我是廣告 請繼續往下閱讀

▲葉君璋是富邦悍將更名後隊史首位總教練，曾在2016年至2018年執教該隊，在當時便與藍衫軍建立起不少緣分。（圖／記者葉政勳攝）

味全龍近日與富邦悍將一周內兩度對戰，分別發生觸身球與跑壘爭議事件，主要聚焦於味全龍總教練葉君璋發言上。昨戰開打介紹葉君璋出場時，新莊棒球場更爆發噓聲，5月2日，富邦悍將中繼投手廖任磊，對味全龍球星郭天信投出內角觸身球直擊膝蓋，當下葉君璋到場上關心時，就被轉播單位拍到嚴肅質問廖任磊：「調剛欸？（台語故意的意思）」，隔日賽前更以「反正就丟內角，丟到人就丟到人，我覺得捕手應該也是這種心態，這應該不算故意對不對？故意不小心的？不小心故意的？」等說法形容投捕心態。葉君璋充滿禪意的「故意不小心、不小心故意」言論，也被球迷大作文章，近期每當葉君璋話語間不經意提到「故意」、或是味全龍球員投出觸身球時，就會吸引不少球迷嘲諷，甚至還有球迷創作「不故意小心」、「小心不故意」等不同延伸意思，翻玩中文造詣的極限。想不到，事隔一周8日再度爆發場上爭議，又剛好是富邦悍將與味全龍，這回換到味全龍作客富邦悍將大本營新莊球場，8局下半富邦2：1領先時，孔念恩突襲短打衝壘時，味全龍三壘手劉基鴻傳球打到其頭盔，裁判判決妨礙跑壘、跑者安全上壘，葉君璋再度走上場抗議，現場富邦悍將球迷頓時噓聲四起，甚至不少人大喊「趕出去啦」，場外火藥味四起。葉君璋賽後雖強調沒有生氣，但仍數度提出質疑，主因除針對判決原因之外，也三度提到孔念恩是故意跑在線內，「注意他很久了，他不管在一壘還是在（其他壘位）都有這個習慣。」甚至還問過裁判，「這樣子跑，是可以的嗎？」，話語間充滿針對意味，再度引發球迷討論。直到昨日賽前，葉君璋仍聚焦在這個主題上，對於傳準、傳歪，與媒體進行長達20分鐘深度探討，還用投球做為比喻，「我本來要做Pitch Out，結果投到紅中，這樣算是丟準還丟歪？」將「準還是歪」的大哉問留給大家設想。談到孔念恩，葉君璋則笑說，如果是富邦悍將教練，會很喜歡這名球員，改以教練視角稱讚這名球員，將質疑主要對準聯盟與規則補述。然而賽前登場時，富邦悍將球迷仍爆發爆量噓聲，讓這位富邦前總教練執教生涯第1000場比賽，竟以滿場噓聲開場。相比於葉君璋對此議題探究之深入，富邦悍將方面回應則相對保守，總教練後藤光尊被問及此事僅淡淡地說，「會再叮嚀選手3呎線的問題。」，孔念恩本人則一頭霧水，強調自己只是想快跑上壘包，並非故意為之，「也沒很多幾次吧！我今年才第一次偷點、第一次跑。」，似乎沒打算將話題延伸下去。總歸來說，世仇對決是職業棒球話題性的必要組件，多年累積、或是特殊事件組成的愛恨情仇，也值得球迷細細品味，但通常多由2支球隊、2座城市間組成，這次由味全龍總教練葉君璋一人，對抗敵隊富邦悍將球迷的事件實屬罕見。只能說味全龍今年除戰績獨走，主帥葉君璋多次發言，也為中職上半季帶來不少話題性。