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▲台北花市永進花卉負責人景志銘分享，康乃馨若要延長花期，關鍵在於水質與花腳狀態。（圖／記者周淑萍攝）

康乃馨可以放多久？正常養護約2週

精美花束不要急著拆

超商單支康乃馨建議移出小水管

康乃馨保存4招一次看

▲農糧署提醒，康乃馨要避免和香蕉、蘋果放在一起。（圖／翻攝農糧署臉書）

母親節不少人會送康乃馨表達心意，但花束帶回家後，常常放沒幾天就枯萎。台北花市永進花卉負責人景志銘接受《NOWNEWS今日新聞》訪問表示，康乃馨其實不算難照顧，只要每天換水、修剪花腳，並避免放在太熱或日曬的位置，正常養護約可保存2週。景志銘指出，康乃馨若要延長花期，關鍵在於水質與花腳狀態。收到康乃馨後，若能每天換水，並將底部腐爛、變軟或吸水不佳的花腳剪掉，就能維持較好的吸水狀態，大約可保存2週左右。他提醒，康乃馨不需要拿去曬太陽，應避免放在高溫、日照強烈的位置，建議放在人體感覺舒適的陰涼處即可。不少人收到包裝精美的康乃馨花束後，會疑惑到底要不要立刻拆開包裝紙、重新插進花瓶。景志銘表示，如果是花店設計好的花束，其實不一定要拆掉包裝。他解釋，花店通常已經依照顏色、花材位置與整體造型完成花藝設計，若把包裝紙拆掉，反而可能讓原本固定好的花束位置跑掉，影響整體美感。因此，若是完整花束，可先維持原包裝，注意補水與放置環境即可。若是在超商、便利商店購買的單支康乃馨，景志銘則建議可將花取出，改放進花瓶、杯子或寶特瓶中加水養護。他說，單支康乃馨通常會附小水管，但若水管裡的水吸乾，或水質不佳，就會影響花的壽命。帶回家後若能改放進有水的容器中，通常可讓花期再延長，至少可多放約1週。1.每天換水：維持水質乾淨，避免細菌滋生。2.修剪花腳：底部若有腐爛、變軟，應剪掉一小段，幫助吸水。3.避免高溫日曬：不用曬太陽，放在陰涼通風處即可。4.單支花移出小水管：超商單支康乃馨可改放杯子、花瓶或寶特瓶中養護。