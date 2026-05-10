2026母親節正是今天5月10日，母親節早安圖、2026母親節貼圖免費下載快收藏！想找母親節免費圖檔、母親節快樂圖片傳給媽媽別錯過，《NOWNEWS今日新聞》特別製作25款母親節快樂賀卡，當作早安長輩圖、LINE祝福圖都超實用；還有13組包含愛心、感謝元素的母親節免費貼圖，通通不用錢， 祝福媽媽們「母親節快樂」！

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🟡LINE母親節特效關鍵字
即日起至5月11日上午10時止，在LINE聊天室輸入「母親」、「媽咪」、「快樂」關鍵字，就能啟動母親節特效，召喚熊大獻上康乃馨給媽咪！

▲LINE聊天室輸入「母親」、「媽咪」、「快樂」關鍵字，召喚熊大獻上康乃馨。（圖／LINE台灣官方Blog）
▲LINE聊天室輸入「母親」、「媽咪」、「快樂」關鍵字，召喚熊大獻上康乃馨。（圖／LINE台灣官方Blog）
🟡2026母親節貼圖免費下載

📍LINE購物 × 水水皮蛋（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/26
取得條件：加入好友  

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 水水皮蛋」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 水水皮蛋」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物品牌名店 × 公主吃布丁（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/15
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 × 公主吃布丁」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 × 公主吃布丁」。（圖／取自LINE）
📍COCO BEACH 限定貼圖（⬇️點此下載）
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「COCO BEACH 限定貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「COCO BEACH 限定貼圖」。（圖／取自LINE）
📍中華賓士 × BOUNCE 限定大貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/24
使用效期：180天
取得條件：無條件下載

▲LINE免費貼圖「中華賓士 × BOUNCE 限定大貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「中華賓士 × BOUNCE 限定大貼圖」。（圖／取自LINE）
📍LINE禮物 × 獨角龍豆豆與豆比（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/13
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 獨角龍豆豆與豆比」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 獨角龍豆豆與豆比」。（圖／取自LINE）
📍與吉祥物「BUBI」一起「鯨」采生活（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/28
取得條件：加入好友  

▲LINE免費貼圖「與吉祥物「BUBI」一起「鯨」采生活」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「與吉祥物「BUBI」一起「鯨」采生活」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物夯話題 × EFFY（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/28
取得條件：加入好友  

▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題 × EFFY」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題 × EFFY」。（圖／取自LINE）
📍海委會海洋母親節（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/14
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「海委會海洋母親節」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「海委會海洋母親節」。（圖／取自LINE）
📍辦公室酸甜日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/14
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「辦公室酸甜日常」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「辦公室酸甜日常」。（圖／取自LINE）
📍北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/11
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年」。（圖／取自LINE）
🟡2026母親節快樂祝福圖、早安圖（⬇️點此下載全部免費圖檔）
手機版長按圖片、電腦版按右鍵即可下載另存，或是進入Google雲端免費下載。

▲2026「母親節快樂」免費祝福賀圖。（圖／AI生成／記者黃韻文監製）
▲2026「母親節快樂」免費祝福賀圖。（圖／AI生成／記者黃韻文監製）
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▲2026「母親節快樂」免費祝福賀圖。（圖／AI生成／記者黃韻文監製）
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⬇️25款母親節快樂免費圖檔全部下載

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黃韻文編輯記者

主責零售通路／品牌、美食旅遊、3C科技、電玩動漫、醫藥保健、家居房產、新奇網搜，新聞稿歡迎寄至 yunwenhuang@gamania.com
　
媒體資歷至今16年，《電腦DIY》雜誌2年期間累積專題採寫能力；隨後於《蘋果日...