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▲國外有科技YouTuber號稱取得 iPhone 摺疊機、18 Pro精準的模型機。（圖／翻攝Max Tech）

iPhone 18標準版恐延到2027 秋季先推Pro與摺疊機

iPhone 18 Pro可變光圈成最大亮點

iPhone 18 Pro入門款凍漲

傳聞新色深櫻桃

▲外媒報導iPhone 18 Pro系列的主打新色，有可能由沉穩質感的「深櫻桃色」接棒。（渲染圖，圖／翻攝Macworld）

蘋果iPhone 18系列最新爆料再度升溫，外傳Apple將改變多年來秋季一次推出完整新iPhone陣容的節奏，2026年9月可能先推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max與首款摺疊iPhone，標準版iPhone 18則延到2027年春季才登場。除了發表時程大洗牌，iPhone 18 Pro系列也傳出相機將迎來可變光圈升級，價格有望凍漲，新色則可能加入深櫻桃選項。外媒報導，Apple計畫在2026年優先量產與出貨3款高階iPhone，包含首款摺疊iPhone與iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，標準版iPhone 18則延後至2027年上半年出貨。報導指出，這項調整與行銷策略轉向、記憶體及材料成本上升，以及摺疊iPhone生產風險控管有關。外媒《MacRumors》指出，較平價的iPhone 18、iPhone 18e則預計延至2027年春季。規格方面，iPhone 18 Pro系列最受關注的是相機升級，爆料指出，Apple可能在iPhone 18 Pro或iPhone 18 Pro Max導入可變光圈技術，讓主相機可透過機械結構控制進光量與景深，對人像拍攝、低光源表現與過曝控制都有幫助。此外，iPhone 18 Pro系列也被傳將改善望遠鏡頭光圈，提升低光源拍攝能力；另有消息指Apple可能採用新的三層堆疊式相機感測器，強化反應速度、降低雜訊並提升動態範圍。前鏡頭也可能從iPhone 17系列的18MP升級至24MP，讓自拍、視訊通話與低光源表現更好。價格部分，雖然外界擔心2奈米A20晶片、記憶體與零組件成本上升，可能推高iPhone 18 Pro售價，但分析師郭明錤指出，Apple可能不會調漲iPhone 18 Pro系列價格，而是自行吸收部分記憶體成本，以維持市占與銷售動能。配色也是iPhone 18 Pro系列看點之一，新色可能包含深櫻桃、淺藍、深灰與銀色，其中深櫻桃被視為可能取代iPhone 17 Pro系列宇宙澄，成為新一代的主打色。