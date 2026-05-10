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◼︎台中市停水範圍一次看

▲台中市沙鹿區5月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲台中市大肚區5月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎台南市停水範圍一次看

▲台南市永康區5月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲台南市麻豆區5月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎高雄市停水範圍一次看

▲高雄市岡山、橋頭5月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲高雄市杉林區5月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎雲林縣停水範圍一次看

▲雲林縣斗南鎮5月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲雲林縣臺西鄉5月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎嘉義縣停水範圍一次看

▲嘉義縣5月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎嘉義市停水範圍一次看

▲嘉義市西區5月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲嘉義市東區5月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎南投縣停水範圍一次看

▲南投縣5月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎花蓮縣停水範圍一次看

▲花蓮縣5月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎台東縣停水範圍一次看

▲台東縣5月11日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

停水注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，5月11日（週一）在上述９縣市部分地區將實施停水，原因包含管線漏水檢測、管線汰換工程等，最長影響時間長達10小時的情況。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市明（11）日停水影響範圍與時間懶人包，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：汰換管線工程沙鹿區：埔子里。停水原因：停水搶修大肚區：文昌一街。停水原因：污水下水道改遷工程永康區：富強路二段1號至267號(單數側/含巷弄)、富強路一段207號至355號(單數側/含巷弄)、富強路一段185巷2弄、富強路一段185巷4號至14號(雙數側/含弄)、西勢路242號至683號(含巷弄)、國民路303號至305號(單數側)。停水原因：用戶新裝用水麻豆區：新生南路750巷。停水原因：汰換管線工程岡山區：塩埔路、白米路。橋頭區：五林路、公厝北路、南北路、圓環、塩埔路、東林路、林北路、芋寮路、芋林路、西林路、里林東路、里林西路。停水原因：延管工程杉林區：杉美路一段、桐竹路。停水原因：汰換管線工程斗南鎮：大東里(雲86、雲84)，大東里大東。停水原因：台西海園四號橋改建管線改遷工程臺西鄉：中央北五路、中央北四路、中央南三路、中央南五路、中央路。停水原因：三鎮路汰換管線工程水上鄉：三鎮村28~118號(雙號側包含之號）停水原因：小區管段封閉測試西區：保安里、竹圍里、保福里、自由路、自由路409巷、友愛路、北興街、北興街503巷、北安路、北安路34巷，54巷，76巷，124巷、保安一路、保安一路351巷，348巷，412巷，413巷等相關巷弄。停水原因：汰換管線工程東區：太平里博東路5~183號及博東路43巷11~55號等相關巷弄。停水原因：用戶新裝工程管線連通。南投市：東山路全(含巷弄)。停水原因：山下路汰換管線。吉安鄉：博愛街、吉安路六段、山下三街、山下五街、山下四街、山下路、干城一街、正德街。停水原因：汰換管線工程。台東市：四維路一段、精誠路、臨海路一段。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。