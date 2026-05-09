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▲7-11母親節咖啡優惠！精品美式、精品拿鐵買2送2。（圖／7-11提供）

▲7-11母親節咖啡優惠！美式、拿鐵寄杯買5送5。（圖／7-11提供）

▲7-11涼夏水果季，抹茶、紅茶拿鐵買2送2。（圖／7-11提供）

▲▲全家母親節咖啡優惠，特大杯拿鐵2杯95元。（圖／取自全家）

▲全家特濃美式、特濃拿鐵買5送5。（圖／全家提供）

全家「5日5好康」是5月8日至5月12日。（圖／全家提供）

▲萊爾富特濃咖啡買一送一，美式、拿鐵通通有。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富母親節咖啡優惠，全台門市指定咖啡飲品買一送一，有「大杯特濃美式」、「大杯特濃拿鐵」。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富大杯美式買30送30，大杯拿鐵買30送25杯。（圖／萊爾富提供）

母親節超商咖啡優惠！7-11 APP今（9日）起有美式、拿鐵買5送5，可寄杯在APP內慢慢喝，門市則有精品美式、精品拿鐵買2送2；全家APP母親節寄杯咖啡，有特濃經典美式、特濃經典拿鐵10元多一杯，雖優惠不如7-11達到半價，不過只要購買兩杯就有優惠；萊爾富門市母親節有美式、拿鐵買一送一。◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）◾厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價85元、特價57元）◾特選美式買5送5，5折（原價65元、特價33元）◾特選拿鐵買5送5，5折（原價80元、特價40元）◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）◾黑糖珍珠撞奶買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）◾風味飲系列指定熱飲（好時經典可可、黃金榛果太妃、香草焦糖瑪琪朵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、靜岡濃抹茶拿鐵、皇家伯爵濃醇拿鐵）任選買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）◾靜岡濃抹茶拿鐵／福岡濃抹茶拿鐵任選買2送2，5折（原價75元、特價38元）◾皇家伯爵濃醇拿鐵／皇家伯爵紅茶拿鐵任選買2送2，5折（原價75元、特價38元）◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡 任選買7送3，7折（原價80元、特價56元）◾風味飲系列指定冰飲 任選買7送3，7折（原價75元、特價53元）◾香鑽水果茶 買7送3，7折（原價70元、特價49元）◾青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶 任選買7送3，7折（原價60元、特價42元）◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價47元）◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價47元）◾特大杯芭C檸檬綠10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）◾大杯特濃經典美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）◾大杯特濃經典拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）◾大杯阿里山極選綜合美式10元多一杯，5.7折（原價80元、特價45元）◾大杯阿里山極選綜合拿鐵10元多一杯，5.6折（原價90元、特價50元）◾大杯燕麥奶拿鐵10元多一杯，5.7折（原價75元、特價43元）◾四季檸檬酷繽球6杯260元，7.9折（原價55元、特價44元）◾40元Let's Tea買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）◾50元Let's Tea買2送1，6.7折（原價50元、特價37元）◾65元Let's Tea買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）◾FMC瓶裝茶買2送1，6.7折（原價30元、特價20元）◾味味一品麻辣臭豆腐麵買1送1，5折（原價59元、特價30元）◾FMC天然水買1送1，5折（原價20元、特價10元）◾UCC無糖黑咖啡買1送1，5折（原價35元、特價17元）◾阿奇儂青梅脆樂冰買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾彩紅糖混合水果口味10元多一件，6.2折（原價42元、特價26元）◾杜老爺淇淋巧酥10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾波霸黑糖奶茶／恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）全聯「分批取」至5月7日前，兌領咖啡自帶杯子現折8元，若以精品美式6杯144元來換算，等於平均單杯最低美式16元，相當於是3折價。◾精品美式6杯144元，5.3折（原價45元、特價24元）◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）