我是廣告 請繼續往下閱讀

▲玥兒的IG追蹤了大S、小S等人。（圖／翻攝自IG）

已故女星大S（徐熙媛）12歲的愛女「玥兒」近期開通了個人IG帳號，立刻引發外界關注，而她清一色追蹤了S家成員，包括媽媽大S、小S、小S的3個女兒以及外婆S媽，掀起許多網友前往留言：「一定要平安長大！」玥兒的新IG帳號被發現後，很快就被確認是真帳號，因為追蹤名單上清一色是S家成員，包括小S、小S的3個女兒以及外婆S媽，就連離開世界的媽媽也有按下追蹤鍵。不過有網友注意到，玥兒並未追蹤繼父具俊曄與繼母馬筱梅，掀起許多關注。除了家庭話題外，玥兒的個人風格也成為亮點，她的IG簡介用英文寫下：「GUYS I ACCIDENTALLY SWALLOWED A CHEWING GUM HELP（各位，我不小心把口香糖吞下去了，救命）」，目前她在IG發了兩篇文，第一篇是新北美術館開的無人機煙火秀，第二篇則是貓咪影片。目前玥兒與弟弟箖箖由爸爸汪小菲照顧，而奶奶張蘭日前也透露，將特地飛到台北替孫子慶祝10歲生日，許多網友看到玥兒開IG後，也紛紛留言祝福「要健康長大」、「媽媽在天上守護著妳！」