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五桐號：買一送一外送優惠！母親節清爽推薦

CoCo都可：母親節買一送一！假日手搖飲料優惠喝2天

全台門市買一送一！

買一送一外送優惠！

可不可熟成茶行：今「蘋果珍寶」4款新品開喝！單杯現折10元優惠

珍煮丹：5月「10元折價券」新品回購優惠！

▲迷客夏「果然荔夏新品」、MIND.A.DAY跩跩貓聯名周邊商品開賣。（圖／記者蕭涵云攝）

迷客夏：果然荔夏新品買2杯「免費送跩跩貓盲袋貼紙」！

烏弄：甘蔗系列回歸！最新優惠「免費加料」6大配料任選

再睡5分鐘：買一送一！六周年療癒冰沙新品開喝

▲再睡5分鐘六週年推出療癒宇宙航站冰沙新品、燈箱盲盒等周邊商品。（圖／再睡5分鐘提供）

萬波島嶼紅茶：紫蘇系列買中杯「免費升級大杯」！

青山：免費喝大杯飲料、全品項73折！5月新店開幕優惠

青山高雄文化店 資訊

青山 五股成泰店 資訊

青山 桃園桃鶯店 資訊

青山 楠梓德賢店 資訊

青山 彰化鹿港店 資訊

青山 台中昌平店 資訊

The Ice Cream & Cookie Co.：雲朵棉花糖加碼冰淇淋優惠！

TEA TOP：「好運刮刮卡」抽買一送一！

▲送媽媽可以吃的花！ICC雲朵棉花糖好美好療癒。（圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供）

2026 Happy Mother's Day 母親節快樂！快喝五桐號、CoCo都可「買一送一」手搖飲料優惠，本文一次整理可不可熟成茶行、珍煮丹、迷客夏、再睡5分鐘、烏弄、萬波、青山、TEA TOP、The Ice Cream & Cookie Co.，總共10家好康寵愛媽媽，陪大家快樂喝又消暑。五桐號表示，母親節手搖飲料優惠來了！提醒大家，飲料加料不包含於買一送一活動優惠；實際狀況依各店庫存為主，售完為止。CoCo都可表示，吃完母親節大餐最需要解膩，特別選在周末假日推出「買一送一」超划算優惠，而且全台門市、外送免出門爽喝：◾️提醒大家，商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準◾️提醒大家，實際活動詳情及辦法以foodpanda app及官網結帳頁面顯示為主；活動限同品項，僅在foodpanda平台，且僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限售完為止；部分門市不參與；各店視門市狀況自行安排販售時間，供應狀況請以foodpanda app門市點餐頁面為主。可不可熟成茶行後，5月開喝酸甜多汁的富士蘋果「蘋果珍寶」系列，紅茶蜜香「蘋果麗春」、台灣綠茶「蘋果春芽」、果感「蘋果茶花烏龍」及「蘋果春芽厚乳」4款新品。提醒大家，優惠僅限門市現場與電話自取，不適用於線上點餐、外送平台及電話外送；每筆訂單限折扣2杯；優惠不併用；活動品項恕無法再享加價加料服務。母親節隱藏手搖飲料優惠！，任2杯可享該系列飲品「30元組合折價券」，3杯及以上可享下次消費「一杯茉白奶綠30元＋該系列飲品15元折價券」。提醒大家，依照消費指定杯數，給予相對應優惠，每筆訂單限用一種優惠、不累贈，優惠不併用。貓明星出沒！迷客夏最新聯名韓國MIND.A.DAY跩跩貓，全新開喝「果然荔夏」新品，推薦消暑沁爽的果奶冰沙「荔多鮮奶果昔」，還有結合綠茶的「荔荔茉莉」、無咖啡因「荔荔蜜桃椰果」、「荔荔椰果」新配料等。最新迷客夏手搖飲料優惠：◾️共4款隨機。◾️5月13日（三）至5月19日（二），一般門市現場購買「荔荔茉莉」、「荔多鮮奶果昔」，可享「免費加料荔荔椰果」乙份。◾️5月20日（三）至5月26日（二），一般門市現場購買夏季限定蜜桃及芒果系列，指定飲品享單杯「現折10元」優惠。◾️6月18日（四）至6月21日（日），一般門市現場購買「醇濃鮮奶茶」系列指定飲品M杯，加「夏季限定蜜桃／芒果系列」，享組合價2杯99元優惠。烏弄表示，甘蔗系列重磅回歸開賣，開喝「蔗是冬片、甘蔗冬露、蔗是檸檬綠」新品。，6大配料包括「珍珠、椰果、寒天、珍椰、杏仁凍、金糖粿」至多選一項。提醒大家，「蔗是檸檬綠」因果酸會造成杏仁凍分解，恕不開放加點杏仁凍；本活動僅限門市現場、電話訂購自取、Ocard線上點餐系統適用，恕無提供Uber Eats、Foodpanda等外送平台優惠；優惠不併用。手搖飲料再睡5分鐘六周年主打「療癒宇宙航站」主題新品及周邊商品，5月10日至6月9日首波開喝「黑桑莓莓沙沙」、6月10日至6月30日再推「香橙可可沙沙」。隨機乙款（原價149元，數量有限贈完為止）。5月10日至6月30日集章活動優惠，全台門市購買六周年限定飲品、商品，或於門市打卡出示，即可領取限量「NAP TEA 宇航員許可證」；憑實體券至門市購買六周年系列任一商品，即可獲得1點；（票券使用期限至2026年7月31日）。推薦「愛玉紫蘇檸檬奇亞籽」、「紫蘇檸檬奇亞籽」、「紫蘇金萱」嚐鮮。提醒大家，不限新舊會員；可使用環保杯折扣，一杯飲品限用一張優惠券；每位會員最多使用兩張，優惠券送完為止。（每人限購5杯）；（每人限購5杯）；限到店購買，線上預訂／外送不適用。地址：高雄市苓雅區廣州一街129之1號開幕日：5月9日、5月10日至5月12日（開幕後第2～4日）地址：新北市五股區成泰路二段106號開幕日：5月16日、5月17日至5月18日（開幕後第2～4日）地址：桃園市桃園區桃鶯路275-1號開幕日：5月17日、5月18日至5月20日（開幕後第2～4日）地址：高雄市楠梓區德賢路192號開幕日：5月23日、5月24日至5月26日（開幕後第2～4日）地址：彰化縣鹿港鎮中山路353號開幕日：5月30日、5月31日至6月2日（開幕後第2～4日）地址：台中市北屯區昌平路一段384號開幕日：5月31日、6月1日至6月3日（開幕後第2～4日）新加坡The Ice Cream & Cookie Co.在香港爆紅洗版IG的「雲朵棉花糖」，母親節台灣限定優惠，可以吃的花「雲朵棉花糖」搭配熱巧克力、再放上一球每日新鮮製作冰淇淋，療癒媽媽。（每日限量供應50份，售完為止）；，共有開心果、斑斕、焦糖脆餅、薄荷巧克力、香草和草莓六種口味可選。教育知識通路TKB台灣知識庫首度跨界攜手知名手搖飲品牌TEA TOP第一味，推出期間限定考生應援飲品，「玉見金榜」奶蓋金萱茶點綴炳叔玉米粒、「梅題必中」清新花果茶搭配綠茶凍。即日起至5月31日，凡於TEA TOP全台門市購買任兩大杯聯名飲品，即可獲得「好運刮刮卡」乙張。有機會獲得：TEA TOP買一送一和折價10元兌換券、STANLEY限量版吸管隨手杯、TKB甄戰一點通會考制霸教材及課程試聽等大獎。