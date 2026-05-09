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「溫馨五月星市集」活動開跑！政府發錢「18縣市200元現賺」

就可以用200元兌換價值400元的「巡禮套票1份」，等於現賺200元。

套票內含「價值200元的好市券」，可以適用於市集內所有配合活動攤位做消費折抵；以及「價值200元的商品兌換券」，可以在指定店家兌換指定商品。

▲這次「溫馨五月星市集」活動從5月8日開始，串聯全國18縣市、一共94處市集同步展開優惠活動，其中士林夜市也是有入選的市集名單中。（圖／台北旅遊網）

「溫馨五月星市集」巡禮套票發放時間：只剩7天別錯過

▲溫馨五月星市集活動套票兌換日期、場次還有7天，民眾可以選定日期前往指定市集花200元換到400元套票。（圖/臺味好市市場夜市通臉書）

「溫馨五月星市集」巡禮套票發放地點：18縣市、94處市集一覽

入選市場名單

▲「溫馨五月星市集」巡禮套票入選市場清單一圖看。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

🟡入選夜市名單

▲「溫馨五月星市集」巡禮套票入選夜市清單一圖看。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

「溫馨五月星市集」巡禮套票怎麼領取？

自備環保購物袋以及餐具任一項，到市集的服務台出示驗證，就可以用200元換到400元巡禮套票

「溫馨五月星市集」200元商品兌換券可以換什麼？

▲套票中200元商品兌換券今（9日）南區、東區夜市品項一次看。（圖/臺味好市市場夜市通臉書）