淡江大橋「感恩．美好之夜」晚會於今（ 9 ）盛大舉行，這也是下週二（ 12 ）正式通車前的最後一場大型公開活動。今日下午 4 時起，將開放民眾從淡水端主線上橋參觀，晚會現場不僅有雲門舞集演出，還有華麗的無人機展演與燈光秀，預計將湧入大量人潮。《NOWNEWS》整理淡江大橋 5/9 交通管制、接駁車、活動流程、 9 規定與天氣預報資訊懶人包。
🟡 今日（5/9）晚會詳細流程表
🟡 今日看點：建築大師遺作與「雲門」世界首演
今日晚會不只是通車典禮，更是一場藝術饗宴。淡江大橋由已故建築大師 Zaha Hadid 事務所設計，塔身以「雙手合十」與「鳳凰展翼」為寓意，不僅具備抵抗 7 級強震的韌性，更與淡水夕照完美融合。
🟡 參與必看！「 9 大提醒規定」守則
🟡 交通攻略：官方免費接駁車
今日 15:00 起實施交管，強烈建議利用官方免費接駁服務：
🟡 道路管制與公車異動
根據氣象粉專「天氣風險」天氣預報資訊顯示，今（ 9 ）受東北季風影響，北部與東部水氣偏多，有局部短暫陣雨機率，氣溫約 21至23度。欲前往淡江大橋參加晚會的民眾，請務必攜帶雨具並穿著薄長袖防風。好消息是，明（10）日母親節天氣將顯著回穩，全台轉晴回溫。
💡 溫馨提醒：
想要目睹 Zaha Hadid 遺作與雲門舞集精彩碰撞的民眾，請務必提早出發！今日下午 16:00 準時開放步行上橋，下週二（ 12 ）正式通車後，行人就不能再走上主線車道了，快把握最後機會體驗這座台灣新地標的震撼美感！
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|時段
|活動內容
|18:00 - 18:15
|暖場影片播放
|18:15 - 18:20
|晚會典禮正式開始
|18:20 - 18:25
|現場貴賓介紹
|18:25 - 18:40
|《歌詠淡海》：跨世兄弟演出
|18:40 - 19:00
|召喚英雄：致敬幕後工程團隊
|19:00 - 19:15
|工程英雄紀錄片首映
|19:15 - 19:20
|貴賓致詞
|19:20 - 19:30
|無人機展演：超過 600 架機隊演出
|19:30 - 19:45
|雲門舞集《光鏈》：世界首演
|19:45 - 20:00
|亮點儀式：點亮淡水河口新地標
|20:00 - 20:30
|活動結束、只出不進（20:30 強制清場）
今日晚會不只是通車典禮，更是一場藝術饗宴。淡江大橋由已故建築大師 Zaha Hadid 事務所設計，塔身以「雙手合十」與「鳳凰展翼」為寓意，不僅具備抵抗 7 級強震的韌性，更與淡水夕照完美融合。
- 雲門舞集《光鏈》：作為世界首演，舞作呼應大橋結構的流暢曲線，透過光影描繪城市與河流的交會。
- 跨世兄弟表演：現場邀請饒舌組合為工程英雄們熱力開唱。
- 淡水端上橋：請由淡水端從主線上橋，八里端不開放上橋。
- 大螢幕設置：現場設有 700 吋及 300 吋大螢幕同步轉播。
- 八里轉播區：八里民眾可至左岸漫步廣場觀看直播。
- 車道封閉：機車專用道、人行道及自行車道當日均「不開放」。
- 不開放穿線：當日不開放作為淡水與八里間的穿越通道。
- 服從導引：請配合現場工作人員與警察指揮。
- 禁止無人機：現場嚴禁民眾私自操作無人機。
- 清場規定：20:00 後只出不進，20:30 進行強制清場。
- 隨手清垃圾：請共同維護橋面與環境清潔。
今日 15:00 起實施交管，強烈建議利用官方免費接駁服務：
- 接駁處：捷運淡水站 2 號出口 ⇄ 微型轉運站。
- 去程：15:30 - 19:00（循環發車，坐滿即開）。
- 回程：19:00 - 22:00（單向接駁，捷運站不再發車往會場）。
- 封路時間：15:00 - 22:00。
- 封閉路段：中正路二段 51 巷至中正路一段 87 巷單側封閉。
- 公車取消：紅 26、593、837、880 等路線將繞道並取消停靠部分站位。
根據氣象粉專「天氣風險」天氣預報資訊顯示，今（ 9 ）受東北季風影響，北部與東部水氣偏多，有局部短暫陣雨機率，氣溫約 21至23度。欲前往淡江大橋參加晚會的民眾，請務必攜帶雨具並穿著薄長袖防風。好消息是，明（10）日母親節天氣將顯著回穩，全台轉晴回溫。
想要目睹 Zaha Hadid 遺作與雲門舞集精彩碰撞的民眾，請務必提早出發！今日下午 16:00 準時開放步行上橋，下週二（ 12 ）正式通車後，行人就不能再走上主線車道了，快把握最後機會體驗這座台灣新地標的震撼美感！