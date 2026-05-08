2026母親節快樂Happy Mother's Day！根據星巴克官網，今5月8日「星巴克買一送一」咖啡優惠再喝一天，最便宜大杯55元起、還有星冰樂等也通通半價；星巴克表示，LOVE MOM母親節當天消費滿額贈送「哥倫比亞進口空運康乃馨」；星巴克典藏Dream Plaza台北限定蛋糕、爵士樂快閃秀等四大活動一覽。本文一次整理星巴克、85度C、CAMA CAFE、路易莎母親節咖啡優惠。
星巴克：買一送一！五大母親節活動 大杯55元起咖啡優惠、蛋糕推薦
星巴克表示，迎接母親節，Happy Mother's Day美好心意綻放，買一送一咖啡優惠、滿額贈送康乃馨、限定蛋糕、快閃秀、會員點數加倍等五大活動一覽。
◾️星巴克買一送一！最便宜大杯55元起：母親節快樂好友分享日，2026年5月8日（五），活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，最便宜芒果火龍果檸檬星沁爽55元（原價110元）、美式咖啡57.5元（原價115元）、香草風味星冰樂62.5元（原價125元）、那堤70元（原價140元）。
提醒大家，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；部分門市不適用； 每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含草莓風味抹茶那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
◾️母親節滿額贈康乃馨！LOVE MOM母親節滿額贈康乃馨花束，2026母親節當天5月10日（日），單筆消費金額滿888元，即可獲得「哥倫比亞進口空運康乃馨」乙支。
提醒大家，部分門市未參與此活動；本活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點服務；贈品以門市現貨為主，單筆消費不累贈，數量有限贈完為止；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
◾️母親節蛋糕加購咖啡隨行外帶盒優惠！星巴克母親節推薦：6吋葡萄夏洛特蛋糕、6吋香芋布蕾蛋糕、6吋香檸紅心芭樂戚風蛋糕、5吋荔枝蜜桃巴斯克、8吋藍莓可可波士頓派、綜合法式奶油酥餅禮盒等商品。
即日起至5月10日期間，凡購買5吋(含)以上冷藏蛋糕乙顆，即可以優惠價400元（原價500元）購買冰／熱咖啡隨行外帶盒乙盒（最後取貨日2026年5月31日）。
提醒大家，咖啡隨行外帶盒乙盒約可供應12(小)杯冰/熱每日精選咖啡，附贈同樣容量之紙杯、奶油球、糖包、餐巾紙與調棒；顧客須於訂購禮盒時並填寫咖啡隨行外帶盒訂購單，以方便門市做準備；限量供應，售完為止；京站二門市、漢神巨蛋B1門市、板大遠百9F門市不提供此優惠；不適用於外送外賣及車道服務；每日精選咖啡品項依各門市現貨為準；優惠不併用。
◾️星巴克典藏Dream Plaza台北限定爵士樂快閃秀！星巴克典藏Dream Plaza台北門市限店活動，LOVE MOM母親節爵士樂快閃秀今5月8日20:00-22:00於山形客席區階梯上驚喜表演。
提醒大家，為維護顧客安全及活動順利進行，本公司得依現場實際狀況實施人數管制，敬請理解並配合門市夥伴之現場指引。
◾️歡慶母親節會員10倍回饋！星巴克歡慶母親節，星禮程綁定uniopen會員，即日起至5月10日（日）活動期間於星巴克實體門市單筆消費滿888元， 使用綁定uniopen會員帳號之星巴克APP支付或點餐時主動感應uniopen會員條碼，即享OPENPOINT點數10倍回饋（每會員上限200點）。
85度C：第二杯半價咖啡優惠！母親節蛋糕抽獎iPhone 17
85度C表示，今周五咖啡日常態優惠，全台門市「中大杯咖啡第二杯半價」。
提醒大家，限同品項同大小；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。
2026年85度C母親節蛋糕，全台限量「杜拜巧克力千層蛋糕」8吋特價1480元最後開搶，即起預購、取貨期間為即日起至5月10日。
85度C母親節優惠，即日起至5月10日，8
5 Cafe APP會員購買任一母親節主題款蛋糕，、韓國NO.1美容儀等好禮加碼贈送。 結帳時報會員電話可自動參與抽獎iPhone 17
CAMA CAFE：母親節2杯9折！寄杯買8送1咖啡優惠
CAMA CAFE表示，母親節咖啡優惠三大活動：
◾️2杯9折！CAMA CAFE即日起至5月10日母親節當天，凡於門市購買指定飲品任選2杯可享9折優惠。（限綜合莓果茶、山茶花輕拿鐵、阿里山烏龍茶與芒果風味國寶茶共4款選擇）。
◾️買8送1咖啡寄杯優惠！CAMA CAFE加碼5月18日至5月24日，推出會員寄杯優惠，凡於會員APP購買指定品項寄杯，可享「買8送1」優惠（每款商品限購2組）。活動品項包括：綜合莓果茶、山茶花輕拿鐵、特調熟香奶茶、CAMA金獎拿鐵與CAMA金獎美式。
◾️母親節禮盒送玻璃馬克杯！CAMA CAFE官網電商「CAMA CAFE 風味選物所」同步推出母親節禮盒優惠，即日起購買指定禮盒「泉發聯名禮盒」與「林間寶石禮盒」，即贈送「品牌玻璃馬克杯」兩只（數量有限，送完為止）。
路易莎：第二杯咖啡5折會員優惠！母親節蛋糕420元起
路易莎5～6月黑卡優惠，全飲品憑黑卡點數5點換任一飲品9折，咖啡飲品11點前「第二杯咖啡5折」；尋豆師手沖全面升級「哥倫比亞 克菈菈莊園 藍莓蜜處理」優惠價130元（定價170元）。
提醒大家，以門市實際銷售之商品價格計算；以紙本菜單正常銷售範圍和當期黑卡品項為準，其他商品不在活動範圍內；優惠不重複，自備環保杯折五元除外；黑卡不適用外送及你訂訂餐服務；若有相關異動將公告於官網，恕不另行通知。
路易莎表示，即日起至5月31日，母親節蛋糕6吋溫馨價420元起。
提醒大家，取貨日期以訂購人與門市約定為準，請於取貨日前3～5日完成預購；取貨日前2日恕不接受更改或臨時取貨；優惠不併用；商品圖片僅供參考，請以實品為準；請於約定時間內完成取貨，逾期恕不保留、退款或補發；取貨時請確認商品完整性（生鮮商品售出後除重大瑕疵外恕不退換）。
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星巴克表示，迎接母親節，Happy Mother's Day美好心意綻放，買一送一咖啡優惠、滿額贈送康乃馨、限定蛋糕、快閃秀、會員點數加倍等五大活動一覽。
◾️星巴克買一送一！最便宜大杯55元起：母親節快樂好友分享日，2026年5月8日（五），活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，最便宜芒果火龍果檸檬星沁爽55元（原價110元）、美式咖啡57.5元（原價115元）、香草風味星冰樂62.5元（原價125元）、那堤70元（原價140元）。
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即日起至5月10日期間，凡購買5吋(含)以上冷藏蛋糕乙顆，即可以優惠價400元（原價500元）購買冰／熱咖啡隨行外帶盒乙盒（最後取貨日2026年5月31日）。
提醒大家，咖啡隨行外帶盒乙盒約可供應12(小)杯冰/熱每日精選咖啡，附贈同樣容量之紙杯、奶油球、糖包、餐巾紙與調棒；顧客須於訂購禮盒時並填寫咖啡隨行外帶盒訂購單，以方便門市做準備；限量供應，售完為止；京站二門市、漢神巨蛋B1門市、板大遠百9F門市不提供此優惠；不適用於外送外賣及車道服務；每日精選咖啡品項依各門市現貨為準；優惠不併用。
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◾️歡慶母親節會員10倍回饋！星巴克歡慶母親節，星禮程綁定uniopen會員，即日起至5月10日（日）活動期間於星巴克實體門市單筆消費滿888元， 使用綁定uniopen會員帳號之星巴克APP支付或點餐時主動感應uniopen會員條碼，即享OPENPOINT點數10倍回饋（每會員上限200點）。
85度C表示，今周五咖啡日常態優惠，全台門市「中大杯咖啡第二杯半價」。
提醒大家，限同品項同大小；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。
2026年85度C母親節蛋糕，全台限量「杜拜巧克力千層蛋糕」8吋特價1480元最後開搶，即起預購、取貨期間為即日起至5月10日。
85度C母親節優惠，即日起至5月10日，8
CAMA CAFE表示，母親節咖啡優惠三大活動：
◾️2杯9折！CAMA CAFE即日起至5月10日母親節當天，凡於門市購買指定飲品任選2杯可享9折優惠。（限綜合莓果茶、山茶花輕拿鐵、阿里山烏龍茶與芒果風味國寶茶共4款選擇）。
◾️買8送1咖啡寄杯優惠！CAMA CAFE加碼5月18日至5月24日，推出會員寄杯優惠，凡於會員APP購買指定品項寄杯，可享「買8送1」優惠（每款商品限購2組）。活動品項包括：綜合莓果茶、山茶花輕拿鐵、特調熟香奶茶、CAMA金獎拿鐵與CAMA金獎美式。
◾️母親節禮盒送玻璃馬克杯！CAMA CAFE官網電商「CAMA CAFE 風味選物所」同步推出母親節禮盒優惠，即日起購買指定禮盒「泉發聯名禮盒」與「林間寶石禮盒」，即贈送「品牌玻璃馬克杯」兩只（數量有限，送完為止）。
路易莎5～6月黑卡優惠，全飲品憑黑卡點數5點換任一飲品9折，咖啡飲品11點前「第二杯咖啡5折」；尋豆師手沖全面升級「哥倫比亞 克菈菈莊園 藍莓蜜處理」優惠價130元（定價170元）。
提醒大家，以門市實際銷售之商品價格計算；以紙本菜單正常銷售範圍和當期黑卡品項為準，其他商品不在活動範圍內；優惠不重複，自備環保杯折五元除外；黑卡不適用外送及你訂訂餐服務；若有相關異動將公告於官網，恕不另行通知。
路易莎表示，即日起至5月31日，母親節蛋糕6吋溫馨價420元起。
提醒大家，取貨日期以訂購人與門市約定為準，請於取貨日前3～5日完成預購；取貨日前2日恕不接受更改或臨時取貨；優惠不併用；商品圖片僅供參考，請以實品為準；請於約定時間內完成取貨，逾期恕不保留、退款或補發；取貨時請確認商品完整性（生鮮商品售出後除重大瑕疵外恕不退換）。