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謝祖武曾在講座上分享，為了照顧罹患失智症的母親把車子賣掉的故事，當時兒子謝展榮還虧他，拍這麼久的戲怎麼都沒賺到錢，隨後說要他放心，「我以後一定好好照顧你」感動眾人，因適逢母親節，該片段再次於社群平台受到討論，除了這麼暖心的互動之外，謝展榮也曾分享過爸爸帶他去看車，以為要買給他，結果只付了頭期款，剩下的要他自己想辦法，父子互動相當逗趣。謝展榮2年前入圍金鐘新人，他當時分享爸爸帶他去看車，還問他「喜歡嗎」，以為是要送他，結果爸爸只付了頭期款，剩下的要他自己想辦法，讓他忍不住吐槽，「怎麼這麼黑心！」謝展榮從18歲開始就經濟獨立，為了賺錢他曾在咖啡廳打工，還當過水泥工，還曾被封為「最苦星二代」，一做就是8小時，雖然一天能賺2500元，但體力消耗極大，也讓他深刻體會賺錢辛苦。即使是父母幫忙牽線介紹的工作，謝展榮坦言收入還是要和爸媽「拆帳」，因為平時回家吃飯、加油錢甚至治裝費等，父母都會幫忙支出，因此彼此之間會有一定比例分配。談到父子關係，謝展榮坦言，爸爸其實不太會直接誇獎自己，青春期時父子互動甚至不算多，不過隨著年紀增長，他反而會主動打電話關心爸媽，而當自己對未來感到迷惘時，媽媽也總會鼓勵他「有想做的事就勇敢去試。」現在23歲的謝展榮努力在戲劇圈發展中，2024年還靠《有生之年》一劇拿下金鐘獎最佳新人獎，是演藝圈值得關注的新星之一。