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5/10母親節登場！「5大星座」媽媽自帶旺子女命

🟡Top5：牡羊座

▲牡羊媽媽重視獨立與行動力，教育方針更偏向放手讓孩子自由發展。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

🟡Top4：射手座

🟡Top3：巨蟹座

▲巨蟹媽媽溫柔細膩，更注重教育孩子節儉與責任感。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

🟡Top2：魔羯座

🟡Top1：天蠍座

▲天蠍媽媽因觀察力強、敢說敢管，被認為最能養出逆境中翻身、越壓力越會賺錢的孩子。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

今（10）日適逢一年一度母親節，不少人都忙著陪媽媽吃飯、送禮表達感謝。除了感念母親長年對家庭的付出外，清水孟國際塔羅小孟老師也分享，有5個星座的媽媽特別容易培養出「會賺錢的小孩」，不只從小訓練孩子獨立與抗壓能力，也會影響他們未來在人脈、職場與理財上的表現，讓孩子長大後更容易掌握財富機會。牡羊座媽媽個性偏向放手教育，不喜歡過度干涉孩子，從小就希望孩子能靠自己闖出一片天。她們很重視反應能力與獨立思考，也常鼓勵孩子勇敢嘗試、自己解決問題。長期耳濡目染下，孩子通常具備不錯的行動力與創造力，在團隊中容易成為核心人物，也較容易受到主管賞識，未來無論升遷或加薪機會都相對突出。射手媽媽個性開朗、相處像朋友，很懂得陪伴孩子建立自信，同時也非常重視「人脈經營」。她們會教孩子如何挑選朋友、經營關係，也懂得引導孩子在不同環境中建立好人緣。這類型孩子長大後往往貴人運特別強，容易因朋友介紹、合作機會或人脈牽線獲得事業突破，甚至有機會靠創業累積財富。巨蟹座媽媽溫柔細膩、相當顧家，教育方式多半偏向陪伴與照顧。她們教出來的孩子通常責任感強，也懂得體貼別人，對金錢觀念相對保守，不會亂花錢。這類孩子往往很早就懂得精打細算、珍惜資源，在工作上也因為做事踏實穩定，容易獲得主管與長輩信任，升遷與加薪機會自然增加。魔羯媽媽雖然常被孩子嫌愛碎念，但其實非常有生活智慧，尤其擅長處理人際與資源整合。她們習慣用實際行動教育孩子，也會讓孩子從小學會感恩、人情世故與待人處事的重要性。不少孩子因此培養出高情商與可靠特質，不只在職場適應能力強，就算未來選擇創業，也容易因誠信與肯付出而獲得成功，甚至賺進大筆財富後仍願意回饋社會。天蠍座媽媽被點名是「最旺財」代表。她們觀察力敏銳、個性直接，對孩子要求明確，不會拐彎抹角，一旦孩子碰上問題也會立刻出手幫忙。天蠍媽媽很尊重孩子的個性與想法，同時也擅長點出孩子看不到的情緒與盲點，幫助他們更勇敢面對壓力與挑戰。這種強烈的保護慾與高抗壓性，往往讓孩子長大後特別適合高壓工作或創業環境，即使面對逆境，也更容易越挫越勇，把壓力轉化成賺錢動力。