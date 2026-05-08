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但是每年母親節跟父親節都沒有放假啊？兒童節都能放假了，辛苦的老爸老媽也應該要放個假吧？」

▲網友討論為何母親節以及父親節都沒有放假，結果有大批民眾誤會母親節這天「有放假的定義」。（示意圖／PhotoAC）

母親節誤會大了「真的沒有放假」！你放的是勞工例假

其實該網友真正提問的意思是「為什麼兒童節可以列入國定假日，母親節跟父親節就沒有？」

簡單來說，母親節你放的假其實是你的「勞工例假」，而不是政府給予的「國定假日」，只是因為日期落在週日，讓很多人都誤會母親節有放假。

▲母親節並不是「國定假日」，很多人誤會母親節有放假，是因為母親節都落在週日，但這其實是勞工每週的例假時間，也不會另行補假。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026行事曆最新「下次連假是何時」？還有5大連假可以放

至於下次連假是何時？答案是端午連假，今年的端午連假為6月19日（五）至6月21日（日），同時也是上半年最後一個連假

▲2026還有5個連假可以放，下個連假是端午節，一共有3天假期可以運用。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026母親節為本週日5月10日，不少民眾都準備要去吃大餐、出遊來替媽媽排解一整年的辛勞，但是你有沒有想過，母親節這天有放假嗎？近日有網友討論：「兒童節都能放假了，為什麼母親節跟父親節不能放假？」結果有大批民眾卻以為母親節一直以來都有放假，但其實母親節根本不是國定假日，只是因為固定在「5月第二個星期日」，星期日本來就是勞工例假，才會讓許多人誤會每年母親節都有放假！有網友在社群平台「Threads」貼文指出「為什麼兒童節有放假，貼文曝光後，有大批網友紛紛回應、「不然你每年五月第二個星期日在放什麼假，不就是母親節嗎？」很多人誤以為每年的母親節有放假，是因為母親節日期落在「五月的第二個禮拜日」，但每週日本來就是很多勞工的例假，也就是說，五月的第二個禮拜天就算不是母親節，勞工本來就會在週日放假，因為母親節「並不是國定假日」，就算遇到週日也不會擇期補假。；下半年的話則還有中秋節及教師節連假、國慶日連假、光復節連假和行憲紀念日連假，其中除了中秋節及教師節連假有4天以外，其餘都是3天。🟡端午節：6/19（五）至6/21（日）共3天🟡中秋節及教師節：9/25（五）至9/28（一）共4天🟡國慶日：10/9（五）至10/11（日）共3天🟡光復節：10/24（六）至10/26（一）共3天🟡行憲紀念日：12/25（五）至12/27（日）共3天