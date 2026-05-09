淡江大橋「感恩．美好之夜」晚會於今（ 9 ）盛大舉行，這也是下週二（ 12 ）正式通車前的最後一場大型公開活動。今日下午 4 時起，將開放民眾從淡水端主線上橋參觀，晚會現場不僅有雲門舞集演出，還有華麗的無人機展演與燈光秀，預計將湧入大量人潮。《NOWNEWS》整理淡江大橋 5/9 交通管制、接駁車、活動流程、 9 規定與天氣預報資訊懶人包。

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🟡 今日（5/9）晚會詳細流程表

時段 活動內容
18:00 - 18:15 暖場影片播放
18:15 - 18:20 晚會典禮正式開始
18:20 - 18:25 現場貴賓介紹
18:25 - 18:40 《歌詠淡海》：跨世兄弟演出
18:40 - 19:00 召喚英雄：致敬幕後工程團隊
19:00 - 19:15 工程英雄紀錄片首映
19:15 - 19:20 貴賓致詞
19:20 - 19:30 無人機展演：超過 600 架機隊演出
19:30 - 19:45 雲門舞集《光鏈》：世界首演
19:45 - 20:00 亮點儀式：點亮淡水河口新地標
20:00 - 20:30 活動結束、只出不進（20:30 強制清場）
🟡 今日看點：建築大師遺作與「雲門」世界首演

今日晚會不只是通車典禮，更是一場藝術饗宴。淡江大橋由已故建築大師 Zaha Hadid 事務所設計，塔身以「雙手合十」與「鳳凰展翼」為寓意，不僅具備抵抗 7 級強震的韌性，更與淡水夕照完美融合。

  • 雲門舞集《光鏈》：作為世界首演，舞作呼應大橋結構的流暢曲線，透過光影描繪城市與河流的交會。
  • 跨世兄弟表演：現場邀請饒舌組合為工程英雄們熱力開唱。
▲藝術與建築的跨界對話！雲門舞集全新舞作《光鏈》今日在淡江大橋迎來世界首演。Zaha Hadid 建築事務所當年設計大橋時，便是受到雲門舞者流暢身姿的啟發；如今，雲門在橋面跳起點亮新地標的流動光影，別具意義。（圖／雲門舞集提供）
▲藝術與建築的跨界對話！雲門舞集全新舞作《光鏈》今日在淡江大橋迎來世界首演。Zaha Hadid 建築事務所當年設計大橋時，便是受到雲門舞者流暢身姿的啟發；如今，雲門在橋面跳起點亮新地標的流動光影，別具意義。（圖／雲門舞集提供）
🟡 參與必看！「 9 大提醒規定」守則

  1. 淡水端上橋：請由淡水端從主線上橋，八里端不開放上橋。
  2. 大螢幕設置：現場設有 700 吋及 300 吋大螢幕同步轉播。
  3. 八里轉播區：八里民眾可至左岸漫步廣場觀看直播。
  4. 車道封閉：機車專用道、人行道及自行車道當日均「不開放」。
  5. 不開放穿線：當日不開放作為淡水與八里間的穿越通道。
  6. 服從導引：請配合現場工作人員與警察指揮。
  7. 禁止無人機：現場嚴禁民眾私自操作無人機。
  8. 清場規定：20:00 後只出不進，20:30 進行強制清場。
  9. 隨手清垃圾：請共同維護橋面與環境清潔。
▲參與必讀！新北市政府發布今日（5/9）淡江大橋晚會「 9 大守則」，提醒民眾今日僅限由淡水端主線上橋，且現場嚴禁私人無人機，活動將於 20:30 準時清場。出發前請務必確認相關動線與規定。（圖／新北市政府提供）
▲參與必讀！新北市政府發布今日（5/9）淡江大橋晚會「 9 大守則」，提醒民眾今日僅限由淡水端主線上橋，且現場嚴禁私人無人機，活動將於 20:30 準時清場。出發前請務必確認相關動線與規定。（圖／新北市政府提供）
🟡 交通攻略：官方免費接駁車

今日 15:00 起實施交管，強烈建議利用官方免費接駁服務：

  • 接駁處：捷運淡水站 2 號出口 ⇄ 微型轉運站。
  • 去程：15:30 - 19:00（循環發車，坐滿即開）。
  • 回程：19:00 - 22:00（單向接駁，捷運站不再發車往會場）。
▲去程怎麼搭？今日欲前往會場的民眾，請搭乘捷運至淡水站並前往「 2 號出口」旁排隊。官方接駁車自 15:30 起循環發車，坐滿即開，讓您免去塞車之苦直達微型轉運站。（圖／新北市政府提供）
▲去程怎麼搭？今日欲前往會場的民眾，請搭乘捷運至淡水站並前往「 2 號出口」旁排隊。官方接駁車自 15:30 起循環發車，坐滿即開，讓您免去塞車之苦直達微型轉運站。（圖／新北市政府提供）
▲回程看這裡！晚會結束後，請民眾前往位於中正路二段與中正路一段 87 巷口的「微型轉運站」搭乘接駁車。回程僅提供「單向」往捷運淡水站服務，服務時間為 19:00 至 22:00。（圖／新北市政府提供）
▲回程看這裡！晚會結束後，請民眾前往位於中正路二段與中正路一段 87 巷口的「微型轉運站」搭乘接駁車。回程僅提供「單向」往捷運淡水站服務，服務時間為 19:00 至 22:00。（圖／新北市政府提供）
🟡 道路管制與公車異動

  • 封路時間：15:00 - 22:00。
  • 封閉路段：中正路二段 51 巷至中正路一段 87 巷單側封閉。
  • 公車取消：紅 26、593、837、880 等路線將繞道並取消停靠部分站位。
🟡 5/9 晚會天氣預報
根據氣象粉專「天氣風險」天氣預報資訊顯示，今（ 9 ）受東北季風影響，北部與東部水氣偏多，有局部短暫陣雨機率，氣溫約 21至23度。欲前往淡江大橋參加晚會的民眾，請務必攜帶雨具並穿著薄長袖防風。好消息是，明（10）日母親節天氣將顯著回穩，全台轉晴回溫。

▲母親節出遊當心！氣象粉專「天氣風險」預報顯示，週六（9日）受東北季風影響，北部與東部降雨機率高且體感濕涼，低溫僅剩 21 度；與中南部高溫 31 度相比，南北溫差達 10 度之多。下週一全台轉為偏南風，不僅氣溫急升，更要嚴防午後雷陣雨突襲。（圖／天氣風險提供）
▲母親節出遊當心！氣象粉專「天氣風險」預報顯示，週六（9日）受東北季風影響，北部與東部降雨機率高且體感濕涼，低溫僅剩 21 度；與中南部高溫 31 度相比，南北溫差達 10 度之多。下週一全台轉為偏南風，不僅氣溫急升，更要嚴防午後雷陣雨突襲。（圖／天氣風險提供）
💡 溫馨提醒：
想要目睹 Zaha Hadid 遺作與雲門舞集精彩碰撞的民眾，請務必提早出發！今日下午 16:00 準時開放步行上橋，下週二（ 12 ）正式通車後，行人就不能再走上主線車道了，快把握最後機會體驗這座台灣新地標的震撼美感！

▲只有今天能拍到！這張仰望淡江大橋鋼纜與湛藍天空交織出的幾何美照，是平常開車飛馳而過、只有今日「徒步上橋」才能捕捉到的獨家視角。趁著 16:00 開放入場，快準備好你的相機，去記錄這座世界級地標最純粹的建築美學吧！（圖／記者徐銘穗攝）
▲只有今天能拍到！這張仰望淡江大橋鋼纜與湛藍天空交織出的幾何美照，是平常開車飛馳而過、只有今日「徒步上橋」才能捕捉到的獨家視角。趁著 16:00 開放入場，快準備好你的相機，去記錄這座世界級地標最純粹的建築美學吧！（圖／記者徐銘穗攝）


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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...