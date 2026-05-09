為了活絡市場以及夜市的消費動能，經濟部商業發展署日前在高雄龍華市場正式啟動「溫馨五月星市集」活動，長達四週的活動期間，串聯全國18縣市一共94處市集（包括夜市、市場以及攤販集中區）展開限時優惠活動，民眾可以在指定時間用200元換到400元的巡禮套票，其中有200元是可以折抵消費、200元則是商品兌換券，等於現賺200元啦！《NOWNEWS》也特別整理領取地點、時間、第一週商品兌換目錄等資訊，帶民眾一文看懂。
「溫馨五月星市集」活動開跑！政府發錢「18縣市200元現賺」
經濟部商業署表示，為了有效擴大內需、活絡市場消費動能，這次「溫馨五月星市集」活動從5月8日開始，串聯全國18縣市、一共94處市集同步展開優惠活動。民眾只要在本次活動期間攜帶環保用具，包括環保袋、環保餐具、環保杯等，至指定市集並由現場工作人員完成驗證，就可以用200元兌換價值400元的「巡禮套票1份」，等於現賺200元。
套票內含「價值200元的好市券」，可以適用於市集內所有配合活動攤位做消費折抵；以及「價值200元的商品兌換券」，可以在指定店家兌換指定商品。商業署提到，除了振興內需經濟之外，也為維護環境永續盡一份心力，讓每一次的市集消費都能成為對地球友善的行動。
「溫馨五月星市集」巡禮套票發放時間：只剩7天別錯過
這次活動一共分成「市場場次4場」、「夜市場次4場」，不過市場5月8日就已經第一天登場，所以現在只剩下市場3場、夜市4場，其中夜市場次今（9）日是首日發放，民眾如果有逛到指定配合的夜市，都可以花200元換到400元巡禮套票哦！
📍市場場次：5月22日（五）、5月16日（六）、5月30日（六）
📍夜市場次：5月9日（六）、5月16日（六）、5月23日（六）、5月30日（六）
「溫馨五月星市集」巡禮套票發放地點：18縣市、94處市集一覽
🟡入選市場名單
📍台北市：南門市場、北投中繼市場、成功市場、水源市場、錦安市場、永春市場
📍新北市：三峽市場、淡水中正美食廣場、五股市場、泰山市場、鶯歌美食廣場、金山中繼市場、瑞芳美食廣場、忠厚市場、淡水中山市場、林口東勢市場、秀豐市場、林口市場、三重中央市場、金龍市場
📍桃園市：興國市場、大園市場、大湳市場、新永和市場
📍新竹市：北門市場
📍新竹縣：竹北市仁義市場、竹北市市場攤集區
📍台中市：建國市場、太平市場、第五市場、第三市場
📍彰化縣：彰化市民權市場、彰化市華陽市場
📍南投縣：南投市中興新村第一市場、南投市中興新村第三市場、水里鄉第一市場、草屯市場、埔里第三市場
📍雲林縣：西螺鎮第一市場
📍嘉義市：西市場、東市場
📍台南市：六甲市場、崇義黃昏市場、後營市場、學甲市場、東菜市市場、玉井市場、佳里中山市場、隆田市場、關廟市場、下營市場
📍高雄市：龍華市場、三民第一市場、國民市場、前鎮第二市場、鳳山第二市場
📍屏東縣：屏東市西區市場
📍宜蘭縣：宜蘭市第二（南館）市場、綠九市場
📍花蓮縣：復興市場
📍台東縣：台東市第一（中央）市場
📍金門縣：金門金湖鎮公有零售市場
📍澎湖縣：馬公市北辰市場
🟡入選夜市名單
📍台北市：寧夏夜市、華西街夜市、艋舺夜市、廣州街夜市、梧州街夜市、公館夜市、士林市場（B1）、士林老街夜市、臨江街夜市
📍新北市：汐止觀光夜市
📍台中市：逢甲觀光夜市、旱溪夜市、大慶夜市、大雅雅潭夜市、清水五權夜市、捷運總站夜市、長億夜市、梧棲中港觀光夜市
📍台南市：鄭仔寮花園夜市、武聖夜市、玉井夜市
📍高雄市：鳳山青年夜市、南華商圈夜市、蚵仔寮攤集場
📍宜蘭縣：宜蘭市東門觀光夜市、羅東觀光夜市
📍台東縣：台東市觀光夜市
📍花蓮縣：花蓮市東大門福町夜市、花蓮市東大門自強夜市、花蓮市東大門原住民一條街夜市、花蓮市東大門各省一條街夜市
「溫馨五月星市集」巡禮套票怎麼領取？
民眾在指定活動期間，到指定的市集場所後，自備環保購物袋以及餐具任一項，到市集的服務台出示驗證，就可以用200元換到400元巡禮套票，套票須於市集內消費並使用環保用具，落實減塑政策，每人僅限兌換一份套票。
「溫馨五月星市集」200元商品兌換券可以換什麼？
每週都會公布在「臺味好市．市場夜市通」粉專上面，像是今天晚上去寧夏夜市換套票的話，200元兌換券可以換廣東皮蛋粥、蔥抓蛋餅+起司捲兩捲；如果去士林夜市的話，就可以換到牛舌餅X2、甜甜圈X3、西瓜汁X2，民眾可以看自己有興趣的品項，選擇要去逛哪個市集或者夜市啦！
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經濟部商業署表示，為了有效擴大內需、活絡市場消費動能，這次「溫馨五月星市集」活動從5月8日開始，串聯全國18縣市、一共94處市集同步展開優惠活動。民眾只要在本次活動期間攜帶環保用具，包括環保袋、環保餐具、環保杯等，至指定市集並由現場工作人員完成驗證，就可以用200元兌換價值400元的「巡禮套票1份」，等於現賺200元。
套票內含「價值200元的好市券」，可以適用於市集內所有配合活動攤位做消費折抵；以及「價值200元的商品兌換券」，可以在指定店家兌換指定商品。商業署提到，除了振興內需經濟之外，也為維護環境永續盡一份心力，讓每一次的市集消費都能成為對地球友善的行動。
這次活動一共分成「市場場次4場」、「夜市場次4場」，不過市場5月8日就已經第一天登場，所以現在只剩下市場3場、夜市4場，其中夜市場次今（9）日是首日發放，民眾如果有逛到指定配合的夜市，都可以花200元換到400元巡禮套票哦！
📍市場場次：5月22日（五）、5月16日（六）、5月30日（六）
📍夜市場次：5月9日（六）、5月16日（六）、5月23日（六）、5月30日（六）
🟡入選市場名單
📍台北市：南門市場、北投中繼市場、成功市場、水源市場、錦安市場、永春市場
📍新北市：三峽市場、淡水中正美食廣場、五股市場、泰山市場、鶯歌美食廣場、金山中繼市場、瑞芳美食廣場、忠厚市場、淡水中山市場、林口東勢市場、秀豐市場、林口市場、三重中央市場、金龍市場
📍桃園市：興國市場、大園市場、大湳市場、新永和市場
📍新竹市：北門市場
📍新竹縣：竹北市仁義市場、竹北市市場攤集區
📍台中市：建國市場、太平市場、第五市場、第三市場
📍彰化縣：彰化市民權市場、彰化市華陽市場
📍南投縣：南投市中興新村第一市場、南投市中興新村第三市場、水里鄉第一市場、草屯市場、埔里第三市場
📍雲林縣：西螺鎮第一市場
📍嘉義市：西市場、東市場
📍台南市：六甲市場、崇義黃昏市場、後營市場、學甲市場、東菜市市場、玉井市場、佳里中山市場、隆田市場、關廟市場、下營市場
📍高雄市：龍華市場、三民第一市場、國民市場、前鎮第二市場、鳳山第二市場
📍屏東縣：屏東市西區市場
📍宜蘭縣：宜蘭市第二（南館）市場、綠九市場
📍花蓮縣：復興市場
📍台東縣：台東市第一（中央）市場
📍金門縣：金門金湖鎮公有零售市場
📍澎湖縣：馬公市北辰市場
📍台北市：寧夏夜市、華西街夜市、艋舺夜市、廣州街夜市、梧州街夜市、公館夜市、士林市場（B1）、士林老街夜市、臨江街夜市
📍新北市：汐止觀光夜市
📍台中市：逢甲觀光夜市、旱溪夜市、大慶夜市、大雅雅潭夜市、清水五權夜市、捷運總站夜市、長億夜市、梧棲中港觀光夜市
📍台南市：鄭仔寮花園夜市、武聖夜市、玉井夜市
📍高雄市：鳳山青年夜市、南華商圈夜市、蚵仔寮攤集場
📍宜蘭縣：宜蘭市東門觀光夜市、羅東觀光夜市
📍台東縣：台東市觀光夜市
📍花蓮縣：花蓮市東大門福町夜市、花蓮市東大門自強夜市、花蓮市東大門原住民一條街夜市、花蓮市東大門各省一條街夜市
民眾在指定活動期間，到指定的市集場所後，自備環保購物袋以及餐具任一項，到市集的服務台出示驗證，就可以用200元換到400元巡禮套票，套票須於市集內消費並使用環保用具，落實減塑政策，每人僅限兌換一份套票。
「溫馨五月星市集」200元商品兌換券可以換什麼？
每週都會公布在「臺味好市．市場夜市通」粉專上面，像是今天晚上去寧夏夜市換套票的話，200元兌換券可以換廣東皮蛋粥、蔥抓蛋餅+起司捲兩捲；如果去士林夜市的話，就可以換到牛舌餅X2、甜甜圈X3、西瓜汁X2，民眾可以看自己有興趣的品項，選擇要去逛哪個市集或者夜市啦！