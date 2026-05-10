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🟡7-ELEVEN

▲7-11母親節咖啡優惠，門市推出買2送2。（圖／業者提供）

▲7-11門市精品冰磚美式任選買1送1。（圖／業者提供）

▲7-11線上寄杯買5送5。（圖／7-11提供）

▲7-11線上寄杯推出「涼夏水果季」活動。（圖／7-11提供）

🟡全家便利商店

▲全家門市特大杯芭C檸檬綠2杯75元。（圖／業者提供）

▲全家APP母親節優惠咖啡第2杯10元。（圖／業者提供）

▲全家APP茶飲買2送1。（圖／業者提供）

🟡星巴克

▲星巴克5月10日母親節當天消費滿888元康乃馨。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富推出母親節優惠，大杯特濃咖啡買1送1。（圖／業者提供）

🟡OK超商

▲OK超商母親節咖啡買2送1。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社美式、拿鐵都有買5送5優惠。（圖／美廉社simplemart.com.tw）

🟡全聯福利中心

▲全聯分批取限時祭出母親節優惠。（圖／業者提供）

🟡85度C

▲85度C周五咖啡日，中杯、大杯咖啡第2杯半價。（圖／業者提供）

🟡路易莎咖啡

▲路易莎會員咖啡飲品在上午11時前第2杯5折。（圖／業者提供）

母親節最好的禮物之一，就是陪媽媽一起喝杯咖啡！7-11母親節咖啡優惠買1送1、買2送2；全家咖啡第2杯10元；全聯針對母親節推出寄杯優惠，自帶杯扣5元後，小農拿鐵單杯最低29元；星巴克買一送一uniopen卡友周一獨享。、折扣幅度一文看懂。◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）◾大杯厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）◾大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）◾大杯特選美式買5送5，5折（原價65元、特價33元）◾大杯特選拿鐵買5送5，5折（原價80元、特價40元）◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）◾黑糖珍珠撞奶買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）◾風味飲系列指定熱飲買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）活動品項：好時經典可可、黃金榛果太妃、香草焦糖瑪琪朵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、靜岡濃抹茶拿鐵、皇家伯爵濃醇拿鐵◾濃抹茶拿鐵買2送2，5折（原價75元、特價38元）◾濃醇拿鐵／紅茶拿鐵買2送2，5折（原價75元、特價38元）◾西西里風檸檬氣泡咖啡系列買7送3，7折（原價80元、特價56元）◾風味飲系列指定冰飲買7送3，7折（原價75元、特價53元）◾香鑽水果茶買7送3，7折（原價70元、特價49元）◾青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶買7送3，7折（原價60元、特價42元）◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）◾特大杯芭C檸檬綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾大杯阿里山極選綜合美式第2杯10元，5.7折（原價80元、特價45元）◾大杯阿里山極選綜合拿鐵第2杯10元，5.6折（原價90元、特價50元）◾大杯仙女紅茶第2杯10元，6.3折（原價40元、特價25元）◾大杯燕麥奶拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）◾四季檸檬酷繽球6杯260元，7.9折（原價55元、特價44元）◾40元Let's Tea買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）◾50元Let's Tea買2送1，6.7折（原價50元、特價33元）◾65元Let's Tea買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）◾FMC瓶裝茶買2送1，6.7折（原價30元、特價20元）5月10日母親節當天，單筆消費金額滿888元送哥倫比亞進口康乃馨1支（部份門市未參與活動）。5月11日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）◾特大杯美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）◾特大杯極淬美式買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）◾特大杯極淬拿鐵買2送1，6.7折（原價80元、特價53元）◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾精品美式8杯188元，5.2折（原價45元、特價24元）◾小農拿鐵8杯268元， 6.1折（原價55元、特價34元）周三（5月13日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（5月15日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。