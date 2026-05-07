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麥當勞：母親節買一送一！豬肉滿福堡優惠券 歡樂送免費吃雞塊

買一送一！

豬肉滿福堡買一送一優惠券！

▲麥當勞母親節加碼「豬肉滿福堡買一送一」優惠券！歡樂送優惠也有好康。（圖／麥當勞提供）

母親節歡樂送優惠！

祝媽媽母親節快樂Happy Mother's Day！速食優惠狂加碼，麥當勞表示，明（8）日起推出母親節限定「買一送一」優惠券爽吃中薯、迷你Q紫薯、金選咖啡等，輸入優惠碼「早睡吃滿福」爽領豬肉滿福堡買一送一優惠券；歡樂送優惠券周周送6塊麥克雞塊，還有「我愛媽咪餐」最低76折起套餐。摩斯漢堡表示，母親節傳情摺紙「免費喝中杯咖啡」，還有實用好吃的「奶油萵苣大花束」討媽媽歡心。麥當勞表示，2026母親節加碼三大優惠：麥當勞APP全球版5月8日至5月10日，發送加碼優惠券：◾️買四盎司牛肉堡分享盒「雙層四盎司牛肉堡（原／辣味）＋四盎司牛肉堡（原／辣味）＋20塊麥克雞塊＋大薯」（全台麥當勞餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速及手機點餐適用）。◾️買四盎司牛肉堡分享餐「雙層四盎司牛肉堡（原／辣味）+四盎司牛肉堡（原／辣味）＋20塊麥克雞塊＋大薯＋2杯38元飲品」（歡樂送2.0適用）。活動時間於麥當勞APP會員輸入優惠碼，全天可領取「豬肉滿福堡買一送一」早餐優惠券（數量有限，領完為止）；限早餐時段05:00-10:30於全台麥當勞餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速，或透過麥當勞APP手機點餐及歡樂送使用。◾️麥當勞歡樂送即日起至5月26日開吃「我愛媽咪餐」最便宜76折起，五款統一優惠價各520元：2份四盎司牛肉堡（原／辣味）＋2份麥香雞＋2份四塊雞塊＋2包