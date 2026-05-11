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信義密室逃脫驚傳意外！女「扮吊死鬼窒息」命危搶救中

▲邏思起子信義旗艦店於昨晚進行恐怖主題「永春醫院」闖關遊戲中，一名女員工扮演吊死鬼，卻遭繩索纏繞窒息。（圖／邏思起子官網）

▲邏思起子恐怖主題「永春醫院」主打沉浸式劇情體驗，跳脫傳統密室解謎框架，透過美術設計讓玩家置身古早醫院。（圖／邏思起子實境遊戲工作室臉書）

扮吊死鬼弄假成真！家屬怒告業者、勞檢處急調查

台北市信義區知名密室逃脫「邏思起子」旗艦店於昨（10）日晚間驚傳意外，一名29歲吳姓女員工在恐怖主題「永春醫院」中扮演吊死鬼嚇客，過程中疑似繩索出現故障，弄假成真導致員工頸部遭繩索纏繞窒息，同事發現時已無呼吸心跳，經送醫搶救後已恢復生命跡象，但仍於加護病房住院觀察中。意外發生後，家屬針對業者提出過失傷害、過失致重傷害告訴，警方與勞檢處亦介入調查。10日晚間19時許，位於台北市信義區松德路「邏思起子密室逃脫」，在昨日晚間19時許有多組民眾正在進行「永春醫院」闖關活動，遊戲過程中有一名29歲的吳姓女員工配合情境橋段，以吊繩扮演吊死女鬼營造恐怖氛圍，未料卻發生意外。當晚吳女同事發現表演時間已過，但吳女仍未現身，緊急前往查看發現吳女頸部竟被繩索勒住窒息，當場已失去意識且沒有呼吸心跳（OHCA），同事嚇得緊急報警求助。救護人員抵達後，將吳女送往台北醫學大學附設醫院緊急治療，並進行超過30分鐘的CPR搶救，才終於救回吳女一命，但因腦部缺氧過久，吳女目前仍處於重度昏迷狀況，並於加護病房住院觀察中。根據警方勘驗現場，初判應是上吊繩索缺乏防呆裝置與安全配套措施，導致繩索故障，使得吳女無法脫困與求救，釀成繞頸窒息意外發生。警方調閱監視器畫面，並通知6名相關人士到場釐清，初步排除他人介入事證。後續吳女家屬針對業者提出過失傷害、過失致重傷害告訴，警方依法通知公司代表人古男（38歲） 、黃男（32歲）到場說明全案訊後依涉嫌刑法過失傷害及過失致重傷罪嫌，函請台北地方檢察署偵辦。台北市勞動檢查處亦介入調查，將了解店家是否提供足夠的安全防護裝備，並追究後續責任。