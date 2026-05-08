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📍饗食天堂：全台共10家

目前已8~9成，尤其以南部分店較有機會

▲饗食天堂母親節檔期將增加雪蟹腳等菜色。（圖／饗賓集團提供）

📍果然匯：全台6家分店

📍漢來海港：全台5家分店

▲漢來美食的漢來海港餐廳在母親節檔期，目前僅剩巨蛋店有部分座位。（圖／漢來美食提供）

📍台北晶華飯店「栢麗廳」：

▲泰市場的「月亮蝦餅」等人氣泰式菜色，5月期間也將在「栢麗廳」重現。（圖／記者葉盛耀攝）

📍泰市場：

▲晶華國際酒店集團旗下位於大直英迪格酒店的全台唯一泰式海鮮自助餐廳「泰市場」開幕滿二年，推出新菜，母親節也將加菜。（圖／晶華酒店提供）

📍台北凱撒飯店「Checkers自助餐廳」：

▲台北凱撒飯店的Checkers自助餐廳，於母親節檔期5月9日至10日午、晚餐時段，不另加價可享全桌每位成人龍蝦免費招待。（圖／台北凱撒飯店提供）

📍台北新板希爾頓酒店「悅．市集」：

▲台北新板希爾頓酒店「悅．市集全日自助餐廳」5月推出四人同行一人免費吃到飽，5月9、10日不適用，但有額外送上龍蝦。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」：

▲敘日全日餐廳於母親節活動期間，除每位加贈蒜蓉蒸龍蝦乙份外，每桌再贈限定流心巧克力球甜點乙份。（圖／六福旅遊集團提供）

📍台中千禧酒店「饗樂全日餐廳」：

後天就是母親節，全台buffet都特別在明後兩天檔期推出優惠，像是飯店自助餐廳加碼免費送上龍蝦，每人半隻或一隻！吃到飽餐廳有一次通嚐百樣菜色之優勢，能迎合一家老少的口味，果真預約狀況業績長紅，像是「饗食天堂」目前僅剩下午茶時段，而漢來海港更是僅有巨蛋店有座位可預約。《NOWNEWS今日新聞》整理全台明、後兩天還有座位的吃到飽餐廳，共約30家，一文掌握最新狀況。「饗食天堂」於5月9日、10日調整節日餐價並升級菜色，加碼供應嫩煎干貝佐蘆筍醬、雪蟹腳與碳烤牛小排。兩週末分別提供「西班牙粉紅氣泡酒」與「赤鹿果香甜粉紅酒」為聚餐助興，現場更舉辦「折紙愛心」活動，鼓勵孩子親手折出對媽媽的愛。▪️針對茹素的媽媽，可考慮全家一起品嚐蔬食buffet「果然匯」，5月9日、5月10日午餐及晚餐提供位上料理京醬杏鮑菇捲餅與壽桃，甜點區加碼供應無酒精青梅白葡萄飲。▪️規劃的九大主題餐區，供應各種中、西、日式美味料理，以多種類的海鮮最受歡迎，包含會有3種蟹蟳類、8-10種生魚片，還有大蝦、花枝、蛤蜊、淡菜、章魚、風螺、扇貝等，依產季不定期更換食材。漢來海港母親節餐價：午餐、晚餐每人1250元+10%（天母店1450元+10%）▪️晶華飯店一樓的人氣buffet「栢麗廳」，將推出「泰式主題餐檯」，即日起至5月31日，為同步歡慶晶華國際酒店集團旗下泰式海鮮自助餐廳「泰市場」開幕二周年，栢麗廳主廚團隊特別將泰市場十數道招牌料理引進餐檯。涼拌區匯集酸香開胃的青木瓜沙拉、辛香鮮爽的泰式涼拌海鮮、鹹鮮濃郁的蝦醬蕨菜、清爽彈牙的大薄片與清香的涼拌香茅雞腿；熱食區也有以新鮮蝦肉手工製成的招牌月亮蝦餅、展現南洋風味的黃金咖哩青龍蝦，以及帶招牌冬蔭功、打拋豬肉、椒麻雞、蝦醬時蔬等。「栢麗廳」餐價為週一至週五午餐每人1680元＋10%、平日下午茶1180元＋10%、週一至週四晚餐1780元＋10%、假日全天與周五晚餐2080元＋10%。而母親節餐價為午、晚餐每位2580元+10%、下午茶1580元＋10%。▪️晶華酒店集團旗下「泰市場」歡慶二周年慶端出多道曼谷夜市最夯美食，包含泰式脆皮燒肉、泰式船麵、酸辣蝦披薩以及香蕉煎餅等，更有泰國蝦、大魷魚、午仔魚等碳烤料理。更將於母親節周末（5月9、10日）加碼推出XO醬干貝炒飯、日本A5和牛披薩、龍蝦鮑魚酸辣湯、燒烤海虎蝦、蒜炒鮑魚及A5和牛綠咖哩等多道限定菜色。泰市場餐價為週一至週五午餐每人1380元＋10%、週一至週四晚餐1580元＋10%、假日全天與周五晚餐1980元＋10%，而母親節餐價為午、晚餐每位2580元+10%。▪️Checkers自助餐廳於母親節檔期5月9日至10日午、晚餐時段，餐廳現推出「南洋香料盛宴」主題，以多元香料展現異國飲食風貌。主打料理包含慢火烤至外皮微酥、內裡柔嫩多汁的「拉賈斯蒜香烤羊腿」，還有「果阿黑胡椒豬梅花」、「馬來胡椒豬肚湯盅」、「藥膳肉骨茶」等，還有「帕尼普里脆球」、「炸香蕉」、「摩摩喳喳」等街頭小食及甜品。▪️台北新板希爾頓酒店二樓的「悅．市集」全日自助餐廳5月推出「媽媽專屬號碼日」優惠（但不含5月9日至10日），凡身分證字號含「5」享四人同行一人免費，另外，▪️南港人氣buffet「敘日全日餐廳」，每桌也再贈限定流心巧克力球甜點一份。「敘日全日餐廳」本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」，以沖繩飲食文化為靈感，集結多道南島風味料理，包括海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯、沖繩黑糖味噌滷豚肉、沖繩章魚大阪燒等。更有松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅及現煎干貝搭野菇和風煮。同時加碼規劃「風味泰國蝦無限暢享專區」，集結經典椒鹽、奶油檸檬與綠咖哩三款主廚秘製口味，海鮮愛好者肯定瘋掉。▪️台中千禧酒店3樓的饗樂全日餐廳，於5月9日~5月10日午、