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▲2026母親節是周日5月10日，「母親節快樂」免費貼圖、免費圖檔全部下載。（圖／LINE、記者整理）

🟡2026母親節紅包包多少？

▲母親節紅包包多少？行情重點速看。（圖／AI生成／記者黃韻文監製）

🟡母親節由來！Google Doodle變卡片

▲Google Doodle換上「母親節」主題。（圖／Google提供）

🟡2026母親節祝賀詞、卡片祝福語

▲2026母親節祝福語、賀詞一次看。（圖／AI生成）

2026母親節紅包寫法、成語祝福

2026母親節正是今天5月10日，不少民眾除了準備蛋糕、大餐與禮物外，也開始煩惱「母親節紅包包多少」才不失禮。NOWNEWS今日新聞》整理母親節紅包行情、母親節祝賀詞、母親節卡片祝福語，不論是想寫在紅包袋、卡片、LINE訊息，還是社群貼文通通適用，讓你一次搞定母親節祝福。2026年母親節是5月10日，也就是今天、五月的第二個星期日 。「母親節紅包包多少」成為熱門搜尋，不少人除了訂餐廳、送花、準備蛋糕和禮物外，最直接又實用的方式還是包紅包表達心意。對許多媽媽來說，像是還沒開始工作的學生，即使包600元也很有誠意；一般上班族常見金額則落在2000元至6000元之間；若是經濟較寬裕，也有人會包出上萬元大紅包。不過和過年紅包一樣，民間習俗會避開單數金額，尤其忌諱出現諧音「4」。現代母親節起源於美國，1908年美國女子安娜·賈維斯（Anna Jarvis）為了紀念在1905年5月9日過世的母親，選在5月第二個星期日舉辦首次母親節活動，日期接近母親忌日，也方便在星期日於教堂舉行紀念儀式。在她多年推動下，美國總統威爾遜於1914年正式宣布，◾美有很多種，媽媽就是其中一種。◾妳陪我長大、我陪妳變老。◾妳先是妳自己，然後才是我媽媽，願歲月溫柔待妳，愛妳不止三千遍。◾我是妳唯一的希望，妳是我唯一的牽掛。◾我用一輩子在和妳說再見，妳用一生和我說平安。◾媽媽永遠是那個，捨得給我買好多好貴的東西，卻連給自己買件衣服都猶豫不捨的人。◾謝謝您，總是想把最好的留給我。◾世間有一種最無私的愛，是母愛。世上有一個願為你付出一生心血的人，是母親。◾過去妳陪我蹣跚學步，現在我陪妳夕陽漫步。◾妳用盡一生，詮釋「愛」這字。◾媽媽的碎碎念念，溫暖我的歲歲年年。◾是不是人間沒有天使，所以有了媽媽。◾宇宙洪荒，生命浩瀚，只有妳和我，分享過心跳。◾所有美好的詞都不足以形容妳的好，所有讚美之詞都無法表達對妳的愛。◾世界上只有她能容忍你一千萬種任性。◾遍踏地球，比不過在妳身邊更富有。◾媽媽的飯，是吃不膩的人間浪漫。◾你的世界很大，裝得下很多人。她的世界很小，滿滿都是你。◾母親節只有一天，陪伴母親不止一天。◾陪你蹣跚學步，也陪你漫漫人生路。◾一生中，愛情來來去去，朋友聚聚散散，而媽媽永遠是媽媽。◾母親節快樂！謝謝妳一直以來的照顧與陪伴，辛苦了。◾願媽媽天天開心、健康平安，母親節快樂！◾謝謝妳總是把最好的留給家人，祝媽媽幸福快樂。◾有妳在的地方就是最溫暖的家，母親節快樂！◾媽媽辛苦了！希望妳每天都能開開心心、無憂無慮。◾謝謝媽媽無私的付出，願妳永遠美麗又健康。◾這輩子最幸福的事，就是當妳的小孩，母親節快樂！◾媽媽永遠是最強後盾，祝妳母親節快樂、天天順心。◾不管幾歲，都想跟媽媽說一句：謝謝妳，我愛妳。◾祝全天下媽媽母親節快樂，平安健康、幸福滿滿！◾寸草春暉◾母愛如天◾恩重如山◾慈祥和藹◾含辛茹苦◾四季平安◾長命百歲◾笑口常開◾身體健康◾萬事如意◾福如東海◾壽比南山◾多福多壽