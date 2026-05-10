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母親節到！在這個感念母恩的溫馨時刻，許多藝人忙於演藝工作，私下其實也和許多民眾一樣，面臨照顧年邁家人的現實與重擔。資深藝人謝祖武過去照顧失智母親長達8年，曾因醫藥費壓力賣掉愛車，卻被兒子謝展榮狠嗆：「你拍這麼多戲也付不出來？」謝祖武當下回應：「就說你爸沒用！」沒想到兒子隨後反轉表示：「我買車送你，我一定會好好照顧你」，讓謝祖武感動不已。過去謝祖武為了支付失智母親龐大的醫藥費與開銷，私下決定將愛車賣掉，改搭計程車代步。兒子謝展榮得知後，不解地虧了一句：「你拍這麼多戲，也付不出醫藥費嗎？」這句話讓他一度被激到賭氣回嗆：「對，你爸沒用！」本以為父子爭執將一發不可收拾，沒想到謝展榮緊接說：「以後我買車給你，我一定會好好照顧你。」兒子長大了很有擔當，讓謝祖武忍不住哽咽，他表示父子之間很多話不用交代，最重要的就是那份心領神會的情感。謝母於2023年辭世，但長達8年的照顧歲月仍讓謝祖武記憶猶新。他形容那是一段一輩子不會忘記，但也絕對不想再經歷的過程。談到母親第一次插管、第一次忘記他是誰，甚至第一次失控對他大聲咆哮、拿東西丟他，許多心碎的畫面至今仍深深刻在腦海中。謝祖武坦言，正因為親身走過，他更能體會身為照顧者份辛酸與不得不的堅持。謝祖武影視代表作包括《麻辣鮮師》中的「徐磊」一角，該劇被視為台灣首部校園偶像劇，其他著名代表作還有《台灣靈異事件》中的刑警「尚智」、《安室愛美惠》的謝安室，以及談論失智症生活的《初戀的情人》。