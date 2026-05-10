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▲李珠珢的中文名字項鍊在正常鏡頭下是戴反的（左），但在自拍鏡頭中是正確的（右）。（圖／翻攝自浪LIVE）

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢6、7日連續兩天開直播，吸引無數粉絲討論，李珠珢脖子上的中文名字項鍊更成外界焦點。只見金色項鍊造型是她的中文名字，但卻左右顛倒，不少人都好奇李珠珢是不是戴反了？她近日受訪時解釋，項鍊戴成「鏡像」是為了讓她用自拍鏡頭直播時，粉絲能看到左右正確的字；至於為何要做這個項鍊，李珠珢笑說覺得台灣粉絲看到會開心才特地訂製的。李珠珢6日在直播中跟大家分享脖子上的金色項鍊，是她的名字「李珠珢」3個字客製的，但當時她的項鍊看起來戴反，字體整個左右顛倒，讓網友以為是她不小心戴錯的。不過到了7日的時候，李珠珢第二次開直播，項鍊方向就正確了，戴在她的脖子上看起來非常有個人特色。據《三立新聞網》報導，李珠珢解釋訂製這個項鍊的理由，她說自己思考了台灣粉絲看到什麼樣的項鍊會很開心？最後才決定做中文名字的款式。至於第一天直播項鍊是不是戴反？李珠珢說自己是故意將項鍊正面做成「鏡像」的，所以當天其實沒有戴錯，做成鏡像是為了讓她之後自拍直播時，粉絲們可以看到正確的字。李珠珢的考量相當貼心，不過由於她首日直播當天，是由浪LIVE團隊幫忙開台，透過相機拍攝，左右並沒有顛倒，因此第一天她的鏡像戴法在直播畫面中看起來才是反的。第2天則是李珠珢用自己的手機直播，翻轉到內鏡自拍，項鍊的字體這才看起來是正確的。而李珠珢在這兩天的直播中，分享了很多自己的喜好以及生活習慣，例如愛吃牛肉麵、蛋塔、炸雞，但不敢吃生魚片、臭豆腐，還有最喜歡的動物是小兔子，以及她會睡到半夜兩點起來滑手機，凌晨4點再繼續睡覺的奇葩作息，都讓粉絲覺得自己離女神更進一步，更了解她了。