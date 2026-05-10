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96萬台電Logo「遭酸新細明體」！聶永真反擊：我值得更好的

▲私訊內容中狠酸聶永真「靠新細明體寫幾個字，就拿全台納稅人96萬辛苦錢」，甚至提出質疑「你拿到這些錢會心安？」（圖／聶永真臉書）

台電花錢改版Logo遭嗆不值得！聶永真親上火線：遠低於市場行情

▲台電新版Logo。（圖／翻攝自聶永真臉書）

台電Logo「舊版字體是員工臨摹」！同行揭改版背後真相

台電啟動企業識別系統（CIS）優化計畫，將沿用多年的Logo字體重新設計，並由知名設計師聶永真的「永真急制設計工作室」以96萬元得標並操刀。台電換新Logo風波在網路上引起廣泛討論，負責操刀的聶永真於昨（9）日晚間在個人社群發文，貼出多張私訊截圖，表示最近不斷遭到大量假帳號訊息攻擊，並指出訊息內容十分類似，從畫面中可見，私訊內容狠酸聶永真「靠新細明體寫幾個字，就拿全台納稅人96萬辛苦錢」，甚至提出質疑「你拿到這些錢會心安？」讓他忍不住開嗆「太粗糙了！拜託請增加經費給我好一點的情敵，我值得更好的」。台電砸96萬更換新Logo，將使用了近80年的標誌更換，則由知名設計師聶永真的品牌「永真急制設計工作室」操刀，但新Logo在網路上評價兩極，一票人認為新版設計更具現代感、清晰好閱讀又簡潔。但另一票民眾認為只改個字體花費96萬元沒必要，直指上一代的Logo還是出自「一代草聖」于右任之手，批評新版沒有藝術感。聶永真於第一時間出面回應外界，強調原「台灣電力公司」字樣並非于右任專門為台電書寫，而是後續自字帖擷取、排列與描圖製成，此次更新保留原有字體精神，並邀請專業字體設計師協助調整細節，希望在傳統辨識度與現代應用間取得平衡。聶永真坦言，當初團隊對於是否投標還猶豫一陣子，因台電問題一直是政治仇恨的操作目標，擔心被有心政客潑髒水，團隊勢必會遭受波及，並提到台電標案總金額近一百萬，執行時間長達一年半，內容包含整套品牌識別應用物，遠低於市場報價行情，「雖然吃力不討好，但仍覺得有種想要幫台電把這個任務好好完成的使命感。」強調無論結果如何都已交出專業、無愧於心。值得一提的是，台電改版Logo最大爭議點，就是大家不滿新版字體取代原有的「一代草聖」于右任書法字體，但根據《中時新聞網》報導，台電出面打臉，表示過去的確有請于右任書寫Logo，但早在民國81、82年間台電進行識別系統優化，Logo書法已被更換掉，後來大家熟悉的書法字，是由當時台電人員「臨摹」于右任原字，再重新設計排列。另外也有眾多設計師同行出面力挺，強調台電花費96萬將企業標誌更換，不只是僅有字體，還包括標誌整套CIS（企業識別系統）優化。專門負責包裝設計與印刷的設計師「米漿小姐」提到，Logo美醜部分雖然見仁見智，但台電花費的錢一大部分是替未來印刷省麻煩，若規範沒處理好，以後台電出新的文宣品都得讓印刷廠重猜一次印刷的條件以及限制，背後那套讓印刷規範手冊，才是改版的真正重點。