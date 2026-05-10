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本文重點內容

母親節的起源是什麼

母親節為何是在五月的第二個星期天

母親節為何要送康乃馨

康乃馨花語含意、要送幾朵最好？

各個國家母親節日期不同

母親節習俗有哪些

▲現代主流的母親節（Mother’s Day）是由美國人安娜賈維斯所推動。（示意圖／Pexels）

母親節的起源是什麼

主流母親節日期為何是五月第二個星期日

各個國家母親節日期不同

▲許多國家跟隨美國將母親節訂為5月的第二個禮拜天，但不同文化圈的國家也有其他日期。（示意圖／Pexels）

母親節為何要送康乃馨

康乃馨花語是什麼、送幾朵才對？

紅色康乃馨：

粉色康乃馨：

黃色康乃馨：

紫色康乃馨：

▲安娜母親生前最愛的花朵是康乃馨，康乃馨也就成了母親節的象徵花，花語也因為顏色有著些許變化。（示意圖／Pexels）

康乃馨送禮數量意義

母親節習俗有哪些

母親節快樂！今（10）日是一年一度的母親節，許多人都已經安排好了溫馨的家庭聚餐，要帶著媽媽度過愉快的一天。但在開心過節的同時，你知道為什麼母親節要送上一朵康乃馨，又為什麼總是訂在每年 5 月的第二個星期日嗎？《NOWNEWS今日新聞》彙整了母親節起源由來、過節的習俗以及康乃馨花語，從根源了解母親節的由來與花語涵義，絕對能讓您對媽媽的敬意更上一層樓！母親節（Mother’s Day）由安娜賈維斯（Anna Jarvis）所推動而設立。安娜的母親是一位心地善良的女士，同時也是一位多個孩子的母親。在安娜的母親逝世後，安娜為了紀念總是默默做出奉獻的偉大母親們，從1907年開始舉辦慶祝活動，並持續積極申請將母親節定為法定節日。因為安娜的媽媽在1905年5月9日去世，那天剛好是5月第二個星期日，在安娜的努力下，美國國會也終於在1914年正式將5月的第2個星期日設立為母親節！各國慶祝母親節的日期、習俗、慶祝方式，甚至禁忌，其實都些許差異，例如美國的母親節是，而台灣以及日本等國多數也同樣設置在這一天，這一天成為主流母親節日期。但北歐的挪威則是在2月的第二個星期日，還有以當作母親節的一系列國家，如越南、寮國等。中東國家則習慣在過母親節，韓國與阿爾巴尼亞則是習慣母親與父親一起感謝，合稱，日期是在5月8日。而全世界最晚過母親節的則是印尼，12月22日才過。安娜母親生前最愛的花朵是康乃馨，康乃馨也就成了母親節的象徵。康乃馨（Carnation）的花語核心為愛、魅力、尊敬、感謝與無盡的母愛。此外，不同顏色的康乃馨細節花語也有所不同：對母親的愛、崇拜、深切的關懷、讚賞。（最穩定的基本款）永遠年輕漂亮、我永遠不會忘了你、無私的愛。純潔的愛、天真、尊重的尊敬、懷念（適合思念過世的母親，日本常用）。感激、感恩、友誼，但有時也代表短暫的拋棄（送長輩時建議搭配）。優雅、尊貴、高尚的愛。除了送康乃馨之外，母親節孩子們也可以送手寫卡片、當天主動幫忙分擔更多家務，讓媽媽可以好好休息。