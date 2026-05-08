後天就是母親節，全台buffet都特別在明後兩天檔期推出優惠，像是飯店自助餐廳加碼免費送上龍蝦，每人半隻或一隻！吃到飽餐廳有一次通嚐百樣菜色之優勢，能迎合一家老少的口味，果真預約狀況業績長紅，像是「饗食天堂」目前僅剩下午茶時段，而漢來海港更是僅有巨蛋店有座位可預約。《NOWNEWS今日新聞》整理全台明、後兩天還有座位的吃到飽餐廳，共約30家，一文掌握最新狀況。
📍饗食天堂：全台共10家
「饗食天堂」於5月9日、10日調整節日餐價並升級菜色，加碼供應嫩煎干貝佐蘆筍醬、雪蟹腳與碳烤牛小排。兩週末分別提供「西班牙粉紅氣泡酒」與「赤鹿果香甜粉紅酒」為聚餐助興，現場更舉辦「折紙愛心」活動，鼓勵孩子親手折出對媽媽的愛。
▪️母親節檔期訂位狀況：兩日只剩下午茶時段可預訂，但目前已8~9成，尤其以南部分店較有機會。
📍果然匯：全台6家分店
針對茹素的媽媽，可考慮全家一起品嚐蔬食buffet「果然匯」，5月9日、5月10日午餐及晚餐提供位上料理京醬杏鮑菇捲餅與壽桃，甜點區加碼供應無酒精青梅白葡萄飲。
▪️母親節檔期訂位狀況：僅剩下午茶有零星座位可預訂
📍漢來海港：全台5家分店
規劃的九大主題餐區，供應各種中、西、日式美味料理，以多種類的海鮮最受歡迎，包含會有3種蟹蟳類、8-10種生魚片，還有大蝦、花枝、蛤蜊、淡菜、章魚、風螺、扇貝等，依產季不定期更換食材。漢來海港母親節餐價：午餐、晚餐每人1250元+10%（天母店1450元+10%）
▪️母親節檔期訂位狀況：僅剩漢神巨蛋店於5月9日尚有座位，其他時段若是現場候位，或許有機會排到第2輪的零星座位。
📍台北晶華飯店「栢麗廳」：
晶華飯店一樓的人氣buffet「栢麗廳」，將推出「泰式主題餐檯」，即日起至5月31日，為同步歡慶晶華國際酒店集團旗下泰式海鮮自助餐廳「泰市場」開幕二周年，栢麗廳主廚團隊特別將泰市場十數道招牌料理引進餐檯。
涼拌區匯集酸香開胃的青木瓜沙拉、辛香鮮爽的泰式涼拌海鮮、鹹鮮濃郁的蝦醬蕨菜、清爽彈牙的大薄片與清香的涼拌香茅雞腿；熱食區也有以新鮮蝦肉手工製成的招牌月亮蝦餅、展現南洋風味的黃金咖哩青龍蝦，以及帶招牌冬蔭功、打拋豬肉、椒麻雞、蝦醬時蔬等。
「栢麗廳」餐價為週一至週五午餐每人1680元＋10%、平日下午茶1180元＋10%、週一至週四晚餐1780元＋10%、假日全天與周五晚餐2080元＋10%。而母親節餐價為午、晚餐每位2580元+10%、下午茶1580元＋10%。5月31日前下載「晶華會」APP成為會員即可領取折價券，於栢麗廳結帳時出示，即享四人折抵1000元的專屬優惠。
▪️母親節檔期訂位狀況：兩日皆還有座位可預訂
📍泰市場：
晶華酒店集團旗下「泰市場」歡慶二周年慶端出多道曼谷夜市最夯美食，包含泰式脆皮燒肉、泰式船麵、酸辣蝦披薩以及香蕉煎餅等，更有泰國蝦、大魷魚、午仔魚等碳烤料理。
更將於母親節周末（5月9、10日）加碼推出XO醬干貝炒飯、日本A5和牛披薩、龍蝦鮑魚酸辣湯、燒烤海虎蝦、蒜炒鮑魚及A5和牛綠咖哩等多道限定菜色。泰市場餐價為週一至週五午餐每人1380元＋10%、週一至週四晚餐1580元＋10%、假日全天與周五晚餐1980元＋10%，而母親節餐價為午、晚餐每位2580元+10%。5月31日前下載「晶華會」APP成為會員即可領取折價券，於泰市場結帳時出示，即享四人折抵1000元的專屬優惠。
▪️母親節檔期訂位狀況：兩日皆還有座位可預訂
📍台北凱撒飯店「Checkers自助餐廳」：
Checkers自助餐廳於母親節檔期5月9日至10日午、晚餐時段，每位1280元+10%，不另加價可享全桌每位成人龍蝦免費招待。
餐廳現推出「南洋香料盛宴」主題，以多元香料展現異國飲食風貌。主打料理包含慢火烤至外皮微酥、內裡柔嫩多汁的「拉賈斯蒜香烤羊腿」，還有「果阿黑胡椒豬梅花」、「馬來胡椒豬肚湯盅」、「藥膳肉骨茶」等，還有「帕尼普里脆球」、「炸香蕉」、「摩摩喳喳」等街頭小食及甜品。
▪️母親節檔期訂位狀況：兩日皆還有座位可預訂
📍台北新板希爾頓酒店「悅．市集」：
台北新板希爾頓酒店二樓的「悅．市集」全日自助餐廳5月推出「媽媽專屬號碼日」優惠（但不含5月9日至10日），凡身分證字號含「5」享四人同行一人免費，另外，母親節週末5月9日至10日加碼提供龍蝦位上服務，每位餐價1780元+10%。
▪️母親節檔期訂位狀況：兩日皆還有座位可預訂
📍台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」：
南港人氣buffet「敘日全日餐廳」母親節檔期成人每位價格維持1880元+10%，但是活動期間、即5月2、3、9、10日的午餐、晚餐，每位加贈蒜蓉蒸龍蝦一份，每桌也再贈限定流心巧克力球甜點一份。
「敘日全日餐廳」本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」，以沖繩飲食文化為靈感，集結多道南島風味料理，包括海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯、沖繩黑糖味噌滷豚肉、沖繩章魚大阪燒等。更有松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅及現煎干貝搭野菇和風煮。同時加碼規劃「風味泰國蝦無限暢享專區」，集結經典椒鹽、奶油檸檬與綠咖哩三款主廚秘製口味，海鮮愛好者肯定瘋掉。
▪️母親節檔期訂位狀況：兩日皆還有座位可預訂
📍台中千禧酒店「饗樂全日餐廳」：
台中千禧酒店3樓的饗樂全日餐廳，於5月9日~5月10日午、
晚餐時段母親節自助百匯，台中千禧酒店APP會員獨享消費點數三 倍贈，除了可以無限享用松葉蟹、干貝、鮑魚、 美國紐約客牛排等頂級食材，還可品味溫潤滋補的「膠原花膠鮮魚湯 」、鮮香彈牙的「蒜蓉蒸鮮魚中卷」、鹹香開胃的「阿爾薩斯豬腳佐 酸菜」、「義式番茄海鮮燉菜」、「青木瓜燉排骨銀耳」等節日限定 佳餚，甜點更以「桂圓紅棗凍」、「蜂蜜桂花燉奶」甜蜜收尾，餐價每位1820元+10%。
▪️母親節檔期訂位狀況：兩日皆還有座位可預訂
📍台北花園大飯店「饗聚廚房」：
5月9、10日「饗聚廚房」用餐升級加贈每位成人精選主餐一份，午餐、晚餐成人每位1288元+10%，下午茶成人每位1088元+10%。
▪️母親節檔期訂位狀況：兩日皆還有座位可預訂
📍台北凱達大飯店「百宴自助餐廳」：
飯店5樓百宴自助餐廳則於母親節周末檔期推出海鮮加碼升級，每位1580元+10%元可享松葉蟹腳、九孔鮑魚等海鮮無限供應，
搭配現切爐烤牛排、精緻冷盤及豐富甜點，而春季限定的「法義春光．美食漫遊」 主題活動亦延長至五月底。
▪️母親節檔期訂位狀況：兩日皆還有座位可預訂
📍高雄洲際酒店「SEEDS大地義式餐廳」：
「SEEDS大地義式餐廳」於5月9、10日兩天額外推出母親節海陸盛宴，主打頂級「龍蝦」與「和牛」Buffet 暢饗。媽媽本人用餐，即享半價優惠。餐價為每人2880元+10%；高雄洲際酒店表示，母親本人用餐，享有半價優惠。
▪️母親節檔期訂位狀況：5月10日晚餐還有零星座位，其他時段僅能候補。
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「饗食天堂」於5月9日、10日調整節日餐價並升級菜色，加碼供應嫩煎干貝佐蘆筍醬、雪蟹腳與碳烤牛小排。兩週末分別提供「西班牙粉紅氣泡酒」與「赤鹿果香甜粉紅酒」為聚餐助興，現場更舉辦「折紙愛心」活動，鼓勵孩子親手折出對媽媽的愛。
▪️母親節檔期訂位狀況：兩日只剩下午茶時段可預訂，但目前已8~9成，尤其以南部分店較有機會。
📍果然匯：全台6家分店
針對茹素的媽媽，可考慮全家一起品嚐蔬食buffet「果然匯」，5月9日、5月10日午餐及晚餐提供位上料理京醬杏鮑菇捲餅與壽桃，甜點區加碼供應無酒精青梅白葡萄飲。
▪️母親節檔期訂位狀況：僅剩下午茶有零星座位可預訂
📍漢來海港：全台5家分店
規劃的九大主題餐區，供應各種中、西、日式美味料理，以多種類的海鮮最受歡迎，包含會有3種蟹蟳類、8-10種生魚片，還有大蝦、花枝、蛤蜊、淡菜、章魚、風螺、扇貝等，依產季不定期更換食材。漢來海港母親節餐價：午餐、晚餐每人1250元+10%（天母店1450元+10%）
▪️母親節檔期訂位狀況：僅剩漢神巨蛋店於5月9日尚有座位，其他時段若是現場候位，或許有機會排到第2輪的零星座位。
晶華飯店一樓的人氣buffet「栢麗廳」，將推出「泰式主題餐檯」，即日起至5月31日，為同步歡慶晶華國際酒店集團旗下泰式海鮮自助餐廳「泰市場」開幕二周年，栢麗廳主廚團隊特別將泰市場十數道招牌料理引進餐檯。
涼拌區匯集酸香開胃的青木瓜沙拉、辛香鮮爽的泰式涼拌海鮮、鹹鮮濃郁的蝦醬蕨菜、清爽彈牙的大薄片與清香的涼拌香茅雞腿；熱食區也有以新鮮蝦肉手工製成的招牌月亮蝦餅、展現南洋風味的黃金咖哩青龍蝦，以及帶招牌冬蔭功、打拋豬肉、椒麻雞、蝦醬時蔬等。
「栢麗廳」餐價為週一至週五午餐每人1680元＋10%、平日下午茶1180元＋10%、週一至週四晚餐1780元＋10%、假日全天與周五晚餐2080元＋10%。而母親節餐價為午、晚餐每位2580元+10%、下午茶1580元＋10%。5月31日前下載「晶華會」APP成為會員即可領取折價券，於栢麗廳結帳時出示，即享四人折抵1000元的專屬優惠。
▪️母親節檔期訂位狀況：兩日皆還有座位可預訂
📍泰市場：
晶華酒店集團旗下「泰市場」歡慶二周年慶端出多道曼谷夜市最夯美食，包含泰式脆皮燒肉、泰式船麵、酸辣蝦披薩以及香蕉煎餅等，更有泰國蝦、大魷魚、午仔魚等碳烤料理。
更將於母親節周末（5月9、10日）加碼推出XO醬干貝炒飯、日本A5和牛披薩、龍蝦鮑魚酸辣湯、燒烤海虎蝦、蒜炒鮑魚及A5和牛綠咖哩等多道限定菜色。泰市場餐價為週一至週五午餐每人1380元＋10%、週一至週四晚餐1580元＋10%、假日全天與周五晚餐1980元＋10%，而母親節餐價為午、晚餐每位2580元+10%。5月31日前下載「晶華會」APP成為會員即可領取折價券，於泰市場結帳時出示，即享四人折抵1000元的專屬優惠。
▪️母親節檔期訂位狀況：兩日皆還有座位可預訂
📍台北凱撒飯店「Checkers自助餐廳」：
Checkers自助餐廳於母親節檔期5月9日至10日午、晚餐時段，每位1280元+10%，不另加價可享全桌每位成人龍蝦免費招待。
餐廳現推出「南洋香料盛宴」主題，以多元香料展現異國飲食風貌。主打料理包含慢火烤至外皮微酥、內裡柔嫩多汁的「拉賈斯蒜香烤羊腿」，還有「果阿黑胡椒豬梅花」、「馬來胡椒豬肚湯盅」、「藥膳肉骨茶」等，還有「帕尼普里脆球」、「炸香蕉」、「摩摩喳喳」等街頭小食及甜品。
▪️母親節檔期訂位狀況：兩日皆還有座位可預訂
📍台北新板希爾頓酒店「悅．市集」：
台北新板希爾頓酒店二樓的「悅．市集」全日自助餐廳5月推出「媽媽專屬號碼日」優惠（但不含5月9日至10日），凡身分證字號含「5」享四人同行一人免費，另外，母親節週末5月9日至10日加碼提供龍蝦位上服務，每位餐價1780元+10%。
▪️母親節檔期訂位狀況：兩日皆還有座位可預訂
📍台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」：
南港人氣buffet「敘日全日餐廳」母親節檔期成人每位價格維持1880元+10%，但是活動期間、即5月2、3、9、10日的午餐、晚餐，每位加贈蒜蓉蒸龍蝦一份，每桌也再贈限定流心巧克力球甜點一份。
「敘日全日餐廳」本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」，以沖繩飲食文化為靈感，集結多道南島風味料理，包括海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯、沖繩黑糖味噌滷豚肉、沖繩章魚大阪燒等。更有松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅及現煎干貝搭野菇和風煮。同時加碼規劃「風味泰國蝦無限暢享專區」，集結經典椒鹽、奶油檸檬與綠咖哩三款主廚秘製口味，海鮮愛好者肯定瘋掉。
▪️母親節檔期訂位狀況：兩日皆還有座位可預訂
📍台中千禧酒店「饗樂全日餐廳」：
台中千禧酒店3樓的饗樂全日餐廳，於5月9日~5月10日午、
▪️母親節檔期訂位狀況：兩日皆還有座位可預訂
📍台北花園大飯店「饗聚廚房」：
5月9、10日「饗聚廚房」用餐升級加贈每位成人精選主餐一份，午餐、晚餐成人每位1288元+10%，下午茶成人每位1088元+10%。
▪️母親節檔期訂位狀況：兩日皆還有座位可預訂
飯店5樓百宴自助餐廳則於母親節周末檔期推出海鮮加碼升級，每位1580元+10%元可享松葉蟹腳、九孔鮑魚等海鮮無限供應，
▪️母親節檔期訂位狀況：兩日皆還有座位可預訂
📍高雄洲際酒店「SEEDS大地義式餐廳」：
「SEEDS大地義式餐廳」於5月9、10日兩天額外推出母親節海陸盛宴，主打頂級「龍蝦」與「和牛」Buffet 暢饗。媽媽本人用餐，即享半價優惠。餐價為每人2880元+10%；高雄洲際酒店表示，母親本人用餐，享有半價優惠。
▪️母親節檔期訂位狀況：5月10日晚餐還有零星座位，其他時段僅能候補。
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