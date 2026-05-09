中央氣象署表示，今（9）日受東北季風影響，北部、東北部及東部天氣稍涼，桃園以北整天僅約20至23度，與南部高溫上看32至33度相比，南北溫差明顯。週日（10日）母親節白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，西半部多雲到晴，但東半部、恆春半島仍有局部短暫陣雨，山區午後也要防局部短暫雨。
🟡今天的天氣：北涼南暖，南北溫差達7至10度
5月9日今天受東北季風影響，北部、東北部及東部天氣稍涼，尤其桃園以北整天氣溫約20至23度，體感明顯偏涼；中南部則相對溫暖，南部高溫仍可達32至33度，南來北往，要留意南北溫度差異。
氣溫方面，北部及宜花高溫預測22至27度，中部及臺東28至30度，南部32至33度；中部以北及宜花低溫20至22度，南部及臺東23至24度，澎湖22至23度，金門17至18度，馬祖16至17度。
降雨方面，今天水氣仍多，臺灣東半部地區、桃園以北、恆春半島及馬祖有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率；其他地區及澎湖、金門為多雲，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，山區活動需留意天氣變化。
🟡今天空氣品質：中南部污染物稍易累積
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，東北季風影響下，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。
◼︎良好：竹苗、宜蘭、花東、澎湖
◼︎普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
🟡明天的天氣：母親節白天回溫 東半部仍有短暫雨
5月10日週日母親節，清晨北部、東北部及東部天氣仍涼，白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，沒下雨的地區將再度轉為暖熱。西半部大多為多雲到晴，適合外出活動，但午後山區仍有局部短暫陣雨，安排登山、戶外行程需留意午後天氣變化。降雨方面，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，大臺北地區也有零星短暫陣雨，外出建議攜帶雨具備用，避免短暫雨影響母親節聚餐或出遊行程。
🟡一週天氣：週一轉偏東南風 午後雷雨機率增加
5月11日至5月12日環境轉為偏東南風，迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。
5月13日至5月14日環境水氣稍微增加，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區也有零星短暫陣雨，午後山區仍有局部短暫雷陣雨。
5月15日至5月17日低壓帶位於華南附近，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
氣溫方面，5月11日至5月14日高溫預測北部及東半部26至29度，中南部30至34度，澎湖28至29度，金門26至27度，馬祖22至23度；低溫預測中部以北及宜花21至23度，南部及臺東23至26度，澎湖23至24度，金門20至21度，馬祖18至19度。
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5月9日今天受東北季風影響，北部、東北部及東部天氣稍涼，尤其桃園以北整天氣溫約20至23度，體感明顯偏涼；中南部則相對溫暖，南部高溫仍可達32至33度，南來北往，要留意南北溫度差異。
氣溫方面，北部及宜花高溫預測22至27度，中部及臺東28至30度，南部32至33度；中部以北及宜花低溫20至22度，南部及臺東23至24度，澎湖22至23度，金門17至18度，馬祖16至17度。
降雨方面，今天水氣仍多，臺灣東半部地區、桃園以北、恆春半島及馬祖有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率；其他地區及澎湖、金門為多雲，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，山區活動需留意天氣變化。
🟡今天空氣品質：中南部污染物稍易累積
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，東北季風影響下，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。
◼︎良好：竹苗、宜蘭、花東、澎湖
◼︎普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
5月10日週日母親節，清晨北部、東北部及東部天氣仍涼，白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，沒下雨的地區將再度轉為暖熱。西半部大多為多雲到晴，適合外出活動，但午後山區仍有局部短暫陣雨，安排登山、戶外行程需留意午後天氣變化。降雨方面，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，大臺北地區也有零星短暫陣雨，外出建議攜帶雨具備用，避免短暫雨影響母親節聚餐或出遊行程。
🟡一週天氣：週一轉偏東南風 午後雷雨機率增加
5月11日至5月12日環境轉為偏東南風，迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。
5月13日至5月14日環境水氣稍微增加，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區也有零星短暫陣雨，午後山區仍有局部短暫雷陣雨。
5月15日至5月17日低壓帶位於華南附近，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
氣溫方面，5月11日至5月14日高溫預測北部及東半部26至29度，中南部30至34度，澎湖28至29度，金門26至27度，馬祖22至23度；低溫預測中部以北及宜花21至23度，南部及臺東23至26度，澎湖23至24度，金門20至21度，馬祖18至19度。