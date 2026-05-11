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聖安東尼奧馬刺季後賽力拚聽牌，怎料超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）在今（11）日對陣明尼蘇達灰狼（Minnesota Timberwolves）的系列賽第四戰中，因第二節一次大幅度揮肘擊中里德（Naz Reid）的喉嚨部位，遭裁判處以惡意犯規並直接驅逐離場，這起意外瞬間打破了原本勢均力敵的戰局。被驅逐出場的瞬間，文班亞馬當場傻眼，「我被趕出場了？」根據NBA規則，二級惡意犯規被定義為「不必要且過度的接觸」。裁判在檢視即時重播後判定文班亞馬揮肘的力道與部位極其危險，導致這位7呎4吋的長人不僅讓對手獲得兩次罰球與球權，自己也必須在半場結束前提前走回休息室。對於馬刺而言，更意味著他們失去了全聯盟最強大的籃框保護者。文班亞馬的缺陣讓灰狼隊的進攻變得更加直接，馬刺隊的防守體系出現致命漏洞，灰狼隊不再畏懼挑戰禁區，並對馬刺較矮小的輪替陣容施加巨大壓力。即便馬刺仍有福克斯（De'Aaron Fox）與瓦賽爾（Devin Vassell）苦撐，但少了文班亞馬對空間感的影響力，馬刺在關鍵時刻的進攻顯得捉襟見肘。目前全美籃壇最關心的焦點在於，聯盟辦公室是否會針對這次揮肘動作進行後續禁賽處分。考量到擊中部位是脆弱的頸部，若文班亞馬（Victor Wembanyama）在接下來的第五戰遭禁賽，對目前2比1領先的馬刺將是災難性的打擊。回顧系列賽第一戰，文班亞馬曾寫下12次火鍋的季後賽紀錄，第三戰更是統治攻防兩端。如今馬刺必須在群龍無首的情況下重新組織，祈禱這次失控的連鎖反應不要葬送了他們的晉級之路。