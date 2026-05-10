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▲潘裕文昨晚在故鄉桃園表演時，哽咽說出要退出演藝圈的決定。（圖／潘裕文 PeterPan﻿臉書）

在第一屆《超級星光大道》奪得季軍、以溫柔嗓音擄獲無數粉絲的「情歌王子」潘裕文，於今（10）日凌晨無預警透過社群平台發布長文，宣布退出演藝圈，「」。他感性表示，在故鄉桃園平鎮完成最後一場舞台演出後，決定為長達近20年的演藝生涯畫下句點，展開人生旅程的新篇章，感謝歌迷朋友及音樂夥伴、經紀人的一路支持。潘裕文凌晨2點多在臉書發文，坦言自己本來沒打算將退圈的決定說出口，但昨晚在故鄉桃園演出時，看著台下熟悉的粉絲們，「突然覺得對我來說人生很重要的一個決定，能夠親自說出口，是對你們長久以來支持的一種尊重」。所以他當下就忍不住了，在台上哽咽地說，「潘裕文回顧自己的演藝生涯，22歲那年因為夢想踏上這段旅程，如今快要20個年頭，回首過往仍覺得恍如昨日，「其實在這十幾年的光陰中，真的留下了許許多多珍貴的回憶，幸運的我，有太多要感謝的人了」。他隨後一一點名，感謝了歌迷、經紀人還有音樂上伯樂等等，「和每一位的合作，都是珍貴的回憶！謝謝你們！」至於未來會從事什麼工作，潘裕文沒明說，僅表示在這兩三年的時間裡，他已漸漸將生活重心轉移到不同的目標上了，「粉絲看到潘裕文的發文也不捨留言，「祝福阿潘未來一切順利，期待看到你的再次日常分享」、「竟然要放棄這條歌唱路隱退了，捨不得，但是祝福你」、「在這條路上努力了將近20年！你是我的追星啟蒙，從2007年看著你到現在，一切都如此令人珍惜，祝你未來平安、快樂、順利，一切都好」。現年41歲的潘裕文在2007年參加第一屆《超級星光大道》，以其清澈、細膩且充滿敘事感的嗓音著稱，與林宥嘉、周定緯、許仁杰並稱為「星光四少」，最終奪得總決賽季軍，正式出道。潘裕文的代表作包含〈夏雨詩〉、〈幸福的時光〉、〈幫你記得〉，以及傳唱度極高的〈空想夜車〉，最後一次推出新歌是2024年的單曲〈7AM〉。