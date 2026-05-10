台灣泡麵款式繁多，其中牛肉泡麵一直是熱銷口味，近日有民眾表示，意外發現牛肉泡麵「滿漢大餐Gold系列」口感出色，給予其「國寶級泡麵」美名，更指出近期7-11針對該系列推出第二件79折優惠，活動到5月12日，只剩3天能享折扣。消息傳出後，讓一票老饕激動搶買，直喊難得「這個很少在特價！」讓這款曾被台灣名廚詹姆士稱讚的泡麵再度引發話題。
台灣「國寶級牛肉泡麵」驚喜特價！識貨老饕驚：很難買
有網友近日在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文，表示最近和老公一起到7-11覓食，意外發現滿漢大餐Gold系列的兩款泡麵「金牛肉麵」和「熗牛肉麵」推出特價，任選第二件只要79折，立馬將其買回家享用。而湯頭與口感讓她驚豔直喊「酸辣的湯頭很特別，像酸菜魚的口味」，連老公也讚嘆「是國寶級泡麵」。
貼文曝光後，瞬間引來老饕驚訝留言，「天吶這個很少在特價欸！趕快衝去樓下買」、「我也超愛這個口味」、「這個麵吃完，我湯都拿來拌飯，好好吃」、「這麵真的還不錯吃」、「我也是超愛這款，有料湯頭讚」、「這款蠻難買的」。
滿漢大餐Gold系列回歸賣爆！名廚詹姆士也愛上：會大賣
滿漢大餐是由統一企業推出的豪華即食麵品牌，其在2022年曾推出升級版「滿漢大餐Gold系列」，一碗雖然要價89元，卻憑藉料多實在、湯頭酸爽勁辣等特點，上市短短1年便攻下高價大碗麵冠軍。但該系列卻突然消失一段時間，當時讓不少人大感可惜，好在後來又於2025年3月回歸，讓一票老粉相當興奮。
據了解，滿漢大餐主要分為「金牛肉麵」與「熗牛肉麵」兩款，其中金牛肉麵主打酸爽勁辣的湯頭，承襲川式料理金湯肥牛，吃起來開胃又解膩；熗牛肉麵則以熗麻川辣湯頭為特色，以爆香紅油澆淋特選辣椒，再添加紅花椒與青花椒，高度還原麻辣鮮香的川式湯頭。
台灣名廚詹姆士曾試吃兩者口感，表示「金牛肉麵」麵條像是現煮且湯頭香辣順口、酸辣豐富，讓詹姆士在螢幕中不禁盛讚「這碗會大賣」，但對於不愛吃辣的人可能需要斟酌一下；另一款「熗牛肉麵」川味滿滿、湯頭較溫和，兩款辣度口感有所區別。
滿漢大餐Gold系列被嫌太貴！7-11特價第二件79折：只剩3天
滿漢大餐Gold系列普遍獲得好評，但多數人點出「價格」是最大硬傷！滿漢大餐Gold系列一碗要價89元，以高價位展現如同現煮牛肉麵的口感，不過該價格在泡麵市場定價高，加上部分人認為份量並沒有隨著價格增多，成為許多人平時不敢購買的原因。
值得一提的是，7-11近期推出「滿漢大餐Gold系列」限時優惠，任選第二件79折，等於一次買兩碗享160元，優惠活動於5月12日截止，只剩下3天活動時間，如民眾有興趣可以前往門市購入。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友近日在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文，表示最近和老公一起到7-11覓食，意外發現滿漢大餐Gold系列的兩款泡麵「金牛肉麵」和「熗牛肉麵」推出特價，任選第二件只要79折，立馬將其買回家享用。而湯頭與口感讓她驚豔直喊「酸辣的湯頭很特別，像酸菜魚的口味」，連老公也讚嘆「是國寶級泡麵」。
滿漢大餐Gold系列回歸賣爆！名廚詹姆士也愛上：會大賣
滿漢大餐是由統一企業推出的豪華即食麵品牌，其在2022年曾推出升級版「滿漢大餐Gold系列」，一碗雖然要價89元，卻憑藉料多實在、湯頭酸爽勁辣等特點，上市短短1年便攻下高價大碗麵冠軍。但該系列卻突然消失一段時間，當時讓不少人大感可惜，好在後來又於2025年3月回歸，讓一票老粉相當興奮。
台灣名廚詹姆士曾試吃兩者口感，表示「金牛肉麵」麵條像是現煮且湯頭香辣順口、酸辣豐富，讓詹姆士在螢幕中不禁盛讚「這碗會大賣」，但對於不愛吃辣的人可能需要斟酌一下；另一款「熗牛肉麵」川味滿滿、湯頭較溫和，兩款辣度口感有所區別。
滿漢大餐Gold系列普遍獲得好評，但多數人點出「價格」是最大硬傷！滿漢大餐Gold系列一碗要價89元，以高價位展現如同現煮牛肉麵的口感，不過該價格在泡麵市場定價高，加上部分人認為份量並沒有隨著價格增多，成為許多人平時不敢購買的原因。
值得一提的是，7-11近期推出「滿漢大餐Gold系列」限時優惠，任選第二件79折，等於一次買兩碗享160元，優惠活動於5月12日截止，只剩下3天活動時間，如民眾有興趣可以前往門市購入。