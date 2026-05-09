台鐵 EMU3000 型「新自強號」雖有最美自強號之稱，但內裝設計卻屢遭旅客詬病。除了椅背硬邦邦像「坐板凳」，最讓乘客崩潰的莫過於位於座墊下方的電源插座，每次充電都得「下跪」摸索。如今台鐵終於出手，豪砸 1.1 億元進行全車隊座椅更新，預計在 116 年底前完成全數 50 列更新。近日已有網友捕捉到「2.0 版新座椅」低調上路，充電位置改到扶手後，網友激動表示：「這敗筆早該改了！」
🟡 網友野生捕捉：扶手增設 USB 孔超感動
近日有網友在 Threads 分享，捕捉到部分 EMU3000 編組已悄悄換裝。除了椅背增加包覆性弧度、腰部支撐力變強，最驚喜的變動莫過於 USB 充電孔（含 Type-A 與 Type-C）移到了扶手位置。原 PO 直呼：「最近搭車的你們，不知道有沒有坐到新座椅？」
消息一出立刻引發熱議，不少苦主網友留言：「以前充電要像拜神一樣跪下，現在手伸過去就好，想哭」、「從台東坐到高雄，腰部終於有支撐了」。
豪砸 1.1 億救惡評！全數 50 列 116 年底前換完
根據台鐵公司規畫，這次 EMU3000 座椅優化工程預估耗資約 1 億 1383 萬元，目標在 116 年底前將全數 50 列編組、共 600 輛車完成座椅優化。
🟡 過去採購曾遭轟「爛設計」：官員都有僵直性脊椎炎？
事實上，這款座椅曾引發極大民怨。早在去（ 2025 ）年 4 月，立委黃國昌就曾重砲轟擊，痛批台鐵採購全新的 EMU3000 列車，結果買來就要花上億元換座椅，決策極其粗糙，嚴重浪費納稅人的錢。
當時更有網友酸度爆表，直指當初採購的台鐵官員難道都是「僵直性脊椎炎」嗎？竟然訂出如此難坐、讓人必須「直挺挺」坐著的座椅，完全沒有包覆性。面對「買新車就要大改車」的荒謬現況，當時在政壇與網路都引發軒然大波。
🟡 提升乘車體驗：台鐵允諾 116 年底全隊變身
交通部強調，目前已責成台鐵加速進度，確保在 116 年底前 完成全數 50 編組的座椅優化工程。雖然這場「座椅整容」代價不菲，但對於時常往返台北與花東的長途旅客來說，能徹底告別那段「下跪充電、坐到背痛」的痛苦回憶，依然是遲來的福音。
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近日有網友在 Threads 分享，捕捉到部分 EMU3000 編組已悄悄換裝。除了椅背增加包覆性弧度、腰部支撐力變強，最驚喜的變動莫過於 USB 充電孔（含 Type-A 與 Type-C）移到了扶手位置。原 PO 直呼：「最近搭車的你們，不知道有沒有坐到新座椅？」
消息一出立刻引發熱議，不少苦主網友留言：「以前充電要像拜神一樣跪下，現在手伸過去就好，想哭」、「從台東坐到高雄，腰部終於有支撐了」。
豪砸 1.1 億救惡評！全數 50 列 116 年底前換完
根據台鐵公司規畫，這次 EMU3000 座椅優化工程預估耗資約 1 億 1383 萬元，目標在 116 年底前將全數 50 列編組、共 600 輛車完成座椅優化。
- 人體工學升級： 重新設計「包覆式背墊 2.0 版」，貼合脊背解決「稍微躺就滑掉」的困擾。
- 告別下跪充電： USB 充電座從座位底下移至扶手處，伸手就能充電，便利性大幅提升。
- 分批換新： 配合車輛三級檢修同步施作，因此旅客會陸續在不同編組中「抽獎」坐到新椅子。
事實上，這款座椅曾引發極大民怨。早在去（ 2025 ）年 4 月，立委黃國昌就曾重砲轟擊，痛批台鐵採購全新的 EMU3000 列車，結果買來就要花上億元換座椅，決策極其粗糙，嚴重浪費納稅人的錢。
當時更有網友酸度爆表，直指當初採購的台鐵官員難道都是「僵直性脊椎炎」嗎？竟然訂出如此難坐、讓人必須「直挺挺」坐著的座椅，完全沒有包覆性。面對「買新車就要大改車」的荒謬現況，當時在政壇與網路都引發軒然大波。
交通部強調，目前已責成台鐵加速進度，確保在 116 年底前 完成全數 50 編組的座椅優化工程。雖然這場「座椅整容」代價不菲，但對於時常往返台北與花東的長途旅客來說，能徹底告別那段「下跪充電、坐到背痛」的痛苦回憶，依然是遲來的福音。