母親節最好的禮物之一，就是陪媽媽一起喝杯咖啡！7-11母親節咖啡優惠買1送1、買2送2；全家咖啡第2杯10元；全聯針對母親節推出寄杯優惠，自帶杯扣5元後，小農拿鐵單杯最低29元；星巴克買一送一uniopen卡友周一獨享。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（5月10日至5月16日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜5月6日至5月10日
◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
📍門市｜4月29日至6月9日
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
📍APP｜5月9日至5月18日
◾大杯特選美式買5送5，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特選拿鐵買5送5，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
◾黑糖珍珠撞奶買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾風味飲系列指定熱飲買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
活動品項：好時經典可可、黃金榛果太妃、香草焦糖瑪琪朵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、靜岡濃抹茶拿鐵、皇家伯爵濃醇拿鐵
📍APP｜5月5日至5月14日
◾濃抹茶拿鐵買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾濃醇拿鐵／紅茶拿鐵買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡系列買7送3，7折（原價80元、特價56元）
◾風味飲系列指定冰飲買7送3，7折（原價75元、特價53元）
◾香鑽水果茶買7送3，7折（原價70元、特價49元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶買7送3，7折（原價60元、特價42元）
🟡全家便利商店
📍門市｜5月8日至5月12日
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大杯芭C檸檬綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜5月8日至5月10日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯阿里山極選綜合美式第2杯10元，5.7折（原價80元、特價45元）
◾大杯阿里山極選綜合拿鐵第2杯10元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾大杯仙女紅茶第2杯10元，6.3折（原價40元、特價25元）
◾大杯燕麥奶拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾四季檸檬酷繽球6杯260元，7.9折（原價55元、特價44元）
📍APP｜5月8日至5月10日
◾40元Let's Tea買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
◾50元Let's Tea買2送1，6.7折（原價50元、特價33元）
◾65元Let's Tea買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾FMC瓶裝茶買2送1，6.7折（原價30元、特價20元）
🟡星巴克
5月10日母親節當天，單筆消費金額滿888元送哥倫比亞進口康乃馨1支（部份門市未參與活動）。
5月11日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍門市｜4月29日至5月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜4月29日至5月26日
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）
◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）
📍APP｜4月29日至5月31日
◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡OK超商
📍門市｜5月9日至5月10日
◾特大杯美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬美式買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬拿鐵買2送1，6.7折（原價80元、特價53元）
🟡美廉社
📍APP｜4月29日至5月26日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜5月8日至5月10日
◾精品美式8杯188元，5.2折（原價45元、特價24元）
◾小農拿鐵8杯268元， 6.1折（原價55元、特價34元）
🟡85度C
周三（5月13日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（5月15日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡路易莎咖啡
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
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📍門市｜5月6日至5月10日
◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯特選美式買5送5，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特選拿鐵買5送5，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
◾黑糖珍珠撞奶買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾風味飲系列指定熱飲買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
活動品項：好時經典可可、黃金榛果太妃、香草焦糖瑪琪朵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、靜岡濃抹茶拿鐵、皇家伯爵濃醇拿鐵
◾濃抹茶拿鐵買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾濃醇拿鐵／紅茶拿鐵買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡系列買7送3，7折（原價80元、特價56元）
◾風味飲系列指定冰飲買7送3，7折（原價75元、特價53元）
◾香鑽水果茶買7送3，7折（原價70元、特價49元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶買7送3，7折（原價60元、特價42元）
📍門市｜5月8日至5月12日
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大杯芭C檸檬綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯阿里山極選綜合美式第2杯10元，5.7折（原價80元、特價45元）
◾大杯阿里山極選綜合拿鐵第2杯10元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾大杯仙女紅茶第2杯10元，6.3折（原價40元、特價25元）
◾大杯燕麥奶拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾四季檸檬酷繽球6杯260元，7.9折（原價55元、特價44元）
◾40元Let's Tea買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
◾50元Let's Tea買2送1，6.7折（原價50元、特價33元）
◾65元Let's Tea買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾FMC瓶裝茶買2送1，6.7折（原價30元、特價20元）
5月10日母親節當天，單筆消費金額滿888元送哥倫比亞進口康乃馨1支（部份門市未參與活動）。
5月11日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📍門市｜4月29日至5月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜4月29日至5月26日
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）
◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）
📍APP｜4月29日至5月31日
◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）
📍門市｜5月9日至5月10日
◾特大杯美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬美式買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬拿鐵買2送1，6.7折（原價80元、特價53元）
📍APP｜4月29日至5月26日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍分批取｜5月8日至5月10日
◾精品美式8杯188元，5.2折（原價45元、特價24元）
◾小農拿鐵8杯268元， 6.1折（原價55元、特價34元）
周三（5月13日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（5月15日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。