祝媽媽母親節快樂Happy Mother's Day！速食優惠狂加碼，麥當勞表示，明（8）日起推出母親節限定「買一送一」優惠券爽吃中薯、迷你Q紫薯、金選咖啡等，輸入優惠碼「早睡吃滿福」爽領豬肉滿福堡買一送一優惠券；歡樂送優惠券周周送6塊麥克雞塊，還有「我愛媽咪餐」最低76折起套餐。摩斯漢堡表示，母親節傳情摺紙「免費喝中杯咖啡」，還有實用好吃的「奶油萵苣大花束」討媽媽歡心。
麥當勞：母親節買一送一！豬肉滿福堡優惠券 歡樂送免費吃雞塊
麥當勞表示，2026母親節加碼三大優惠：
買一送一！麥當勞APP全球版5月8日至5月10日，發送加碼優惠券：
◾️單點「中薯買一送一」
◾️單點「迷你Q紫薯買一送一」
◾️單點「大杯金選美式咖啡（冰）買一送一」
◾️單點「金選美式咖啡（熱）買一送一」
◾️買四盎司牛肉堡分享盒「雙層四盎司牛肉堡（原／辣味）＋四盎司牛肉堡（原／辣味）＋20塊麥克雞塊＋大薯」送大薯乙份（全台麥當勞餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速及手機點餐適用）。
◾️買四盎司牛肉堡分享餐「雙層四盎司牛肉堡（原／辣味）+四盎司牛肉堡（原／辣味）＋20塊麥克雞塊＋大薯＋2杯38元飲品」送6塊雞塊乙份（歡樂送2.0適用）。
豬肉滿福堡買一送一優惠券！活動時間於麥當勞APP會員輸入優惠碼，全天可領取「豬肉滿福堡買一送一」早餐優惠券（數量有限，領完為止）；限早餐時段05:00-10:30於全台麥當勞餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速，或透過麥當勞APP手機點餐及歡樂送使用。
◾️5月11日至5月15日，優惠碼為「早睡吃滿福」，限量50萬份。
◾️5月18日起至5月22日，優惠碼為「早起吃滿福」，限量50萬份。
母親節歡樂送優惠！麥當勞歡樂送即日起至5月26日開吃「我愛媽咪餐」最便宜76折起，五款統一優惠價各520元：
◾️2份四盎司牛肉堡（原／辣味）＋2份麥香雞＋2份四塊雞塊＋2包
大薯＋4杯38元飲品（原價674元）。
◾️2份勁辣雞腿堡＋2份麥香魚＋2份四塊雞塊＋2包大薯＋4杯38元飲品（原價664元）。
◾️20塊雞塊＋2塊麥脆雞腿（原／辣味）＋2包大薯＋4杯38元飲
品（原價633元）。
◾️2份無敵豬肉滿福堡＋2份火腿蛋堡＋4份薯餅＋2份四塊雞塊＋4杯38元飲品（原價670元）。
◾️2份無敵豬肉滿福堡＋2份豬肉滿福堡加蛋＋4份薯餅＋2份四塊雞塊＋4杯38元飲品（原價686元）。
歡樂送2.0滿額贈送雞塊！麥當勞5月13日至6月9日，麥當勞APP周周送「歡樂送2.0專屬優惠券」，單筆消費滿350元「免費送6塊麥克雞塊」乙份。（優惠券限用於食物消費，外送費及其他優惠券不得納入滿額門檻計算。）
提醒大家，APP會員帳號每週享四張歡樂送2.0專屬優惠券，分別適用於四個時段: 週一至週五10:30前早餐時段限定、週一至週五10:30後限定、週六至週日10:30前早餐時段限定、週六至週日10:30後限定，優惠券使用效期依APP顯示為準。
摩斯漢堡：母親節傳情摺紙「免費喝中杯咖啡」！推薦奶油萵苣大花束
摩斯漢堡表示，即日起至5月15日，凡至全台門市向櫃台人員索取「花束傳情摺紙卡」，並在活動期間內完成摺紙活動、並寫下感恩心情，於櫃台出示後即可「免費兌換中杯摩斯咖啡」乙杯（每店限量100杯，送完為止）；推薦「親子享樂餐」優惠價189元，爽吃摩斯鱈魚堡、超級大麥薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶2杯。
即日起至6月30日，摩斯漢堡呼應母親節傳情推薦可以吃的花，「奶油萵苣大花束」，每束899元；於活動期間內，消費者至全台12間指定門市預訂，還有專人精美包裝。指定門市：羅斯福路店、台南永華店、新莊中平店、永和秀山店、板橋新埔店、古亭店、新北中和店、高雄自由店、桃園正光店、高雄文化中心店、金山店、永和永安店（每店限量10份，售完為止）。
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麥當勞表示，2026母親節加碼三大優惠：
買一送一！麥當勞APP全球版5月8日至5月10日，發送加碼優惠券：
◾️單點「中薯買一送一」
◾️單點「迷你Q紫薯買一送一」
◾️單點「大杯金選美式咖啡（冰）買一送一」
◾️單點「金選美式咖啡（熱）買一送一」
◾️買四盎司牛肉堡分享盒「雙層四盎司牛肉堡（原／辣味）＋四盎司牛肉堡（原／辣味）＋20塊麥克雞塊＋大薯」送大薯乙份（全台麥當勞餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速及手機點餐適用）。
◾️買四盎司牛肉堡分享餐「雙層四盎司牛肉堡（原／辣味）+四盎司牛肉堡（原／辣味）＋20塊麥克雞塊＋大薯＋2杯38元飲品」送6塊雞塊乙份（歡樂送2.0適用）。
豬肉滿福堡買一送一優惠券！活動時間於麥當勞APP會員輸入優惠碼，全天可領取「豬肉滿福堡買一送一」早餐優惠券（數量有限，領完為止）；限早餐時段05:00-10:30於全台麥當勞餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速，或透過麥當勞APP手機點餐及歡樂送使用。
◾️5月11日至5月15日，優惠碼為「早睡吃滿福」，限量50萬份。
◾️5月18日起至5月22日，優惠碼為「早起吃滿福」，限量50萬份。
◾️2份四盎司牛肉堡（原／辣味）＋2份麥香雞＋2份四塊雞塊＋2包
◾️2份勁辣雞腿堡＋2份麥香魚＋2份四塊雞塊＋2包大薯＋4杯38元飲品（原價664元）。
◾️20塊雞塊＋2塊麥脆雞腿（原／辣味）＋2包大薯＋4杯38元飲
◾️2份無敵豬肉滿福堡＋2份火腿蛋堡＋4份薯餅＋2份四塊雞塊＋4杯38元飲品（原價670元）。
◾️2份無敵豬肉滿福堡＋2份豬肉滿福堡加蛋＋4份薯餅＋2份四塊雞塊＋4杯38元飲品（原價686元）。
歡樂送2.0滿額贈送雞塊！麥當勞5月13日至6月9日，麥當勞APP周周送「歡樂送2.0專屬優惠券」，單筆消費滿350元「免費送6塊麥克雞塊」乙份。（優惠券限用於食物消費，外送費及其他優惠券不得納入滿額門檻計算。）
提醒大家，APP會員帳號每週享四張歡樂送2.0專屬優惠券，分別適用於四個時段: 週一至週五10:30前早餐時段限定、週一至週五10:30後限定、週六至週日10:30前早餐時段限定、週六至週日10:30後限定，優惠券使用效期依APP顯示為準。
摩斯漢堡表示，即日起至5月15日，凡至全台門市向櫃台人員索取「花束傳情摺紙卡」，並在活動期間內完成摺紙活動、並寫下感恩心情，於櫃台出示後即可「免費兌換中杯摩斯咖啡」乙杯（每店限量100杯，送完為止）；推薦「親子享樂餐」優惠價189元，爽吃摩斯鱈魚堡、超級大麥薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶2杯。
即日起至6月30日，摩斯漢堡呼應母親節傳情推薦可以吃的花，「奶油萵苣大花束」，每束899元；於活動期間內，消費者至全台12間指定門市預訂，還有專人精美包裝。指定門市：羅斯福路店、台南永華店、新莊中平店、永和秀山店、板橋新埔店、古亭店、新北中和店、高雄自由店、桃園正光店、高雄文化中心店、金山店、永和永安店（每店限量10份，售完為止）。
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