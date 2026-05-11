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選秀贏家：巫師、公牛、爵士笑納大禮

選秀輸家：溜馬、籃網命運捉弄人

▲2026 NBA樂透選秀抽籤結果，華盛頓巫師取得狀元。（圖／取自NBA X）

NBA選秀抽籤儀式於今（11）日正式落幕，華盛頓巫師獲得狀元籤，芝加哥公牛拿到榜眼，猶他爵士奪得探花。今年投入選秀的新秀才華洋溢，被譽為難得一件的選秀大年，吸引了多支球隊在例行賽末段不惜「擺爛（Tanking）」以爭取高順位選秀權。隨著抽籤結果出爐，幾家歡樂幾家愁，這場關乎球隊未來十年的命運豪賭，究竟誰才是最終贏家？巫師隊無疑是今晚最大的贏家。在經歷隊史最慘淡的17勝65負賽季後，他們如願保住14%的機率奪下狀元籤。代表球隊抽籤的昔日狀元沃爾（John Wall）再次成為福星，讓巫師能在具備楊恩（Trae Young）與戴維斯（Anthony Davis）的基礎上，再選入迪班薩（AJ Dybantsa）或彼得森（Darryn Peterson）等級的基石新星。公牛隊是抽籤儀式中的最大驚喜。他們原本僅有第9好的機率擠進前4順位，最終卻硬生生跳升至第4順位。在總教練唐納文（Billy Donovan）離職後的重建期，這枚高順位選秀權不僅能為球隊帶來急需的自主進攻核心，也讓公牛主帥的職缺變得更具吸引力。「操盤手」安吉（Danny Ainge）的擺爛計畫精準奏效。爵士隊在季末果斷撤下主力，最終收穫榜眼籤（第2順位）。現有的馬卡南（Lauri Markkanen）與傑倫傑克森（Jaren Jackson Jr.）若再配上一位頂尖新秀，爵士極有可能在下個球季成為西區黑馬。溜馬隊堪稱今晚最倒霉的球隊。他們同樣擁有14%的狀元機率，但其選秀籤在先前的祖巴茨（Ivica Zubac）交易案中送往快艇，且受「前4順位保護」。結果天意弄人，溜馬的籤位落在了第5順位——正好落出保護區。這意味著溜馬辛苦擺爛一整年，卻眼睜睜看著價值連城的第5順位選秀權白白送給了洛杉磯快艇。雖然說溜馬投機無可厚非，但最終籃球之神還是制裁了他們。因為這一次他們前四順位機率，和抽中第五順位的機率，大概是就是一半一半，都有可能。不過最終結果卻再一次證明「擺爛」的有效性，因為穩穩能拿到前五順位，在選秀大年絕對是一件值得的投資。籃網隊本季慘吞62敗，原本期待能抽中前3順位挑選如威爾森（Caleb Wilson）等具備全明星潛力的長人，但最終順位卻下滑至第6順位。對於急需天賦的籃網來說，這3個順位的差距，可能就是「世代球星」與「一般優質球員」之間的鴻溝。公鹿隊僅獲得第10順位，這對於亟需即戰力或頂級天賦來挽留安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的管理層來說，無疑是個打擊。由於這個順位難以選到能改變現狀的超級球員，外界預期公鹿在今夏將面臨更大的「字母哥」交易壓力。本屆選秀被公認為「選秀大年」，人才庫深厚且頂端戰力極強。對於巫師與爵士而言，擺爛帶來的「高風險高報酬」確實奏效；但對於溜馬與籃網來說，抽籤結果的殘酷讓重建之路顯得更加漫長。2026年NBA選秀會將於6月23日在紐約舉行，屆時這批新星將正式開啟他們的職業生涯。