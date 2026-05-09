中央氣象署表示，今（9）日受東北季風影響，北部、東北部及東部天氣稍涼，桃園以北整天僅約20至23度，與南部高溫上看32至33度相比，南北溫差明顯。週日（10日）母親節白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，西半部多雲到晴，但東半部、恆春半島仍有局部短暫陣雨，山區午後也要防局部短暫雨。

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▲中央氣象署說明，週日清晨前北宜低溫較明顯，10日白天起氣溫逐步回升。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲中央氣象署說明，週日清晨前北宜低溫較明顯，10日白天起氣溫逐步回升。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
🟡今天的天氣：北涼南暖，南北溫差達7至10度

5月9日今天受東北季風影響，北部、東北部及東部天氣稍涼，尤其桃園以北整天氣溫約20至23度，體感明顯偏涼；中南部則相對溫暖，南部高溫仍可達32至33度，南來北往，要留意南北溫度差異。

氣溫方面，北部及宜花高溫預測22至27度，中部及臺東28至30度，南部32至33度；中部以北及宜花低溫20至22度，南部及臺東23至24度，澎湖22至23度，金門17至18度，馬祖16至17度。

降雨方面，今天水氣仍多，臺灣東半部地區、桃園以北、恆春半島及馬祖有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率；其他地區及澎湖、金門為多雲，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，山區活動需留意天氣變化。

🟡今天空氣品質：中南部污染物稍易累積

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，東北季風影響下，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。

◼︎良好：竹苗、宜蘭、花東、澎湖
◼︎普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門

▲母親節西半部雨勢趨緩，東半部仍有雨。（圖／中央氣象署）
▲母親節西半部雨勢趨緩，東半部仍有雨。（圖／中央氣象署）
🟡明天的天氣：母親節白天回溫　東半部仍有短暫雨

5月10日週日母親節，清晨北部、東北部及東部天氣仍涼，白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，沒下雨的地區將再度轉為暖熱。西半部大多為多雲到晴，適合外出活動，但午後山區仍有局部短暫陣雨，安排登山、戶外行程需留意午後天氣變化。降雨方面，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，大臺北地區也有零星短暫陣雨，外出建議攜帶雨具備用，避免短暫雨影響母親節聚餐或出遊行程。

🟡一週天氣：週一轉偏東南風　午後雷雨機率增加

5月11日至5月12日環境轉為偏東南風，迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

5月13日至5月14日環境水氣稍微增加，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區也有零星短暫陣雨，午後山區仍有局部短暫雷陣雨。

5月15日至5月17日低壓帶位於華南附近，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，5月11日至5月14日高溫預測北部及東半部26至29度，中南部30至34度，澎湖28至29度，金門26至27度，馬祖22至23度；低溫預測中部以北及宜花21至23度，南部及臺東23至26度，澎湖23至24度，金門20至21度，馬祖18至19度。

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...