅碎」，推薦鹹甜「和風照燒海苔」、「 蔥鹽美乃滋佐明太子雙拼」還有「起司瀑布」也都很受歡迎。



▲爆彈燒本舖慶祝母親節，巨無霸章魚燒「任選3顆520元」優惠。（圖／爆彈燒本舖提供）

更多「2026母親節」相關新聞。

2026母親節快樂爽吃「買一送一」速食優惠！慰勞媽媽不煮飯，麥當勞、漢堡王、頂呱呱、福勝亭「買一送一」；推薦必吃必勝客披薩套餐，還有達美樂5折、拿坡里269元起，三商炸雞買6送6、摩斯漢堡10元多一件，肯德基、繼光香香雞、德克士炸雞、巨無霸章魚爆彈燒共13家整理懶人包。麥當勞表示，2026母親節優惠超多，爽吃一堆買一送一、歡樂送免費吃雞塊、套餐76折：◾️買四盎司牛肉堡分享盒「雙層四盎司牛肉堡（原／辣味）＋四盎司牛肉堡（原／辣味）＋20塊麥克雞塊＋大薯」（全台麥當勞餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速及手機點餐適用）。◾️買四盎司牛肉堡分享餐「雙層四盎司牛肉堡（原／辣味）+四盎司牛肉堡（原／辣味）＋20塊麥克雞塊＋大薯＋2杯38元飲品」（歡樂送2.0適用）。活動時間於麥當勞APP會員輸入優惠碼，全天可領取「豬肉滿福堡買一送一」早餐優惠券（數量有限，領完為止）；限早餐時段05:00-10:30於全台麥當勞餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速，或透過麥當勞APP手機點餐及歡樂送使用。◾️麥當勞歡樂送即日起至5月26日開吃「我愛媽咪餐」，五款統一優惠價各520元：2份四盎司牛肉堡（原／辣味）＋2份麥香雞＋2份四塊雞塊＋2包