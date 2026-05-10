已故女星大S（徐熙媛）12歲的愛女「玥兒」近期開通了個人IG帳號，立刻引發外界關注，而她清一色追蹤了S家成員，包括媽媽大S、小S、小S的3個女兒以及外婆S媽，掀起許多網友前往留言：「一定要平安長大！」

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大S女兒開IG了！追蹤名單公開

玥兒的新IG帳號被發現後，很快就被確認是真帳號，因為追蹤名單上清一色是S家成員，包括小S、小S的3個女兒以及外婆S媽，就連離開世界的媽媽也有按下追蹤鍵。不過有網友注意到，玥兒並未追蹤繼父具俊曄與繼母馬筱梅，掀起許多關注。

除了家庭話題外，玥兒的個人風格也成為亮點，她的IG簡介用英文寫下：「GUYS I ACCIDENTALLY SWALLOWED A CHEWING GUM HELP（各位，我不小心把口香糖吞下去了，救命）」，目前她在IG發了兩篇文，第一篇是新北美術館開的無人機煙火秀，第二篇則是貓咪影片。

目前玥兒與弟弟箖箖由爸爸汪小菲照顧，而奶奶張蘭日前也透露，將特地飛到台北替孫子慶祝10歲生日，許多網友看到玥兒開IG後，也紛紛留言祝福「要健康長大」、「媽媽在天上守護著妳！」

▲玥兒的IG追蹤了大S、小S等人。（圖／翻攝自IG）
▲玥兒的IG追蹤了大S、小S等人。（圖／翻攝自IG）
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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...